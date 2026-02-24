„Kezdő ellenzéki pártvezetők figyelmébe” – Orbán Viktor tételesen cáfolta Magyar Péter állításait

„Szombaton letoltuk őket a pályáról" – Orbán Viktor kemény üzenetet küldött Magyar Péternek (VIDEÓ)
A miniszterelnök szerint a Fidesz 190 ezer leadott aláírással fölényesen megelőzte a Tiszát.
A miniszterelnök szerint ha Zelenszkij és Magyar Péter terve szerint elzárják Magyarországon az olcsó orosz olajat, akkor egy liter benzin ára 1000 forintra ugrana.
Orbán Viktor miniszterelnök bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán, amiben cáfolta Magyar Péter korábbi állításait. A miniszterelnök a posztban frappánsan reagált a Tisza Párt elnökének korábbi kijelentéseire.
„Kezdő ellenzéki pártvezetők figyelmébe:
– írta Orbán Viktor, majd hozzátette: „Ha Zelenszkij elnök és Magyar Péter terve szerint elzárják Magyarországon az olcsó orosz olajat, akkor egy liter benzin ára 1000 forintra ugrana. Ez nyilvánvalóan ellentétes a magyar családok érdekeivel, amit csak mi képviselünk”.
Ezért a Fidesz a biztos választás!
– zárta a sorait a miniszterelnök.
Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala
***
Ezt is ajánljuk a témában
A miniszterelnök szerint a Fidesz 190 ezer leadott aláírással fölényesen megelőzte a Tiszát.