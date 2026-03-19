Itt valami nem stimmel: eltűnt Putyin, tíz napja látták utoljára

Az UNIAN ukrán hírügynökség beszámolója szerint Vlagyimir Putyin az elmúlt tíz napban nem jelent meg nyilvános eseményen a Kremlben; legutóbb március 9-én tűnt fel. A hiány hátterében az ügynökség szerint a február 28-án likvidált iráni vezető, Ali Hámenei körüli amerikai és izraeli akció állhat. Elemzők szerint Putyin eltűnése az orosz főváros központjában végrehajtott nagymértékű internet-kikapcsolásokkal esik egybe, amelyeket a Kreml a biztonság növelésével és a Hámenei likvidálással hoz összefüggésbe.

A portál megjegyzi, hogy a március 9. utáni videós megbeszélések Putyinnal elképzelhető, hogy előre rögzített felvételek voltak, mivel a Kreml gyakran alkalmazza ezt a gyakorlatot, és az orosz elnök több rezidenciáról is irányíthatja a tárgyalásokat. Dmitrij Gudkov politikus szerint a Kremlben attól is tarthattak, hogy a CIA és a Moszad a feltört kamerák és megfigyelőrendszerek segítségével követte Hámeneit, és