Rekordöntésre készülnek Magyarországon – ilyenre még nem volt példa Európában

Álomgóllal került hátrányba a Fradi Bulgáriában, a Groupama Arénában dől el a továbbjutás
Még semmi nincs veszve.
Történelmi nap lesz a jövő csütörtöki. A Fradi és a Ludogorec magyarországi párharcáról cikkezett a statisztikákkal foglalkozó focioldal.
Futballtörténeti rekordot állít fel Magyarországon a Ferencváros és a Ludogorec azzal, hogy a mostani európai kupaidényben, a jövő héten ötödször is találkozik egymással – írja a Magyar Távirati Iroda az IFFHS cikkére hivatkozva.
A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet emlékeztetett rá, hogy a hazaiak 2–1-es győzelmét hozó, csütörtök esti bulgáriai mérkőzéssel lett meg a csúcsbeállítás, amely az Európa-liga nyolcaddöntőjébe jutásért zajló párharc jövő csütörtöki, budapesti visszavágóján nő tovább, a nagy európai kupák történetében új rekordot jelentő ötmeccsesre. Négymeccses „találkozókra” többször is volt már példa az európai klubfutballban.
A Ludogorec és a Ferencváros a mostani El-csatározás előtt tavaly augusztus hatodikán a Bajnokok Ligájában csapott össze először, s a 0–0-s bulgáriai találkozót követte a BL-es visszavágó, amelyen augusztus 12-én az FTC nyert 3–0-ra. Harmadszorra az El-ben, november hatodikán kerültek szembe egymással, ekkor a magyar együttes 3–1-re diadalmaskodott.
A Fradi egygólos hátrányból várja a visszavágót, és amennyiben sikerül továbbjutnia, úgy a nyolcaddöntőben portugál ellenfelet kap, a Portót vagy a Bragát.
