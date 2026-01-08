Ft
01. 08.
csütörtök
01. 08.
időközi választás donald trump Egyesült Államok

Pengeélen táncol Trump: ami most következik, abba az egész világ beleremeghet

2026. január 08. 09:50

Donald Trump pártjának meg kell nyernie a félidős választásokat, különben a demokraták elmozdíthatják az elnököt hivatalából.

2026. január 08. 09:50
null

Donald Trump amerikai elnök kedden egy washingtoni republikánus törvényhozói találkozón arra figyelmeztetett, hogy pártjának meg kell nyernie a 2026-os kongresszusi félidős választásokat, különben a demokraták elmozdíthatják őt hivatalából. Trump szerint egy republikánus vereség szinte biztosan újabb felelősségre vonási eredményezne.

„Ha nem nyerjük meg a félidős választásokat, akkor találnak majd valamilyen okot arra, hogy vádat emeljenek ellenem” – mondta az elnök a Reuters vonatkozó cikke szerint. Hozzátette: szerinte a demokraták politikai okokból indítanának eljárást ellene. Beszédében sürgette a republikánus képviselőket, akik jelenleg szűk többséggel irányítják a Képviselőházat, hogy tegyék félre belső vitáikat, és egységesen képviseljék az elnök politikai programját.

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
A John F. Kennedy Előadóművészeti Központban elmondott, közel másfél órás, kötetlen felszólalásában Trump optimizmusát is hangsúlyozta, „epikus” republikánus győzelmet jósolva a félidős választásokon. 

A Világgazdaság témával foglalkozó cikkében kiemelte hogy ha meginogna Trump elnöki pozíciója, annak hatása világszinten érezhető lenne, és következményei elérnének még Európába is.

Nyitókép: Mandel NGAN / AFP

Összesen 4 komment

tasijani22000
•••
2026. január 08. 10:08 Szerkesztve
Tehát a sátán zsinagógájának mindent meg kell tennie a világháború kirobbantása érdekében, hiszen a szolgájuknak alig 25%-ra csökkent a támogatottsága! Ez nem meglepő, hiszen kampányát azokra építette, akiket a cionáci "háttérhatalom" elsöprésének ígéretével szédített meg! Pedig már 2015-ben TUDNI LEHETETT, hogy Trump A MOCSÁR MAGA, aminek lecsapolásával kampányolt! Mint "vállalkozó" 6 alkalommal jutott csőd közelébe és mind a hat alkalommal cionáci bankárok "mentették meg" 1992-ben MAGA a Rothschild Bankház volt az adósság felvásárlója, amit egy Wilbur Ross nevű bankár intézett,.. ...De a chicagio buktájának cechjét MAGA Soros Gyurka állta! Ez utóbbi 300 millió dollárt állítólag MAGA sohasem fizette ki, gondolom a Rothschild hálózaton belül intézték...
1
0
Mátyás01
2026. január 08. 10:05
Azért az amerikaiakat sem írigylem, két rossz közül választhatnak, de mindkettő ugyanazt az urat szolgálja, csak a körítés más. Lényegében kétpárti diktatúra működik az USA-ban kb. 100 éve.
2
0
Turius
2026. január 08. 09:59
Az hogy a partiörség üldöz egy orosz tankert, amit egy orosz nukleáris tengeralattjáró véd, nem komolyabb gond a világnak? Mármint egy picit jobban aggaszt, hogy amerikai katonai hajók arra kényszerítik az oroszokat, hogy megtorpedózzák őket.
1
0
Bitrex®
2026. január 08. 09:55
Az Epstein villában történt disznóságok miért lennének politikai indíttatásúak?
0
1
