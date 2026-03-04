A tudás mellett identitást is adunk a diákjainknak – Szabó László a Mandinernek

Fotó: ANDRÁSSY GYULA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

A 2008-as névváltoztatás után mennyi időbe telt, mire a köztudatban is nyilvánvalóvá vált, hogy az Andrássy és a régi Rózsa Ferenc Gimnázium egy és ugyanaz?

Jó kérdés. A Rózsa Ferenc Gimnázium a 20. század végén úgy élt a köztudatban, mint magas minőséget képviselő iskola. A Rózsa mind Békéscsabán, mind Békés megyében, sőt azon túl is ismert brand volt. Nem meglepő tehát, hogy a névváltoztatás után sokan sokáig a „régi Rózsaként” emlegették az Andrássyt, amely szemléletében és módszertanában is a rózsás hagyományokra támaszkodott. Egy iskolának kell hogy legyen – Németh László-i értelemben – történeti helyérzéke, és mindig tudnia kell definiálni, mit jelent a műveltség. A világ folyamatosan változik, a fiatalok is másként látnak, mint tizenöt-húsz évvel ezelőtt. Egy iskola soha nincs kész: olyan, mint egy katedrális, amelyet építeni kell, kőre követ hordani – együtt, a diákokkal. Természetesen mindig szem előtt tartottam, hogy a rózsás hagyományok – mint a városi és vármegyei értelmiségi utánpótlás képzése, a polgári értékrend átadása, az ész, a hidegvér és az elegancia hármasa – az oktató-nevelő munkánk lelke maradjon. Annyiban más ma a dolgunk, hogy nekünk már a 21. század eleje jutott feladatként. Jelen van nálunk a projektoktatás, mentorprogramokat szervezünk, és innovációt képviselünk a fenntartó tankerületben. Andrássy Gyula a szememben egy 19. századi szabadságharcos attitűdű menedzser volt, az ő nyomdokain kell nekem is haladnom:

menedzser- és marketingszemlélettel kell vezetnem az iskolát. Ebben látom az intézmény egyediségét és színességét is.