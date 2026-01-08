Hiába minden erőfeszítés: csalódtak Trumpban az ukránok

Az ukránok túlnyomó többsége nem örül annak, hogy Donald Trump az Egyesült Államok elnöke – derül ki a Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KMISZ) friss felméréséből.

Az ukrán Pravda beszámolója szerint az ukránok 74 százaléka szerint negatív hatással volt Ukrajnára, hogy Trump visszatért az elnöki székbe. A megkérdezettek mindösszesen 14%-a értékeli pozitívan az amerikai elnököt.