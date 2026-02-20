Így néz majd ki az új budapesti reptér

A mostanihoz képest teljesen megváltozik majd a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, hiszen a jelenlegi kettes terminál elé egy új, hármast építenek, a mostani parkoló helyére. Ebbe kerül majd át az utasforgalmi központ, poggyászfeladással és biztonsági átvilágítással. A központi, fogadó épület a tervezett vasúti állomás mellett lesz, a mostani épületek pedig átalakulnak és ott csak kereskedelmi egységek lesznek. Azaz a jelenleg ismert SkyCourt marad, de ki is bővül, hiszen a biztonsági átvilágítás elkerül onnan. Gyakorlatilag nem túlzás egy teljesen új reptérről beszélni.

Teljesen átalakul majd a ferihegyi reptér, a terveket Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter tette közzé / Forrás: Nagy Márton Facebook-oldala



Komoly átalakítások előtt a reptér

Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságstratégiáért, iparért, pénzügyi forrásokért és makrogazdasági elemzésért felelős államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke az alapkőletétel után egy háttérbeszélgetésen elmondta: a tranzakció lezárása, azaz a reptér újbóli állami kézbe kerülése előtt már volt egy kialakított terv, amelynek része volt, hogy a Terminál 1-et nem nyitják újra. Ennek oka, hogy üzletileg elhibázott lenne, mert az kettős árazási lehetőségre ad lehetőséget. Azaz idővel az egyik terminál alacsony költséggel (low cost) menne, a másik meg nem. Több cég is oda költözött volna. Ehelyett a Terminal 2 infrastruktúráját, összeköttetését fejlesztik, javítják, ez lett a döntés.