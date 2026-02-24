Ft
02. 24.
kedd
korrupció schóbert norbert ukrán euró katona

„Ha valaki csóró, az meg is fog halni” – Schóbert Norbinak lesújtó véleménye van az ukrán korrupcióról (VIDEÓ)

2026. február 24. 21:46

A fitneszguru szerint már a besorozott ukrán katonákat is elérték a korrupció okozta problémák.

2026. február 24. 21:46
null

Schóbert Norbert fitneszguru lapunknak arról beszélt, hogy fél a szomszédban immár négy éve zajló háborútól. Állítása szerint egy megbízható román ismerősétől olyan történeteket hallott, amelyek alapján elmondható, hogy az ukrán hadseregben súlyos korrupció van.

Schóbert elmondása szerint az ukrán katonáknak akár 2-3 ezer eurót is fizetniük kell, hogy rendes felszerelést kapjanak, különben silány fegyverrel és védelem nélkül kerülnek a frontra. Schóbert szerint ez azt jelzi, hogy rendszerszintű lehet a probléma.

„Ha nincs 2-3 ezer euró, akkor nem kapsz védősisakot, nem kapsz golyóálló mellényt, a legócskább puskát kapod, a legócskább bakancsot. Tehát golyófogó leszel. Tehát, ha katona vagy, akkor azért neked fizetni kell, hogy kapjál mellényt, sisakot, rendes géppisztolyt. Tehát ha valaki csóró, az meg is fog halni” – mondta Schóbert.

A fitneszguru feltette a kérdést: ha ez a katonák szintjén működik, akkor mi lehet odafönt? „Vajon mennyi uniós pénzt sikkaszthat el az ukrán állam, ha már a káplári szinten is pénzt kérnek a besorozott katonáktól?” – tette hozzá.

Nyitókép: Képernyőfotó

***

karkyy
2026. február 24. 22:16
Régen előfizető voltam a mandineren....Hova süllyedtünk?
Bastyaelvtars
2026. február 24. 22:13
Tényleg ez kell nektek? Ezt a sötét gyökeret idézi a mandiner politikai ügyben:))) Bmeg ez a holdraszállast tagadta még nem rég egy műsorban....
tapir32
2026. február 24. 21:48
Az Orbán-kormány sikerei! orvosok és ápolók béremelése, pedagógusok béremelése, rendvédelmi és vízügyi dolgozók béremelése, minimálbér-emelés, közmunka, gyermekek után járó adómentesség, rezsicsökkentés, CSOK, stb. ingyenes tankönyvek, 13. és 14. havi nyugdíj, fiatalok adómentessége, babaváró hitel, diákhitel, munkáshitel, lakás hitel kkv. támogatás ház és lakásfelújítási támogatás, napelem támogatás, gáz interkonnektorok, állampapírok magyarok kezébe kerültek, stratégiai szektorokban állami rész vásárlás, déli határkerítés, jó közbiztonság, Békepolitika. Állami cégek visszavásárlása. A WHO indikátorai alapján a magyar egészségügy jól teljesít és az elmúlt 15 évben jelentősen előrelépett. Magyarország az EU-ban a legkevésbé korrupt országok közé tartozik! (Eurobarometer 7.) Magyarország a befektetésre ajánlott országok közé tartozik! Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4.
