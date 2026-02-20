Ft
02. 20.
péntek
liszt ferenc nemzetközi repülőtér épület reptér fejlesztés euró

Így néz majd ki az új budapesti reptér

2026. február 20. 13:09

Teljesen átalakul majd a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér a hármas terminál megépítésével. Az épület alapkövét Orbán Viktor miniszterelnök helyezte el pénteken, majd nem sokkal később a látványterveket is bemutatták. A reptéri fejlesztéseket ezer milliárd forintból valósítják meg.

2026. február 20. 13:09
null
Ferentzi András

A mostanihoz képest teljesen megváltozik majd a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, hiszen a jelenlegi kettes terminál elé egy új, hármast építenek, a mostani parkoló helyére. Ebbe kerül majd át az utasforgalmi központ, poggyászfeladással és biztonsági átvilágítással. A központi, fogadó épület a tervezett vasúti állomás mellett lesz, a mostani épületek pedig átalakulnak és ott csak kereskedelmi egységek lesznek. Azaz a jelenleg ismert SkyCourt marad, de ki is bővül, hiszen a biztonsági átvilágítás elkerül onnan. Gyakorlatilag nem túlzás egy teljesen új reptérről beszélni. 

Teljesen átalakul majd a ferihegyi reptér, a terveket Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter tette közzé (Forrás: Nagy Márton Facebook-oldala)
Teljesen átalakul majd a ferihegyi reptér, a terveket Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter tette közzé / Forrás: Nagy Márton Facebook-oldala


Komoly átalakítások előtt a reptér

Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságstratégiáért, iparért, pénzügyi forrásokért és makrogazdasági elemzésért felelős államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke az alapkőletétel után egy háttérbeszélgetésen elmondta: a tranzakció lezárása, azaz a reptér újbóli állami kézbe kerülése előtt már volt egy kialakított terv, amelynek része volt, hogy a Terminál 1-et nem nyitják újra. Ennek oka, hogy üzletileg elhibázott lenne, mert az kettős árazási lehetőségre ad lehetőséget. Azaz idővel az egyik terminál alacsony költséggel (low cost) menne, a másik meg nem. Több cég is oda költözött volna. Ehelyett a Terminal 2 infrastruktúráját, összeköttetését fejlesztik, javítják, ez lett a döntés. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Illetve most már biztosan kialakítanak egy hármas terminált is

– erről Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is posztolt közösségi oldalán pénteken. 

Az NGM államtitkára megjegyezte: nehéz megtippelni, hogy mekkora a maximum befogadóképessége egy terminálnak, de az évekkel korábban tapasztalt zsúfoltság jelentősen csökkent mostanra, kijjebb tolták a falait, kiürítettek több oda nem illő üzletet is. A cél, hogy a biztonsági átvilágítás a lehető legzökkenőmentesebb legyen, amit tudnak tartani a növekvő utasforgalom mellett is.

Persze, nemcsak erre figyelnek, hanem az alvállalkozók és szolgáltatók tevékenységét is folyamatosan monitorozzák.

Egyelőre Terminal+

A hármas terminál építése Terminal+ projekt néven fut, de a pontos nevét csak később találják majd ki. Elképzelhető egy teljes újrafazonírozás is, azaz megszűnik a T1 és T2 elnevezés is és A, B, C épületek jöhetnek.

Lóga Máté megjegyezte: nincs idő halogatásra, el kell kezdeni az építkezést, mert a beutazási igény igen nagy, a légitársaság is szeretnének ide repülni. Készen állnak majd a fejlesztés után arra is, hogy a széles törzsű járatokat tudják fogadni és kiszolgálni.

Az építkezés 4-7 éven belül fejeződhet be, de fokozatosan épül majd. Tudni kell a keresletet is kiszolgálni közben. „Ha nem vagyunk elég gyorsak, akkor üzleti haszontól esik el a reptér” – tette hozzá az államtitkár.

A fejlesztési finanszírozással kapcsolatban elhangzott:

  • a vasúti fejlesztés 1 milliárd euróját a koncessziós vállalkozás fizeti majd,
  • az új terminált – ami szintén 1 milliárd euró – pedig az állam, részben saját forrásból, részben hitelből. A Budapest Airport Zrt. hitelképessége egyébként kiemelkedő. 
  • A gyorsforgalmi szintén állami forrásból lesz megvalósítva, félmilliárd euróból. Erre már kiírták a pályázatot.

A repülőtér fejlesztése így 2,5 milliárd eurót tesz ki, azaz nagyjából ezer milliárd forintot. A vasúti koncessziós pályázat márciusban zárul majd, erre még várja a Nemzetgazdasági Minisztérium a jelentkezőket.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert


 

csulak
2026. február 20. 15:03
csak ugyesen es okosan ! SOHA TOBBE BALOLDAL es nincs problema
nuevoreynuevaley
2026. február 20. 13:37
7 eve jelentette be Kakadu a magyar kikotot az Adrian.... Azota se kotott ki ott egy hajo se
Vata Aripeit
2026. február 20. 13:16
2035 az bizony qrva messze van, ha senki nem tesz keresztbe, akkor is, de ez nem jellemző, uho örülök neki, de lehet hogy nyugdíjas lesz itt mindenki mire felépül
