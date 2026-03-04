Ft
Ft
16°C
5°C
Ft
Ft
16°C
5°C
03. 04.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 04.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
földközi - tenger málta arctic metagaz energiabiztonság orosz-ukrán háború ukrajna

Az ukránok csak tetézik: Málta partjainál érte brutális támadás az orosz tankert

2026. március 04. 06:39

Mi jöhet még?

2026. március 04. 06:39
null

Ukrán drón támadhatott meg egy cseppfolyósított földgázt szállító orosz tankert a Földközi-tengeren, 

a hajó lángol 

– közölték kedden tengeri szállítmányozással és hajózási biztonsággal foglalkozó források. A tájékoztatás szerint az Arctic Metagaz nevű tanker, amely amerikai és brit szankciók hatálya alatt áll, legutóbb hétfőn jelentette helyzetét Málta partjainál a MarineTraffic hajózási nyomkövető platform adatai alapján.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert
Tovább a cikkhezchevron

A hajót egy haditengerészeti drón támadhatta meg, és az egyik forrás szerint feltételezhető, hogy a műveletet Ukrajna hajtotta végre, bár erre bizonyítékot nem szolgáltattak.

 A máltai fegyveres erők közölték, hogy segélykérő üzenetet kaptak a hajótól, 

és megtalálták azt, de a hajó állapotáról nem közöltek részleteket. A legénységet egy mentőcsónakban találták meg.

A hajó oroszországi üzemeltetője, az SMP Techmanagement, az orosz LNG-gyártó Novatek és az orosz közlekedési minisztérium nem reagáltak az ügyben megkeresésekre, ahogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) sem.

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

(MTI)

Nyitókép: Illusztráció.  Telegram
 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek
Tovább a cikkhezchevron

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2026. március 04. 08:50
A korrupt Zselenszkij diktatúra ellenségesen viselkedik az ukrán nép barátjával, Magyarországgal szemben. A Magyar Kormány mindig kiállt Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett és elítélte az orosz agressziót! A kormány aláírta az szankciós dokumentumokat. Orbán aláírása nélkül nem léptek volna életbe. Magyarország gáz, üzemanyag és elektromos áram szállításával, valamint humanitárius segélyekkel és ukrán menekültek befogadásával támogatta Ukrajnát. Minden, az EU által Ukrajnának juttatott euróban benne van a magyar emberek pénze is. Ukrajna hazug, ellenséges propagandával, fenyegetésekkel, a Barátság vezeték megrongálásával és újabban a vezeték elzárásával reagált a támogatásunkra. A hazug, korrupt Zselenszkij diktatúra nemcsak az ukrán nép, hanem Magyarország ellensége is. Beteges, amikor Magyarországnak a béke és a tűzszünet melletti kiállását Putyin melletti kiállással azonosítja az aljas, hazug Zselenszkij diktatúra.
Válasz erre
0
0
macika-2
2026. március 04. 08:43
Mit keres egy orosz tanker Málta partjainál? Hová szállíthatta az olajat Európa nyugati részén?
Válasz erre
1
0
elfújta az ellenszél
2026. március 04. 08:32
A migrincstaxiztató járatok meg nyugodtan közlekednek arrafelé. Ha megpróbálja feltartóztatni őket egy olasz belügyminiszter, akkor őt állítják bíróság elé. Bolond dolgok ezek, de van bennük rendszer.
Válasz erre
4
0
Jospehe998
2026. március 04. 08:22
Ezt csak azért csinálták az ukránok hogy a világ nehogy megfeledkezzen róluk. Szem előtt kell maradni mert nem jön a pénz! Oszt mi lessz velek?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!