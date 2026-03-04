Dokumentumok bizonyítják: a Tisza az orosz energia kivezetését követeli

Mindent egy lapra tett fel Zelenszkij: már csak Orbán bukásában bízik (VIDEÓ)
Annyit hazudott már, hogy nehéz sajnálni.
Itt vannak a bizonyítékok! Ennyiszer szavazott a Tisza az orosz energia kivezetésére.
Magyar Péter pártja Brüsszelben minden adandó alkalommal az orosz energia kivezetése mellett szavazott. Erről több jegyzőkönyv is árulkodik.
Lakos Eszter, tiszás EP-képviselő az orosz energiaimport betiltását már 2024 szeptember 30-án támogatta szavazatával az Európai Parlament Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságában (ITRE).
A szakbizottság EP COP 29 klímakonferenciával kapcsolatos állásfoglalásával kapcsolatos véleményének 13. bekezdése
különösen megjegyzi, hogy sürgősen be kell fejezni az orosz fosszilis tüzelőanyagok, köztük a földgáz EU-ba történő importját”.
Bár ebben az esetben nem volt név szerinti szavazás, brüsszeli forrásainktól tudjuk, hogy látták felvillanni a lámpáját, és Lakos nem tagadta, hogy megszavazta a szöveget.
Ugyancsak jegyzőkönyv bizonyítja azt, hogy a pártelnök, Magyar Péter és a Tisza-frakció 2024. november 14-én támogatta az orosz energiaimport betiltását. Az ENSZ 2024. évi bakui éghajlatváltozási konferenciájának (COP29) határozatát minden tiszás EP-képviselő támogatta.
Ennek 26. bekezdése „megjegyzi különösen, hogy sürgősen véget kell vetni az orosz fosszilis tüzelőanyagok, többek között a földgáz uniós behozatalának”.
Több mint egy évvel ezelőtt, 2025. februárjában ismét Lakos Eszter mondott igent az orosz energiaimport betiltására. A 2026. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatások III. szakaszának 3. bekezdése „felszólít az Oroszországtól való, még fennálló EU-importfüggőségek sürgős megszüntetésére”.
Azonban itt még nem értünk a magyar érdekekkel szembe menő voksolások végére, ugyanis Lakos Eszter 2025 júniusában a RePowerEU roadmap-et – amely az orosz energiaimport kivezetésére irányuló uniós program – támogatta szavazatával az ITRE szakbizottságban.
Az Európai Parlament 2025. június 19-i, tisztaipar-megállapodásról szóló állásfoglalásának 11. bekezdése: „diverzifikált és megbízható (energia)partnerségekre szólít fel, összhangban az Unió biztonságával, érdekeivel és a RePowerEU ütemtervvel”.
Majd 2025. június 19-én a Tisza Párt 5 EP-képviselője megszavazta a már említett RePowerEU Roadmap-et a plenáris ülésen. Ennek 11. bekezdésében az áll, hogy „diverzifikált és megbízható partnerségeket szorgalmaz az Unió biztonságával, érdekeivel és a RePowerEU ütemtervével összhangban”.
A tiszások legutóbb pedig 2026. február 25-én foglaltak állást az orosz energiaimport betiltása kapcsán. Ebben úgy fogalmaztak
az Oroszországból származó összes fennmaradó energiaimport mielőbbi fokozatos kivezetésének szükséges”.
Ez azonban ellentétes Magyarország érdekeivel, mert ellátási problémákat okozna és emelné az árakat.
A múlt heti voksolásról Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő is beszámolt közösségi oldalán. Azt írta,
a Tisza politikusai nem csak beszélnek arról, hogy le kell válni az olcsóbb keleti energiaimportról, hanem meg is szavazzák”.
A fideszes politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy az elfogadott dokumentum két dologról is „elszántan” hallgat:
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
Ráadásul az ukrán elnök úgy tűnik, mindent egy lapra tett fel: már csak Orbán bukásában bízik. Zelenszkij egy videóban úgy fogalmazott: „Nem beszélek Orbánnal, mert ő nem akar. De ő le lesz váltva, hál' Istennek már a közeljövőben”.
Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő ismertette, hogy a Tisza Párt képviselője az Európai Parlamentben az orosz olaj kivezetésére vonatkozó javaslatot támogatott.