facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
európa-liga iffhs Ludogorec Razgrad Fradi Ludogorec statisztika Ferencváros FTC

Rekordöntésre készülnek Magyarországon – ilyenre még nem volt példa Európában

2026. február 20. 12:45

Történelmi nap lesz a jövő csütörtöki. A Fradi és a Ludogorec magyarországi párharcáról cikkezett a statisztikákkal foglalkozó focioldal.

2026. február 20. 12:45
null

Futballtörténeti rekordot állít fel Magyarországon a Ferencváros és a Ludogorec azzal, hogy a mostani európai kupaidényben, a jövő héten ötödször is találkozik egymással – írja a Magyar Távirati Iroda az IFFHS cikkére hivatkozva.

Magyarországon a tét a legjobb 16-ba kerülés

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet emlékeztetett rá, hogy a hazaiak 2–1-es győzelmét hozó, csütörtök esti bulgáriai mérkőzéssel lett meg a csúcsbeállítás, amely az Európa-liga nyolcaddöntőjébe jutásért zajló párharc jövő csütörtöki, budapesti visszavágóján nő tovább, a nagy európai kupák történetében új rekordot jelentő ötmeccsesre. Négymeccses „találkozókra” többször is volt már példa az európai klubfutballban.

A Ludogorec és a Ferencváros a mostani El-csatározás előtt tavaly augusztus hatodikán a Bajnokok Ligájában csapott össze először, s a 0–0-s bulgáriai találkozót követte a BL-es visszavágó, amelyen augusztus 12-én az FTC nyert 3–0-ra. Harmadszorra az El-ben, november hatodikán kerültek szembe egymással, ekkor a magyar együttes 3–1-re diadalmaskodott.

Magyarországon nyernie kell a Fradinak, különben kiesik
Magyarországon nyernie kell a Fradinak, különben kiesik (Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA)

A Fradi egygólos hátrányból várja a visszavágót, és amennyiben sikerül továbbjutnia, úgy a nyolcaddöntőben portugál ellenfelet kap, a Portót vagy a Bragát.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP

 

Obsitos Technikus
2026. február 20. 12:48
"Rekordöntésre" ??? A rekordot öntik, vagy a rekort döntik drága főigazgató-főszerkesztő úr? Nem érné meg napi öt percet két Netanjahu-interjú között az újságjával is foglalkozni, vagy hagyni az egészet a picsába?
