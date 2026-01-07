Megdöbbentő számokat közölt a kormány: így állja a sarat Magyarország a szorult helyzetben (VIDEÓ)

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Nemcsak az utakon, de a kórházakban dolgozók is a maximumot nyújtják.
Operatív Törzs felállítására kérte fel Orbán Viktor Pintér Sándor belügyminisztert, aki szerdán a beszámolt a hóhelyzet elleni országos küzdelem jelenlegi állapotáról.
A miniszter bejelentését Orbán Viktor Facebook-oldalán osztotta meg.
„Az Operatív Törzs felállt, Magyarországon ma nincs elzárt település”– jelentette ki Pintér, és elmondta: összesen 833 munkagép dolgozik az utakon. Eddig 91 ezer tonna útszóró sót és kétmillió liter kalcium C12-es oldatot szórtak szét az utakon.
Hozzátette, a mentők jelentése alapján
a hó miatt eddig 20-25 százalékkal növekedett a sérüléses balesetek száma, a kórházaknál átlagosan 25 százalékkal nőtt az ellátási igény.
Az elmúlt napokban a hóhelyzet miatt 1656 fő volt kint az utakon – mondta.
