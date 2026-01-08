Látványos fotókon, ahogy a Liszt Ferenc Repülőtér kiszabadult a hó fogságából (GALÉRIA)

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
A reptéri dolgozók állhatatos munkájának köszönhetően a Liszt Ferenc légi terminál megszabadulhatott a havazás jelentette nehézségektől.
A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér szerda hajnal óta újra két kifutópályával üzemel – tájékoztatta a repteret üzemeltető Budapest Airport Zrt. szerdán az MTI-t.
A közlemény szerint a szerdai forgalom késésekkel ugyan, de biztonságosan lezajlott.
A Budapest Airport szolgálatai a nap folyamán nagy erőkkel takarították a gurulóutakat, előtereket és a futópályákat, hogy a repülőtér biztonságát garantálni tudják.
Forrás: Budapest Airport
(MTI / Mandiner)
Nyitókép: Budapest Airport