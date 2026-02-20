Így néz majd ki az új budapesti reptér

Az NGM államtitkára megjegyezte: nehéz megtippelni, hogy mekkora a maximum befogadóképessége egy terminálnak, de az évekkel korábban tapasztalt zsúfoltság jelentősen csökkent mostanra, kijjebb tolták a falait, kiürítettek több oda nem illő üzletet is. A cél, hogy a biztonsági átvilágítás a lehető legzökkenőmentesebb legyen, amit tudnak tartani a növekvő utasforgalom mellett is.
Persze, nemcsak erre figyelnek, hanem az alvállalkozók és szolgáltatók tevékenységét is folyamatosan monitorozzák.
Egyelőre Terminal+
A hármas terminál építése Terminal+ projekt néven fut, de a pontos nevét csak később találják majd ki. Elképzelhető egy teljes újrafazonírozás is, azaz megszűnik a T1 és T2 elnevezés is és A, B, C épületek jöhetnek.
Lóga Máté megjegyezte: nincs idő halogatásra, el kell kezdeni az építkezést, mert a beutazási igény igen nagy, a légitársaság is szeretnének ide repülni. Készen állnak majd a fejlesztés után arra is, hogy a széles törzsű járatokat tudják fogadni és kiszolgálni.