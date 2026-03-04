Ft
gimnázium szabó lászló andrássy gyula rózsa ferenc gimnázium

A tudás mellett identitást is adunk a diákjainknak – Szabó László a Mandinernek

2026. március 04. 09:04

Rudolf Főgimnázium, Rózsa Ferenc Gimnázium, Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium. Három név, egy iskola, amely mintegy száz éve ugyanaz: Békés vármegye legnagyobb múltú középiskoláját Szabó László főigazgató mutatta be.

2026. március 04. 09:04
null
Krupincza Mariann
Krupincza Mariann

Mit jelent az iskola vezetésének, hogy az Andrássy egyetlen Békés vármegyei gimnáziumként tavaly és idén is a rangsor első száz gimnáziuma közé került?

Megtisztelő minden ilyen listára felkerülni, fontos visszajelzés mind a pedagógusoknak, mind a diákoknak. Ha pedig megnézzük, milyen sok hat- vagy nyolcosztályos gimnázium szerepel előttünk, külön öröm tölt el bennünket, hiszen az eddigi tapasztalatok szerint kevés négy évfolyamos gimnázium kerül be ezekbe a lajstromokba. Figyelem a vidéki, esetenként a kelet-magyar­országi rangsorban elfoglalt helyünket is – ez fontos a helyi érték miatt is. Listával vagy lista nélkül is felelősségteljesen és lelkiismeretesen végezzük a munkánkat pedagóguskollégáimmal, és büszkeséggel tölt el bennünket, hogy így is elismerik a munkánkat és diákjaink teljesítményét.

Fotó: ANDRÁSSY GYULA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

A 2008-as névváltoztatás után mennyi időbe telt, mire a köztudatban is nyilvánvalóvá vált, hogy az Andrássy és a régi Rózsa Ferenc Gimnázium egy és ugyanaz?

Jó kérdés. A Rózsa Ferenc Gimnázium a 20. század végén úgy élt a köztudatban, mint magas minőséget képviselő iskola. A Rózsa mind Békéscsabán, mind Békés megyében, sőt azon túl is ismert brand volt. Nem meglepő tehát, hogy a névváltoztatás után sokan sokáig a „régi Rózsaként” emlegették az Andrássyt, amely szemléletében és módszertanában is a rózsás hagyományokra támaszkodott. Egy iskolának kell hogy legyen – Németh László-i értelemben – történeti helyérzéke, és mindig tudnia kell definiálni, mit jelent a műveltség. A világ folyamatosan változik, a fiatalok is másként látnak, mint tizenöt-húsz évvel ezelőtt. Egy iskola soha nincs kész: olyan, mint egy katedrális, amelyet építeni kell, kőre követ hordani – együtt, a diákokkal. Természetesen mindig szem előtt tartottam, hogy a rózsás hagyományok – mint a városi és vármegyei értelmiségi utánpótlás képzése, a polgári értékrend átadása, az ész, a hidegvér és az elegancia hármasa – az oktató-nevelő munkánk lelke maradjon. Annyiban más ma a dolgunk, hogy nekünk már a 21. század eleje jutott feladatként. Jelen van nálunk a projektoktatás, mentorprogramokat szervezünk, és innovációt képviselünk a fenntartó tankerületben. Andrássy Gyula a szememben egy 19. századi szabadságharcos attitűdű menedzser volt, az ő nyomdokain kell nekem is haladnom: 
menedzser- és marketingszemlélettel kell vezetnem az iskolát. Ebben látom az intézmény egyediségét és színességét is.

Milyen formában jelenik meg a tehetséggondozás?

Pedagógusként az is feladatunk, hogy minden tanulónál megtaláljuk azt a területet vagy tantárgyat, ahol megélheti a szabadságát.

Egy tehetséges gyerek sokszor lázad, és ez a jegyein is meglátszik. 

Sokszor maga a tehetség is nehezen mutatkozik meg: türelem kell hozzá.

