Figyelmeztet a polgármester: ez a választás tétje (VIDEÓ)

Orbán Viktor miniszterelnök folytatta azoknak a videóknak a közzétételét, melyekben olyan közéleti szereplők szólalnak meg, akik részt vettek a háború ellenes gyűléseken, és kiállnak a béke mellett.

Január 2-án, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Géberjén polgármestere, Kovács Dániel Sándor mondta el véleményét a témában. „Azt láttam, hogy egy biztonságos és stabil Magyarország valósul meg, amely mellett a korosztályom és a fiatalabbak is tudnak stabilabban jövőt tervezni” – húzta alá.