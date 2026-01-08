Ft
Ft
-2°C
-5°C
Ft
Ft
-2°C
-5°C
01. 08.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 08.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
liszt ferenc nemzetközi repülőtér takarítás

Látványos fotókon, ahogy a Liszt Ferenc Repülőtér kiszabadult a hó fogságából (GALÉRIA)

2026. január 08. 11:28

A reptéri dolgozók állhatatos munkájának köszönhetően a Liszt Ferenc légi terminál megszabadulhatott a havazás jelentette nehézségektől.

2026. január 08. 11:28
null

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér szerda hajnal óta újra két kifutópályával üzemel – tájékoztatta a repteret üzemeltető Budapest Airport Zrt. szerdán az MTI-t.

A közlemény szerint a szerdai forgalom késésekkel ugyan, de biztonságosan lezajlott.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

A Budapest Airport szolgálatai a nap folyamán nagy erőkkel takarították a gurulóutakat, előtereket és a futópályákat, hogy a repülőtér biztonságát garantálni tudják.

Látványos fotókon, ahogy kiszabadult a reptér

Látványos fotókon, ahogy kiszabadult a reptér

Forrás: Budapest Airport

(MTI / Mandiner)

Nyitókép: Budapest Airport

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!