 Az Andrássy-gimnázium­ban klasszikus tehetséggondozási formának számítanak az emelt szintű érettségire felkészítő fakultációk. Emellett több szakkört tartunk, ezek a tantárgyköziségre épülnek. Projekteket készítünk, mentorálunk, legyen szó szellemtörténetről, meteorológiáról, japán nyelvről és kultúráról vagy akár gerillakertészkedésről. Törekszünk arra, hogy olyan élményt nyújtó, állandó programokat kínálunk a gyerekeknek, amelyek kiragadják őket a tankönyvek szürke világából, és megmozgatják a kíváncsiságukat. Így még hatékonyabban tudjuk fejleszteni a készségeiket és képességeiket, és kedvező helyzetbe hozni, pallérozni őket. Gyakran éppen ezekből a szakkörökből derül ki, milyen kiemelkedő egy-egy diákunk egy területen. Egyéni mentorálási lehetőséget is kidolgoztunk, amelyet azok a tanulók vehetnek igénybe, akik úgy érzik, szükségük van egy segítőre, aki a pályaválasztásban is egyengeti az útjukat. Ilyen és hasonló rendszerek az alternatív gimnáziumokban már kiválóan működnek. Bár egy klasszikus gimnáziumban kicsit nehezebb meghonosítani ezt a modellt, nem lehetetlen. Mi pedig folyamatosan keressük a kitörési pontokat, építkezünk.

Fotó: ANDRÁSSY GYULA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Milyen módon kapcsolódnak be a város és a megye mindennapjaiba?

Együttműködést kötöttünk a város közművelődési intézményeivel. A Békéscsabai Röplabda Sport­egyesülettel két brand „házasságát” kívánjuk létrehozni egy országos kiválósági központ formájában. Aktívan részt veszünk a város gazdag diákéletében is – említsük meg a kuriózumnak számító, több mint harminc éve megszervezett Csabai garabonciás napokat. Továbbá közgazdasági, műszaki és jogi programokat szervezünk. Andrássy Business School néven közgazdasági mentorprogramot hoztunk létre a város meghatározó közgazdászai és vállalatvezetői segítségével. Ezért a programunkért 2020-ban Pénzügyi Tudatosság Fejlesztéséért díjat kaptunk a szaktárcától. Közigazgatási ismereteket is tanítunk. A Békés Vármegyei Kormányhivatal akkreditáltatta azt a pedagógus-továbbképzést, amely feljogosít bennünket a tárgy tanítására és az érettségiztetésre. Egy jellegadó, a horizontot figyelő gimnázium kulcsszereplője lehet egy térség népességmegtartásának – jelen esetben a jogi értelmiség nevelésének is. Jogászsuli néven indítjuk el legújabb mentorprogramunkat az emelt történelem tagozatunkon.

Fotó: ANDRÁSSY GYULA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Hogy látja, mitől lesz jó egy iskola?

A hozzánk jelentkező diákok elmondása alapján azért jelölnek meg bennünket első helyen, mert az iskola híres a közösségéről, a közösségi neveléséről, és jól cseng a neve az egyetemeken és a munkahelyeken egyaránt: andrássysnak lenni menő! Volt diákjainktól sokszor hallunk olyan történeteket, hogy bármerre sodorja őket az élet, jobb helyeken biztosan belebotlanak egy öregdiákba. Ahogy ez kiderül, egy láthatatlan kapocs jön létre köztük: számíthatnak egymásra a jövőben. Ez is bizonyítja, hogy mind a Rózsa, mind az Andrássy a tudás mellett identitást is adott a diákjainak. Igazából nincs titok. Az iskola origója a tanári kar. A diákok teljesítménye és motivációja a siker alapja. Ám a diák mindig diák marad: nem akar mást, csak megismerni önmagát és a világot, és a saját prizmáján átszűrni mindazt, ami körülötte van. S ezt egy hormonvihar közepette éli meg. Ebben az életkorban kell nekünk harmonikus egyéniségeket nevelnünk – velük, belőlük. Újra és újra. Kell ennél felemelőbb rajongás?

Fotó: ANDRÁSSY GYULA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Nyitókép: ANDRÁSSY GYULA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

 

