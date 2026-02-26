Nem lehet gond, Keller József szerint a Fradi egyszerűen jobb csapat a Ludogorecnél – Vargát viszont pótolni kell

A Ferencváros labdarúgócsapata csütörtök este ebben az idényben ötödször csap össze a bolgár Ludogoreccel. A Fradi a Bulgáriában elszenvedett 2–1-es veresége miatt egygólos hátrányból várja a sporttörténeti második mérkőzést, ugyanis első alkalommal fordul elő, hogy két együttes egy idényen belül öt alkalommal találkozik egymással az európai kupaporondon. Ezúttal a legjobb 16 közé jutása a tét az Európa-ligában. A sorsdöntő meccsel kapcsolatban az FTC egykori legendás játékosával, Keller Józseffel beszélgettünk.

Mivel a Fradi bolgár riválisát a közelmúltban már kétszer is legyőzte hazai környezetben (3–0 és 3–1), most is hasonló forgatókönyvre számít.