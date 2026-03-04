Dokumentumok bizonyítják: a Tisza az orosz energia kivezetését követeli

Bár ebben az esetben nem volt név szerinti szavazás, brüsszeli forrásainktól tudjuk, hogy látták felvillanni a lámpáját, és Lakos nem tagadta, hogy megszavazta a szöveget.

Ugyancsak jegyzőkönyv bizonyítja azt, hogy a pártelnök, Magyar Péter és a Tisza-frakció 2024. november 14-én támogatta az orosz energiaimport betiltását. Az ENSZ 2024. évi bakui éghajlatváltozási konferenciájának (COP29) határozatát minden tiszás EP-képviselő támogatta.

Ennek 26. bekezdése „megjegyzi különösen, hogy sürgősen véget kell vetni az orosz fosszilis tüzelőanyagok, többek között a földgáz uniós behozatalának”.

Fotó: Képernyőfotó

Több mint egy évvel ezelőtt, 2025. februárjában ismét Lakos Eszter mondott igent az orosz energiaimport betiltására. A 2026. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatások III. szakaszának 3. bekezdése „felszólít az Oroszországtól való, még fennálló EU-importfüggőségek sürgős megszüntetésére”.