Gyerekek lemészárlásával szórakoztat a tavalyi év egyik legnépszerűbb sorozata

Az IT: Welcome to Derry azonban King regényének előzményeit meséli el, a hatvanas években játszódik, ami mégsem egy túl gyakran ábrázolt korszak. Ráadásul egy barátom is noszogatott, hogy adjak neki egy esélyt, és eleinte hálás is voltam a kitartásáért. Az Az esetében vitathatatlanul bátor húzás volt, hogy mainstream hollywoodi filmektől szokatlan módon már az első percekben igencsak kegyetlenül megölnek egy gyereket, az HBO sorozata pedig még kevésbé finomkodik: néhány főszereplőként beállított kölyök olyan böllérmunka áldozata lesz, amilyet legfeljebb csak a Terrifier-filmekben láthattunk. Azaz hamar kiderül, hogy itt a cselekménynek van súlya és tétje, senki nincs biztonságban csupán az életkorából kifolyólag.

Emellett az intro pofás, az atmoszférateremtés első osztályú, a több szálon futó sztori pedig jól adagolja a misztikumot az első részekben. Mindezt sajnos nem sokáig sikerül fenntartani. Stephen King munkásságának egyik fő erénye, hogy általában nem vásári ijesztgetésekkel operál, a horroron keresztül valós emberi félelmeket, drámákat és traumákat fogalmaz meg, az IT: Welcome to Derry azonban a Démonok között- vagy az Insidious-franchise mintájára adagolja a jump scare-eket, ráadásul többnyire CGI-effektusokkal. És ha valaki kiugrana a bokorból minden reggel, akárhányszor elhagyom a házat, eleinte nyilván frászt kapnék, idővel viszont már csak legyintenék – az utóbbi két évtized horrortermése után ugyanígy nem emelkedik meg a pulzusom a hasonló eszközöktől.

Nagyobb baj, hogy a történet is szétesik, a forgatókönyv olyan benyomást kelt, mintha egy éjszakába nyúló értekezleten brainstormingoltak volna az alkotók, és az összes felmerülő ötlet bedobása ellenére sem jutottak volna dűlőre. Nem fogok spoilerezni, de a különféle természetfeletti elemek nem úgy állnak össze, mint a májkrém vagy a parizer, amiket annak ellenére is élvezettel fogyasztunk, hogy tudjuk, a készítése közben olyan hozzávalók is belekerültek, amilyeneknek semmi keresnivalójuk a tányéron. Helyette az egész ehetetlenné válik, mint egy főzés közben kiborult bogrács, aminek a tartalmát aztán visszalapátolták a kondérba a sáros földdel és a gyerekek pázsiton hagyott játékaival együtt.