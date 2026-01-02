Ft
kovács dániel sándor béke magyarország orosz-ukrán háború polgármester választás orbán viktor

Figyelmeztet a polgármester: ez a választás tétje (VIDEÓ)

2026. január 02. 12:02

Géberjén polgármestere Orbán Viktor videójában azt is elmondta, hogy érhető el leghamarabb a béke.

2026. január 02. 12:02
null

Orbán Viktor miniszterelnök folytatta azoknak a videóknak a közzétételét, melyekben olyan közéleti szereplők szólalnak meg, akik részt vettek a háború ellenes gyűléseken, és kiállnak a béke mellett.

Január 2-án, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Géberjén polgármestere, Kovács Dániel Sándor mondta el véleményét a témában. „Azt láttam, hogy egy biztonságos és stabil Magyarország valósul meg, amely mellett a korosztályom és a fiatalabbak is tudnak stabilabban jövőt tervezni” – húzta alá.

A településvezető kiemelte, hogy egy biztonságos és békés országban élünk, ezért 

az egyik legfontosabb intézkedésnek a migráció ellenes jogszabályokat nevezte, illetve a határkerítés felhúzását, ezek garantálják ugyanis a nyugodt hétköznapokat.

Így érhető el leghamarabb a béke

Kovács szerint úgy érhető el leghamarabb a béke, ha a globálisan létrejövő békekoalíciónak minél nagyobb súlyt adnak, „és végre a nyugat-európai országok vezetői is belátják azt, hogy a béke csak így érhető el”

Géberjén polgármestere arról is beszélt, hogy ha nem a polgári és keresztény közössé nyeri meg a választást áprilisban, akkor a kislányával, Franciskával nem biztosított az a jövő, hogy néhány év múlva a városok terein együtt fagylaltozhassanak békében és biztonságban. 

Nyitókép: Képernyőfotó

jump-ing
2026. január 02. 12:18
A fidesznyikhaj polgármester addig ugrál a Gereblyén, míg magát állba nem very vell-e...
1
4
