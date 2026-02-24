„Ha valaki csóró, az meg is fog halni” – Schóbert Norbinak lesújtó véleménye van az ukrán korrupcióról (VIDEÓ)

„Ha nincs 2-3 ezer euró, akkor nem kapsz védősisakot, nem kapsz golyóálló mellényt, a legócskább puskát kapod, a legócskább bakancsot. Tehát golyófogó leszel. Tehát, ha katona vagy, akkor azért neked fizetni kell, hogy kapjál mellényt, sisakot, rendes géppisztolyt. Tehát ha valaki csóró, az meg is fog halni” – mondta Schóbert.
A fitneszguru feltette a kérdést: ha ez a katonák szintjén működik, akkor mi lehet odafönt? „Vajon mennyi uniós pénzt sikkaszthat el az ukrán állam, ha már a káplári szinten is pénzt kérnek a besorozott katonáktól?” – tette hozzá.