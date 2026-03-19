Szombaton CPAC Hungary – Orbán Viktor ÉLŐBEN a Mandineren

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat
Nem véletlenül próbálkoznak az ukrán drónok – mutattak rá az elemzők.
A Mandiner az eseményről élő adásban jelentkezik szombat reggel.
Március 21-én ismét megrendezik a CPAC Hungaryt, immár ötödik alkalommal. A szervezők szerint ez az az esemény, amely évről évre összeszervezi a világ jobboldalát: egy globális dzsembori, amely mégis következetesen antiglobalista.
A konferenciát hagyományosan Orbán Viktor nyitja meg, és Donald Trump is külön köszönti a résztvevőket. A CPAC Hungary az elmúlt években a nemzetközi jobboldal egyik meghatározó találkozópontjává vált, ahol az irányt kijelölő gondolatok és kulcsmondatok is megszületnek – köztük a sokat idézett jelszó: „No migration, No gender, No war!”. A szervezők hangsúlyozzák: miközben az Egyesült Államokban ez az irány már hivatalos kormányzati politikává vált, Brüsszel és szövetségesei továbbra is az ellenkező utat követik. Állításuk szerint a tét nem kisebb, mint a magyar jobboldal jövője – és ezen keresztül Európa sorsa is.
Mint írják, ellenfeleink eltökéltek: „tudják, hogy mi vagyunk a homok a gépezetben, a bot a küllők között, a tüske a köröm alatt.” Ugyanakkor a nemzetközi szövetségesek is tisztában vannak ezzel, ezért érkeznek Budapestre mindazok, akik számítanak.
A cél világos: közös erővel győzni. „Mert győzünk – és akkor ők is győznek”
– fogalmaznak a szervezők.
