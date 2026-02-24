Ft
„Kezdő ellenzéki pártvezetők figyelmébe” – Orbán Viktor tételesen cáfolta Magyar Péter állításait

2026. február 24. 20:06

A miniszterelnök szerint ha Zelenszkij és Magyar Péter terve szerint elzárják Magyarországon az olcsó orosz olajat, akkor egy liter benzin ára 1000 forintra ugrana.

null

Orbán Viktor miniszterelnök bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán, amiben cáfolta Magyar Péter korábbi állításait. A miniszterelnök a posztban frappánsan reagált a Tisza Párt elnökének korábbi kijelentéseire.

 „Kezdő ellenzéki pártvezetők figyelmébe:

  • ma egy liter benzin átlagára Magyarországon 560 forint
  • egy hordó orosz olaj ma 13 dollárral olcsóbb, mint a Brent típusú olaj”

– írta Orbán Viktor, majd hozzátette: „Ha Zelenszkij elnök és Magyar Péter terve szerint elzárják Magyarországon az olcsó orosz olajat, akkor egy liter benzin ára 1000 forintra ugrana. Ez nyilvánvalóan ellentétes a magyar családok érdekeivel, amit csak mi képviselünk”.

Ezért a Fidesz a biztos választás!

– zárta a sorait a miniszterelnök.

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala

***

tapir32
2026. február 24. 20:53
A Zselenszkij diktatúra az orosz gáz és olaj vásárlásaival az EU pénzén az oroszokat támogatja. „Véres” orosz olajjal működnek az ukrán tankok. „Véres” orosz gázzal fűtenek Ukrajnában. Irracionális leválni az orosz olajról és gázról!
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. február 24. 20:53
Beteges, amikor a béke és a tűzszünet melletti kiállást Putyin melletti kiállással azonosítja valaki. Beteges, amikor a háború melletti kiállás értékké válik és a háború áldozatai nem számítanak.
Válasz erre
0
0
totumfaktum-2
2026. február 24. 20:50
Atii Pl. nem csak a horvátországi csővezetékes szállítás számít bele a szállítás költségébe, hanem a hajóút is a be- és kitárolás költségével együtt. Valamint nem arra van kiépítve a finomítónk. Más országoknak meg van, hogy igen. Amúgy meg vicces megsaccolni számokat aztán kitalálni, hogy igazad van. Sajnos nincs. (Ezt komolyan mondom.)
Válasz erre
0
0
Atii
•••
2026. február 24. 20:34 Szerkesztve
Akkor nézzük a tényeket. - Egy hordó olaj kb 159 liter - Azt írja 13 dollár a különbség, jóindulattal ez 4000 forint - tehát literenként a különbség 25 forint - ha a tranzitdíj esetleg magasabb a horvátoknál az legrosszabb esetben literenként 25 forint - ha erre rátesszük a mostani adótartalmat, ami az alapár duplája az + 100 forint. Tehát nagyon szélsőséges esetben vagyunk 700 forint környékén. Honnan jött az 1000 forint? Szomszédos országokban miért nem annyi?
Válasz erre
0
0
