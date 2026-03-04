Az ukránok csak tetézik: Málta partjainál érte brutális támadás az orosz tankert

Szakértő: az ukránok a bolondját járatják az Európai Unióval, a kőolajvezetéknek kutya baja
Az ukránok nem engedik oda a vezetékhez az unió által is javasolt vizsgálóbizottságot, a horvátok pedig szemérmetlenül nyerészkednének rajtunk.
Mi jöhet még?
Ukrán drón támadhatott meg egy cseppfolyósított földgázt szállító orosz tankert a Földközi-tengeren,
a hajó lángol
– közölték kedden tengeri szállítmányozással és hajózási biztonsággal foglalkozó források. A tájékoztatás szerint az Arctic Metagaz nevű tanker, amely amerikai és brit szankciók hatálya alatt áll, legutóbb hétfőn jelentette helyzetét Málta partjainál a MarineTraffic hajózási nyomkövető platform adatai alapján.
A hajót egy haditengerészeti drón támadhatta meg, és az egyik forrás szerint feltételezhető, hogy a műveletet Ukrajna hajtotta végre, bár erre bizonyítékot nem szolgáltattak.
A máltai fegyveres erők közölték, hogy segélykérő üzenetet kaptak a hajótól,
és megtalálták azt, de a hajó állapotáról nem közöltek részleteket. A legénységet egy mentőcsónakban találták meg.
A hajó oroszországi üzemeltetője, az SMP Techmanagement, az orosz LNG-gyártó Novatek és az orosz közlekedési minisztérium nem reagáltak az ügyben megkeresésekre, ahogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) sem.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
(MTI)
Nyitókép: Illusztráció. Telegram
Súlyos belső károkra hivatkozik a Barátság kőolajvezetéken Ukrajna, ugyanakkor senkit nem engednek a vezeték közelébe. Ez mennyire hiteles?
Az amerikai elnök nem stratégiai fontossága miatt szeretné, hogy véget érjen a háború, hanem a sok fölösleges halál miatt.
A katonai elemző szerint nem lesz gyors béke.