„Zongorázni lehetett a különbséget” – Csank János szerint Gruber Zsombor ügyes gyerek, de nagyon keveset játszik

A Fradira előtte még az MTK vár

A Ferencváros addig még egyszer pályára lép, az NB I 23. fordulójában az MTK vendége lesz. A népligetiek az előző fordulóban Zalaegerszegen kikaptak, így lépéshátrányba került a győri ETO FC-vel szemben. Csank János szerint Robbie Keane-nek elég bő kerete van ahhoz, hogy megoldják ezt a feladatot, a kulcsjátékosaik is kipihenték már a bulgáriai meccset.

„Az MTK egyébként egy érdekes csapat, mert sok gólt rúg, de nagyon sokat is kap. De a két együttes játékosai között nagy a tudásbéli különbség. Ott van például Gruber, aki gondolom, kezdő lesz. Ő ügyes gyerek, viszont ahhoz képest nagyon keveset játszik, hogy mennyi gólt szerez” – jegyezte meg Csank.

A listavezető ETO FC – amely jelenleg hat ponttal előzi meg az egy meccsel kevesebbet játszó címvédőt – a negyedik helyen álló Paksot győzte le, a harmadik Debrecen pedig – amely a forduló előtt két ponttal volt a Fradi mögött, és az előző fordulóban szintén kikapott – Zalaegerszegen ikszelt.

Az FTC a minden sorozatot figyelembe véve négy tétmérkőzés óta nyeretlen, 9. helyen álló MTK ellen hétfő este, 20 órakor lép pályára. A Ludogorec elleni hazai El-visszavágót aztán csütörtökön 18 óra 45 perckor rendezik, a meccset az M4 Sport élőben közvetíti. A továbbjutóra portugál ellenfél vár a nyolcaddöntőben: a Porto vagy a Braga.