Sokak kedvence búcsúzik – jön a sorozatzáró epizód

Nem csak műsorvezetők szólalnak meg, hanem azok a stábtagok is, akik eddig a kamera túloldalán tevékenykedtek. Ilyen például Greksa Gábor eleinte operatőr, későbbi MacGyver, aki már az első évadban jelen volt egészen a negyedikig, majd visszatért az utolsó évadra.

„Leginkább az első évad volt rám nagy hatással. Gyakorlatilag ott Kínától egészen Thaiföldig nagyon hasonló az emberek habitusa. Nekem az nagyon imponáló volt, nagyon tetszett, kicsit utána meg is próbáltam ebből a szempontból rájuk hasonlítani.”

Forrás: Hungarikumokkal a világ körül

A második évadban volt Dani műsorvezetőtársa Szász Kamilla, aki kalandvágyból és a kihagyhatatlan lehetőségen fellelkesülve mondott igent a feladatra. Bár akkor talán még nem tudta mire vállalkozik. A második évad ugyanis rengeteg veszélyt és kihívást tartogatott. Merültek például cápákkal teli jegyes tengerbe és megmászták a Kilimandzsárót.

„Nekem azóta is nagy szívfájdalmam, hogy nem sikerült feljutnom a csúcsra, és tervezem is egyszer az életemben megpróbálni újra.”