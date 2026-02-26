Nem lehet gond, Keller József szerint a Fradi egyszerűen jobb csapat a Ludogorecnél – Vargát viszont pótolni kell

„Zongorázni lehetett a különbséget” – Csank János szerint Gruber Zsombor ügyes gyerek, de nagyon keveset játszik
A zöld-fehérek egykori legendás védőjét a Ferencváros Európa-liga-mérkőzése előtt kérdeztük. Keller szerint a Fradi nemcsak ledolgozza hátrányát a Ludogorec ellen, hanem még a rendes játékidőben kiharcolja a továbbjutást.
A Ferencváros labdarúgócsapata csütörtök este ebben az idényben ötödször csap össze a bolgár Ludogoreccel. A Fradi a Bulgáriában elszenvedett 2–1-es veresége miatt egygólos hátrányból várja a sporttörténeti második mérkőzést, ugyanis első alkalommal fordul elő, hogy két együttes egy idényen belül öt alkalommal találkozik egymással az európai kupaporondon. Ezúttal a legjobb 16 közé jutása a tét az Európa-ligában. A sorsdöntő meccsel kapcsolatban az FTC egykori legendás játékosával, Keller Józseffel beszélgettünk.
Mivel a Fradi bolgár riválisát a közelmúltban már kétszer is legyőzte hazai környezetben (3–0 és 3–1), most is hasonló forgatókönyvre számít.
Már Bulgáriában is nyernünk kellett volna, mert ez a Ludogorec már nem az a csapat, amely hajdanán volt. Mindenképp győzelmet várok, az egygólos hátrány ledolgozása nem jelenthet problémát”
– jelentette ki Keller, aki karrierje során négy magyar bajnoki címet, öt kupaelsőséget és három Szuperkupa-sikert ünnepelhetett a népligetiekkel, miközben tagja volt az 1995–1996-os kiírásban Bajnokok Ligája-csoportkörbe jutó gárdának is.
Arra a kérdésre, hogy az FTC-nek már a rendes játékidőben sikerülhet-e továbbjutnia, így felelt:
Természetesen! Már a rendes játékidőben eldöntjük a továbbjutást.
Találkoztunk már néhányszor velük, és mi többször nyertünk. Ez az egy gól nem szabad, hogy nagy előnyt jelentsen nekik. Jobbak vagyunk” – fogalmazott a 60 éves korábbi kiváló bekk.
A Ferencváros januárban két magyar kulcsjátékosát is elvesztette: Varga Barnabást és Tóth Alexet. Róluk is faggattuk.
Varga mindenképpen hiányzik, egy igazi gólvágó. Az összjátékokban is lehetett rá számítani, a kapu előtt pedig fejjel és lábbal is életveszélyes volt, úgyhogy biztosan pótolni kell őt elöl, de reméljük, Kovacevic valamilyen szinten alkalmas erre.”
Keller az AFC Bournemouthba szerződő Tóth Alexről is kifejtette véleményét. Szerinte eddig minden úgy alakul, ahogyan annak alakulnia kell: fokozatosan próbálják felépíteni és beépíteni a fiatal magyar középpályást, aki egyre több játéklehetőséghez jut, az Everton ellen pedig már a kezdő tizenegy tagjaként is megmutathatta magát.
Fejben nagyon erős játékos, úgyhogy szerintem helyt fog állni Angliában.”
Visszatérve a Fradira, Keller Robbie Keane-ről is beszélt. A sajtóban megjelent híresztelésekkel, miszerint nyáron az ír szakember is jelölt lehet korábbi klubja, a Tottenham Hotspur vezetőedzői posztjára, nem foglalkozik és nem tulajdonít nekik nagy jelentőséget. Szerinte Keane most csak a feladataira koncentrál, és úgy látja, jól érzi magát az Üllői úton.
„Próbálja a társaságot minél jobb állapotba hozni, és az általa elképzelt játékstílust megvalósítani.”
A futballstatisztikákkal foglalkozó nemzetközi szervezet, az IFFHS már felhívta arra a figyelmet, hogy a Ferencváros és a Ludogorec futballtörténeti rekordot állít fel Magyarországon azzal, hogy a mostani európai kupaidényben ötödször is megküzd egymással. Négymeccses „találkozókra” többször is volt már példa, de ötre eddig még nem.
Eddig két meccset játszottak Bulgáriában és kettőt a budapesti Groupama Arénában – utóbbi helyszínen a Fradi mindkétszer három gólig jutva nyert. E két eredmény közül most bármelyik továbbjutást érne.
Mivel az idegenben lőtt több gól szabály nincs érvényben, ezért a magyar bajnok bármilyen rendes játékidőben aratott egygólos győzelme kétszer 15 perces hosszabbítást eredményezne. A döntetlen vagy vendég siker Ludogorec-továbbjutást érne, míg egy legalább kétgólos Fradi-győzelem az FTC-nek kedvezne.
A párharc továbbjutójára portugál ellenfél vár a nyolcaddöntőben, a Braga vagy a Porto. A sorsolást – amelyet a meccshez hasonlóan az M4 Sport élőben közvetít – pénteken 13 órakor tartják Nyonban.
Labdarúgó Európa-liga
A nyolcaddöntőbe jutásért, visszavágók
18.45: Ferencvárosi TC–PFK Ludogorec Razgrad (bolgár) (Tv: M4 Sport)
Az első mérkőzés eredménye: 1–2
18.45: Viktoria Plzen (cseh)–Panathinaikosz (görög)
Az első mérkőzés eredménye: 2–2
18.45: Crvena zvezda (szerb)–Lille OSC (francia) (Tv: Sport1)
Az első mérkőzés eredménye: 1–0
18.45: VfB Stuttgart (német)–Celtic FC (skót)
Az első mérkőzés eredménye: 4–1
21.00: KRC Genk (belga)–Dinamo Zagreb (horvát)
Az első mérkőzés eredménye: 3–1
21.00: Celta Vigo (spanyol)–PAOK Szaloniki (görög)
Az első mérkőzés eredménye: 2–1
21.00: Bologna (olasz)–Brann Bergen (norvég)
Az első mérkőzés eredménye: 1–0
21.00: Nottingham Forest (angol)–Fenerbahce (török)
Az első mérkőzés eredménye: 3–0
