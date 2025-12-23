Ft
kiss lászló szabó tímea óbuda gyepes ádám önkormányzat polgármester gyermek

Hiába a szülők heves tiltakozása, két óvodára is lakat kerülhet Óbudán

2025. december 23. 10:41

Az előzetesből szabadult polgármester költségracionalizálást emleget.

2025. december 23. 10:41
null

Hat tagóvodát is bezárnak a balliberális vezetésű Óbudán – közölte a Magyar Nemzet.  „Azzal indultunk, hogy eredetileg nyolc óvodát, tagóvodát akartak bezárni. Kettőt sikerült megmentenünk, a békásmegyerit és az Ürömi útit, tehát már csak hat tagóvodát fognak bezárni” – nyilatkozta a lapnak Gyepes Ádám. 

A III. kerületi Fidesz-frakció képviselője idézte az önkormányzat vezetését, amely azt mondta, úgy számolták ki, hogy kevés az óvodáskorú gyermek, ezért óvodákat kell bezárni, mert nincs szükség ennyi intézményre. „Mi pedig elmondtuk, hogy ugyan most kevesebb gyermek van, de az nem azt jelenti, hogy a jövőben ne lenne több, hiszen 

nagyon sok új beruházás indult meg Óbudán, lakóparkok épülnek, több ezer új lakos költözik a kerületbe, és ezáltal sokkal több gyermek lesz 5-6 éven belül”

 – magyarázta Gyepes.

Pénz lenne, akarat nincs

A képviselő kiemelte, a III. kerület jövő évi költségvetése 74 milliárd forint, ami azt mutatja, hogy Óbuda-Békásmegyer önkormányzatának anyagi helyzete kiváló, egy gazdag kerületről beszélünk. 

„Pénz lenne, akarat viszont nincsen a baloldal részéről. Miközben a gyermekek száma alapján 480 millió forinttal támogatja az állam a kerületi önkormányzatot, hogy működtesse az óvodákat, és az óvodapedagógusok bérét is az állam fizeti ki, ők bezárnak hat épületet. Pedig itt lenne a lehetőség, hogy a nagy létszámú csoportok helyett húsz fő alatti csoportok legyenek. Mivel a gyermekek száma nem csökken olyan mértékben, kimondható, hogy az önkormányzat a gyerekeken akar nyerészkedni. Ha lenne akarat, az óvodák nyitva maradhatnának”

 – hangsúlyozta.

A cikkből kiderült, hogy Gyepes Ádám nemrégiben képviselőként konzultációt indított el az óvodabezárásokkal kapcsolatban, amelyből kiderült, hogy

az óbudai szülőknek a 98 százaléka elutasítja az intézmények bezárását.

Egy konszenzus van arról, hogy a III. kerületi lakosok nem szeretnének óvodabezárásokat, ennek ellenére Kiss László polgármester és Szabó Tímea baloldali országgyűlési képviselő is az intézmények megszüntetését támogatja – húzták alá az összeállításban.

Költségracionalizálást emleget az előzetesből szabadult polgármester

A Magyar Nemzet korábban már megírta: az előzetesből néhány hónapja szabadult Kiss László, Óbuda polgármestere nyolc tagóvoda bezárására készül, költségracionalizálásra hivatkozva.

A kerületvezető és a baloldali többségű önkormányzat olyan mennyiségű kapacitást szüntetne meg, hogy 

a megmaradó óvodai csoportok óriási létszámúra duzzadnának.

Bár nyíltan nem mondták ki, bizonyos előjelekből arra lehet következtetni, hogy több óvoda épületét is eladhatják, továbbá két intézményt fizetőssé tehetnek – olvasható a Magyar Nemzetben.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

