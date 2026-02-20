Rekordöntésre készülnek Magyarországon – ilyenre még nem volt példa Európában

Futballtörténeti rekordot állít fel Magyarországon a Ferencváros és a Ludogorec azzal, hogy a mostani európai kupaidényben, a jövő héten ötödször is találkozik egymással – írja a Magyar Távirati Iroda az IFFHS cikkére hivatkozva.

Magyarországon a tét a legjobb 16-ba kerülés

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet emlékeztetett rá, hogy a hazaiak 2–1-es győzelmét hozó, csütörtök esti bulgáriai mérkőzéssel lett meg a csúcsbeállítás, amely az Európa-liga nyolcaddöntőjébe jutásért zajló párharc jövő csütörtöki, budapesti visszavágóján nő tovább, a nagy európai kupák történetében új rekordot jelentő ötmeccsesre. Négymeccses „találkozókra” többször is volt már példa az európai klubfutballban.