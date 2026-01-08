Pengeélen táncol Trump: ami most következik, abba az egész világ beleremeghet

Donald Trump amerikai elnök kedden egy washingtoni republikánus törvényhozói találkozón arra figyelmeztetett, hogy pártjának meg kell nyernie a 2026-os kongresszusi félidős választásokat, különben a demokraták elmozdíthatják őt hivatalából. Trump szerint egy republikánus vereség szinte biztosan újabb felelősségre vonási eredményezne.

„Ha nem nyerjük meg a félidős választásokat, akkor találnak majd valamilyen okot arra, hogy vádat emeljenek ellenem” – mondta az elnök a Reuters vonatkozó cikke szerint. Hozzátette: szerinte a demokraták politikai okokból indítanának eljárást ellene. Beszédében sürgette a republikánus képviselőket, akik jelenleg szűk többséggel irányítják a Képviselőházat, hogy tegyék félre belső vitáikat, és egységesen képviseljék az elnök politikai programját.