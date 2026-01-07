Ft
Fokozódik a feszültség: amerikai katonák foglaltak el egy orosz felségjelzésű hajót az óceánon

pintér sándor út operatív törzs havazás orbán viktor

Megdöbbentő számokat közölt a kormány: így állja a sarat Magyarország a szorult helyzetben (VIDEÓ)

2026. január 07. 15:31

Nemcsak az utakon, de a kórházakban dolgozók is a maximumot nyújtják.

2026. január 07. 15:31
null

Operatív Törzs felállítására kérte fel Orbán Viktor Pintér Sándor belügyminisztert, aki szerdán a beszámolt a hóhelyzet elleni országos küzdelem jelenlegi állapotáról.

A miniszter bejelentését Orbán Viktor Facebook-oldalán osztotta meg.

„Az Operatív Törzs felállt, Magyarországon ma nincs elzárt település”– jelentette ki Pintér, és elmondta: összesen 833 munkagép dolgozik az utakon. Eddig 91 ezer tonna útszóró sót és kétmillió liter kalcium C12-es oldatot szórtak szét az utakon.

Hozzátette, a mentők jelentése alapján 

a hó miatt eddig 20-25 százalékkal növekedett a sérüléses balesetek száma, a kórházaknál átlagosan 25 százalékkal nőtt az ellátási igény.

Az elmúlt napokban a hóhelyzet miatt 1656 fő volt kint az utakon – mondta.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

 

pollip
2026. január 07. 16:21
Így állja a havat jobb lenne. Sár majd ezután lesz.
szantofer
2026. január 07. 16:02
Nem vagyok már mai gyerek, emlékszem ennél sokkal nagyobb havazásokra. Mindenki tette a dolgát, és aki tudott segített ahol kellett. Operatív törzs nélkül.
0
