„A szentesi Horváth Mihály Gimnázium drámatagozatának ügye egy év alatt országos botránnyá terebélyesedett. Amit kezdetben szakmai kérdésnek látszott – egy tagozat jövője –, az ma már a helyi politikai hatalmi harc szimbóluma. A történet középpontjában egy sértődött polgármester áll, aki személyes sérelmeit és politikai kudarcait próbálja bosszúval ellensúlyozni.

A játszma részesévé vált az aHang is, amely aláírásgyűjtést indított az iskola igazgatója ellen, miközben korábbi Pride-hoz kötődő kampányai miatt gyermekvédelmi aggályok merülnek fel. Az aHang nevezetű szervezet vezényelte le az ellenzéki előválasztást is a 2022-es országgyűlési választásokat megelőzően. Az aHang mögött egyébként az a magyarHang Nonprofit kft. áll amelynek ügyvezetője Varga Máté, aki egyben a Sorosék által finanszírozott Civil Kollégium Alapítványnak az igazgatója is. Az aHang továbbá az Online Progressive Engagement Network nevű nemzetközi, Soros-féle ernyőszervezet tagja.

A szentesi iskola botrány mára túlmutat az intézményen: a helyi köznevelés politikai csatatérré vált, ahol a diákokon keresztül próbálnak egyes aktorok hatalmat szerezni.

Az ilyen politikai küzdelmeknek a megfelelő csatatere az ülésterem és nem pedig a tanterem lenne.

2024 nyarán országos sajtóvisszhangot kapott, hogy bizonytalanná vált a szentesi Horváth Mihály Gimnázium drámatagozatának jövője. Nyílt levelek születtek, tüntetéseket szerveztek, a Telex címlapon hozta az ügyet. Az első pillantásra úgy tűnhetett, hogy valóban a drámatagozat jövőjéért folyt a küzdelem. Csakhogy a háttérben hamar kirajzolódott: sokkal inkább politikai erőpróba ez, mintsem szakmai vita.