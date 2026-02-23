„Zongorázni lehetett a különbséget” – Csank János szerint Gruber Zsombor ügyes gyerek, de nagyon keveset játszik
A magyar labdarúgó-válogatott egykori szövetségi kapitánya az örökrangadó előtt nyilatkozott a Mandinernek. Csank János szerint a Fradi kiejti a Ludogorecet az El-rájátszás visszavágóján.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Ferencváros 2–1-es vereséget szenvedett a bolgár Ludogorec vendégeként a labdarúgó Európa-liga legjobb 16 közé kerülésért rendezett párharc első felvonásán. A mérkőzésről Csank Jánossal, a Fradi korábbi magyar válogatott szövetségi kapitányával beszélgettünk.
Az FTC az első félidőben akár vezethetett is volna, több nagy helyzetet is kidolgozott, de ezek a lehetőségek kimaradtak. Bár a fordulás után is veszélyesebben játszott, mégis a hazaiak szerezték meg a győztes találatot. Csank János a vereség ellenére is nyugodt, szerinte a magyar sokkal erősebb együttes a Ludogorecnél.
Zongorázni lehetett a különbséget a két csapat között. Simán továbbjut a Fradi, kizártnak tartom, hogy ez ne így legyen”
– jelentette ki a 79 esztendős szakember, aki szerint a zöld-fehéreknek sokkal jobban kellett volna sáfárkodniuk a helyzeteikkel, így összességében balszerencsés vereséget szenvedtek. Elárulta, meglepte őt, hogy papíron a bolgárok játékoskeretének becsült piaci értéke nagyobb, mint a Ferencvárosé, mert a ferencvárosi futballistákat jobbnak tartja.
A Transfermarkt szerint
- az FTC becsült piaci értéke 43,48 millió, míg
- a Ludogorecé 46,78 millió euró.
Ez egy sima meccs volt, végig azt éreztem, hogy bármelyik pillanatban betalálhat a Fradi.
Már legyőztük őket néhányszor, szerintem ez megint így lesz” – folytatta a mesteredző.
A Ferencvárosi Torna Club ugyanakkor kis túlzással a végén az egygólos vereségnek is örülhetett, hiszen a 95. percben harmadszor is betaláltak a hazaiak, de a gólt les miatt nem adták meg.
„Ha fél méterrel hátrébbről indul a csatár, akkor az meleg helyzet lett volna, de így kapásból bemondtam, hogy les. Utána viszont a vonalazástól egy kicsit tartottam” – fogalmazott a volt szövetségi kapitány, aki részletesebben kifejtette, hogy abban hibázott a támadó, hogy a vonalból próbált meg indulni, amit nem szabad, hanem oda kell futva megérkezni. Példaként felhozta Hriszto Sztoicskovot, aki mindig két-három méterre a védőtől indult meg sprintben a kapu felé, így nem futott lesre.
Visszatérve a mérkőzésre, úgy hiszi, az Üllői útiak akkor is továbbjutnak, ha kétgólos hátrányból vágna neki a visszavágónak.
Két gólt egészen biztosan tud szerezni. Így, hogy csak egy a különbség, szerintem még a rendes játékidőben meglesz a továbbjutás. Már az első félidőtől várok két Fradi-gólt, de egyet mindenképp.”
A Fradira előtte még az MTK vár
A Ferencváros addig még egyszer pályára lép, az NB I 23. fordulójában az MTK vendége lesz. A népligetiek az előző fordulóban Zalaegerszegen kikaptak, így lépéshátrányba került a győri ETO FC-vel szemben. Csank János szerint Robbie Keane-nek elég bő kerete van ahhoz, hogy megoldják ezt a feladatot, a kulcsjátékosaik is kipihenték már a bulgáriai meccset.
„Az MTK egyébként egy érdekes csapat, mert sok gólt rúg, de nagyon sokat is kap. De a két együttes játékosai között nagy a tudásbéli különbség. Ott van például Gruber, aki gondolom, kezdő lesz. Ő ügyes gyerek, viszont ahhoz képest nagyon keveset játszik, hogy mennyi gólt szerez” – jegyezte meg Csank.
A listavezető ETO FC – amely jelenleg hat ponttal előzi meg az egy meccsel kevesebbet játszó címvédőt – a negyedik helyen álló Paksot győzte le, a harmadik Debrecen pedig – amely a forduló előtt két ponttal volt a Fradi mögött, és az előző fordulóban szintén kikapott – Zalaegerszegen ikszelt.
Az FTC a minden sorozatot figyelembe véve négy tétmérkőzés óta nyeretlen, 9. helyen álló MTK ellen hétfő este, 20 órakor lép pályára. A Ludogorec elleni hazai El-visszavágót aztán csütörtökön 18 óra 45 perckor rendezik, a meccset az M4 Sport élőben közvetíti. A továbbjutóra portugál ellenfél vár a nyolcaddöntőben: a Porto vagy a Braga.
Nyitókép: fradi.hu