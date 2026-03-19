Ft
Ft
12°C
3°C
Ft
Ft
12°C
3°C
03. 19.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 19.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
kreml putyin unian

Itt valami nem stimmel: eltűnt Putyin, tíz napja látták utoljára

2026. március 19. 13:19

Az orosz elnök március 9-én jelent meg utoljára nyilvános eseményen a Kremlben.

2026. március 19. 13:19
Az UNIAN ukrán hírügynökség beszámolója szerint Vlagyimir Putyin az elmúlt tíz napban nem jelent meg nyilvános eseményen a Kremlben; legutóbb március 9-én tűnt fel. A hiány hátterében az ügynökség szerint a február 28-án likvidált iráni vezető, Ali Hámenei körüli amerikai és izraeli akció állhat. Elemzők szerint Putyin eltűnése az orosz főváros központjában végrehajtott nagymértékű internet-kikapcsolásokkal esik egybe, amelyeket a Kreml a biztonság növelésével és a Hámenei likvidálással hoz összefüggésbe.

A portál megjegyzi, hogy a március 9. utáni videós megbeszélések Putyinnal elképzelhető, hogy előre rögzített felvételek voltak, mivel a Kreml gyakran alkalmazza ezt a gyakorlatot, és az orosz elnök több rezidenciáról is irányíthatja a tárgyalásokat. Dmitrij Gudkov politikus szerint a Kremlben attól is tarthattak, hogy a CIA és a Moszad a feltört kamerák és megfigyelőrendszerek segítségével követte Hámeneit, és 

hasonló kockázat Putyinra nézve is fennállhatott, különösen az iráni vezető moszkvai tartózkodása esetén.

Az UNIAN emlékeztet arra is, hogy a Hámeneihez közel álló Ali Laridzsáni, Irán nemzetbiztonsági főtanácsadója március 17-én szintén likvidálásra került, ami az iráni magas rangú tisztviselőknél fokozott biztonsági aggodalmakat váltott ki. A hírek szerint a CIA és a Moszad hosszú évek adatszerzési munkájával készítette elő az akciókat, a célpontok pontos helyzetét felmérve, így az iráni vezetés megmaradt tagjai egyre aktívabban vitatják meg saját védelmüket és biztonságukat.

Nyitókép: Gavriil Grigorov / POOL / AFP

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Pandaka pygmaea
2026. március 19. 14:42
Biztos már megint meghalt, mint szokott.
Válasz erre
0
0
hatefo
2026. március 19. 14:40
Csak hátradőlt és kávét iszik.
Válasz erre
0
0
OneiroNauta
2026. március 19. 14:34
Keresi az elgurult fél heréjét...
Válasz erre
0
0
gacsat
2026. március 19. 14:24
Jogos a félelem.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!