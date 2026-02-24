„Ha valaki csóró, az meg is fog halni” – Schóbert Norbinak lesújtó véleménye van az ukrán korrupcióról (VIDEÓ)

Schóbert Norbert fitneszguru lapunknak arról beszélt, hogy fél a szomszédban immár négy éve zajló háborútól. Állítása szerint egy megbízható román ismerősétől olyan történeteket hallott, amelyek alapján elmondható, hogy az ukrán hadseregben súlyos korrupció van.

Schóbert elmondása szerint az ukrán katonáknak akár 2-3 ezer eurót is fizetniük kell, hogy rendes felszerelést kapjanak, különben silány fegyverrel és védelem nélkül kerülnek a frontra. Schóbert szerint ez azt jelzi, hogy rendszerszintű lehet a probléma.