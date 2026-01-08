Hiába minden erőfeszítés: csalódtak Trumpban az ukránok

Pengeélen táncol Trump: ami most következik, abba az egész világ beleremeghet
Donald Trump pártjának meg kell nyernie a félidős választásokat, különben a demokraták elmozdíthatják az elnököt hivatalából.
Nem örülnek, hogy Donald Trump az amerikai elnök.
Az ukránok túlnyomó többsége nem örül annak, hogy Donald Trump az Egyesült Államok elnöke – derül ki a Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KMISZ) friss felméréséből.
Az ukrán Pravda beszámolója szerint az ukránok 74 százaléka szerint negatív hatással volt Ukrajnára, hogy Trump visszatért az elnöki székbe. A megkérdezettek mindösszesen 14%-a értékeli pozitívan az amerikai elnököt.
Ez jelentős csökkenés a 2024 decemberi állapothoz képest, amikor még 54%-uk pozitívan viszonyult az elnökhöz.
A felmérés azt mutatja, hogy mind az Egyesült Államokba, mind a NATO-ba vetett bizalom csökkent, miközben az Európai Unióban a megkérdezett ukránok többsége továbbra is bízik.
Nyitókép forrása: Jim WATSON / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Donald Trump pártjának meg kell nyernie a félidős választásokat, különben a demokraták elmozdíthatják az elnököt hivatalából.
***