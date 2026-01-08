Ft
01. 08.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
nato egyesült államok donald trump ukrajna

Hiába minden erőfeszítés: csalódtak Trumpban az ukránok

2026. január 08. 13:16

Nem örülnek, hogy Donald Trump az amerikai elnök.

2026. január 08. 13:16
null

Az ukránok túlnyomó többsége nem örül annak, hogy Donald Trump az Egyesült Államok elnöke – derül ki a Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KMISZ) friss felméréséből.

Az ukrán Pravda beszámolója szerint az ukránok 74 százaléka szerint negatív hatással volt Ukrajnára, hogy Trump visszatért az elnöki székbe. A megkérdezettek mindösszesen 14%-a értékeli pozitívan az amerikai elnököt.

Ez jelentős csökkenés a 2024 decemberi állapothoz képest, amikor még 54%-uk pozitívan viszonyult az elnökhöz.

A felmérés azt mutatja, hogy mind az Egyesült Államokba, mind a NATO-ba vetett bizalom csökkent, miközben az Európai Unióban a megkérdezett ukránok többsége továbbra is bízik.

Nyitókép forrása: Jim WATSON / AFP

***

 

Csigorin
2026. január 08. 15:41
hiaba akarjak, olyan amerikai elnok nem lesz es nem is lehet, aki a kedvukert haboruba megy Oroszorszag ellen
patriota-0
2026. január 08. 15:29
És vajon miért trumpban csalódtak az idióta ukránok, és miért nem a faszverő zelenszkijben? Mi a fasz közük van Trumphoz? Trump megmondta, hogy Amerika az első. Nem figyeltek? Nekünk meg Magyarország az első, a tiszásokat kivéve, mert nekik brüsszel.
kobi40
2026. január 08. 15:29
"csalódtak Trumpban az ukránok" Jó hír!
abcd2k
2026. január 08. 15:25
Obsitos Technikusabcd2k 2026. január 08. 14:48 Kedves Technikus, tartok tőle nem értékelted az iróniát. Nem kell ezt a vérvonalat komolyan venni, Európa egyetlen népsége se egy tiszta fialás, a britek büszkék a keveredésre, igazából mi is. Csak a kis bajszos fattyú és hasonszőrű hívei deliráltak valami árja vérvonalat, aminek pont ők feleltek meg a legkevésbé.
