Figyelmeztet a polgármester: ez a választás tétje (VIDEÓ)

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
Géberjén polgármestere Orbán Viktor videójában azt is elmondta, hogy érhető el leghamarabb a béke.
Orbán Viktor miniszterelnök folytatta azoknak a videóknak a közzétételét, melyekben olyan közéleti szereplők szólalnak meg, akik részt vettek a háború ellenes gyűléseken, és kiállnak a béke mellett.
Január 2-án, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Géberjén polgármestere, Kovács Dániel Sándor mondta el véleményét a témában. „Azt láttam, hogy egy biztonságos és stabil Magyarország valósul meg, amely mellett a korosztályom és a fiatalabbak is tudnak stabilabban jövőt tervezni” – húzta alá.
A településvezető kiemelte, hogy egy biztonságos és békés országban élünk, ezért
az egyik legfontosabb intézkedésnek a migráció ellenes jogszabályokat nevezte, illetve a határkerítés felhúzását, ezek garantálják ugyanis a nyugodt hétköznapokat.
Kovács szerint úgy érhető el leghamarabb a béke, ha a globálisan létrejövő békekoalíciónak minél nagyobb súlyt adnak, „és végre a nyugat-európai országok vezetői is belátják azt, hogy a béke csak így érhető el”.
Géberjén polgármestere arról is beszélt, hogy ha nem a polgári és keresztény közössé nyeri meg a választást áprilisban, akkor a kislányával, Franciskával nem biztosított az a jövő, hogy néhány év múlva a városok terein együtt fagylaltozhassanak békében és biztonságban.
