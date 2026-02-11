Sokak kedvence búcsúzik – jön a sorozatzáró epizód

Mráz Ágoston Sámuel: Felháborító, amit a Válasz Online-nál megengednek maguknak
Ismét szembejött a valóság a baloldallal.
Az utolsó részben különleges interjúk kerülnek a képernyőre.
Egy életben, több életet is leélünk. Nekünk most egy véget ér. 9 év, 45 ország és 400 interjú után véget ért a Hungarikumokkal a világ körül sorozat. A kilencedik évad hetedik, befejező részében, ezért a volt stábtagokat kérdeztük forgatási élményeikről és arról, mit adott hozzá az életükhöz a sorozat. Volt, aki csak egy évadban vett részt, volt, aki több-ben, és volt, aki az összesben, de mindegyikük számára meghatározó volt a „HVK”. Az interjúk mellett visszanézhetjük a korábbi évadok legjobb pillanatait is – már, amiket Hainrikfy Sári, Almási Dani és Meruk Marci nem trollkodtak meg.
Kurucz Dániel műsorvezető az egyetlen stábtag, aki mind a kilenc évadban részt vett.
„Úgy tekintek vissza, hogy ez az életem egyik, talán a legszebb része volt. […] Nagyon örülök neki, hogy nem adtuk fel; rengetegszer feladhattuk volna, nagyon-nagyon sokszor.”
Nem csak műsorvezetők szólalnak meg, hanem azok a stábtagok is, akik eddig a kamera túloldalán tevékenykedtek. Ilyen például Greksa Gábor eleinte operatőr, későbbi MacGyver, aki már az első évadban jelen volt egészen a negyedikig, majd visszatért az utolsó évadra.
„Leginkább az első évad volt rám nagy hatással. Gyakorlatilag ott Kínától egészen Thaiföldig nagyon hasonló az emberek habitusa. Nekem az nagyon imponáló volt, nagyon tetszett, kicsit utána meg is próbáltam ebből a szempontból rájuk hasonlítani.”
A második évadban volt Dani műsorvezetőtársa Szász Kamilla, aki kalandvágyból és a kihagyhatatlan lehetőségen fellelkesülve mondott igent a feladatra. Bár akkor talán még nem tudta mire vállalkozik. A második évad ugyanis rengeteg veszélyt és kihívást tartogatott. Merültek például cápákkal teli jegyes tengerbe és megmászták a Kilimandzsárót.
„Nekem azóta is nagy szívfájdalmam, hogy nem sikerült feljutnom a csúcsra, és tervezem is egyszer az életemben megpróbálni újra.”
Almási Miklós szintén a második évadban csatlakozott a stábhoz, és onnan kezdve egy évad kihagyásával az összesben részt vett. Helyszíni hangmérnökként csatlakozott, de nagyon hamar kinőtte magát operatőrré és „MacGyver”-ré, ahogy Gábor is tette. Enélkül ugyanis csak kisujjat feltartva lehet a stúdió körülményekre nosztalgiázni, néha gyerek katonák, néha pedig hegyekről lezúduló sárlavinák közepette.
„Minden csapattagnak minden csapattaggal volt konfliktusa. Nem is egy; voltak nagyon nagy konfliktusok. Viszont a mi stábunk olyan erősen összekovácsolódott, ezalatt az idő alatt, hogy én azt gondolom, nem tud olyan ellentét születni közöttünk, ami bármelyikünk barátságát tönkre tudná tenni.”
Bálint Márta először a második évadban tűnt fel, mint interjúalany, akkor ugyanis épp Afrikában tevékenykedett az általa alapított CoGoodwill nevű társadalmi vállalkozással.
„Ha pontosan kommunikáljuk azt, hogy kinek mire van szüksége és hogy hogyan lehet segíteni, sőt, ezután még azt is kommunikáljuk, hogy mi történt azután, hogy segítettünk, akkor az emberek nagyon szívesen segítenek.”
Márti aztán a harmadik évadban Dani műsorvezetőtársaként tért vissza, és a belső-ázsiai kalandok örök élménnyé váltak számára.
Meruk Marcell már harmadik évad óta erősítette a csapatot kreatív producerként, a hetedik évadtól kezdve pedig rendezője is a sorozatnak.
„A negyedik évadban, ahol] a szórvány-magyarságot kutattuk föl […] minden egyes interjúalany, minden egyes megtett kilométer és minden egyes elhangzott vélemény és interjú elképesztően mély volt és tisztalelkű és fontos.”
Kervárits Ádám a negyedik évadban csatlakozott a csapathoz operatőrként, majd az ötödik és hatodik évadban rendezőként is közreműködött, hetedik évadban pedig csak élvezte, ahogy Marci minden mozdulatát megrendezi a Közel-Keleten.
„Ennek a sorozatnak a forgatása sokkal keményebb meló még visszatekintve is, mint ahogy gondolja az ember hogyha ül a tévé előtt és néz egy részt.”
Kurucz-Nagy Szonya helyszíni hangosítóként és szerkesztőként vett részt az évadokban, nem mellesleg pedig Dani feleségeként állandó lelki támasza volt. Sőt, a sors úgy akarta, hogy közvetlenül a 7. évad megkezdése előtt tudták meg, hogy gyermeket várnak. Mégis volt elég bátorsága, hogy a közel-keleti évadot ne mondja le. Kisfiúk, Farkas pedig már az utolsó évadra a csapattal tartott.
„Olyan emberekkel és történetekkel tudtunk találkozni, ahol nagyon-nagyonlátszódott, hogy évtizedek után is vagy akár több generáción keresztül is mennyire meg tudták tartani a magyarságukat és a hazaszeretetüket az emberek. Nagyon szívhez szóló volt és nagyon tanulságos. Szeretnék majd ebből továbbadni a csalásomnak, a gyerekeimnek is.”
Persze lesznek olyanok is, akik nagyon hiányoznak majd az utolsó részből, hiszen nélkülük nem jött volna létre a HVK, ilyen Horváth Balázs, János, aki annyira titkos küldetésben van, hogy a vezetéknevét se írhatjuk le és egy egészen kicsit talán Bányai Gábor is.
Kinek melyik volt a kedvenc évada? Melyik volt szerintük a legnehezebb évad? Mi a kedvenc emlékük a sorozatból? Milyen veszélyes és megoldhatatlannak látszó helyzetekbe kerültek, melyekről a nézők sokszor semmit sem tudtak? Ilyen és ehhez hasonló rémákról beszélnek a stábtagok, miközben visszaemlékeznek az elmúlt évadokra.
Hiányozni fogtok!
Találkozzunk február 14-én szombaton 09:00-kor a TV2 csatornáján!
Hungarikumokkal a világ körül 9. évad
7. rész: 2026. február 14. 09:00 TV2
