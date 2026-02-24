„Kezdő ellenzéki pártvezetők figyelmébe” – Orbán Viktor tételesen cáfolta Magyar Péter állításait

ma egy liter benzin átlagára Magyarországon 560 forint

egy hordó orosz olaj ma 13 dollárral olcsóbb, mint a Brent típusú olaj”

– írta Orbán Viktor, majd hozzátette: „Ha Zelenszkij elnök és Magyar Péter terve szerint elzárják Magyarországon az olcsó orosz olajat, akkor egy liter benzin ára 1000 forintra ugrana. Ez nyilvánvalóan ellentétes a magyar családok érdekeivel, amit csak mi képviselünk”.