„Szombaton letoltuk őket a pályáról" – Orbán Viktor kemény üzenetet küldött Magyar Péternek (VIDEÓ)

Orbán Viktor miniszterelnök egy videót osztott meg a közösségi oldalán, amelyben arról írt, hogy szombaton fölényesen megverte a Fidesz a Tiszát az aláírásgyűjtések versenyében.

A miniszterelnök által megosztott videóban Magyar Péter elmondja, hogy több mint 300 ezer magyar ember támogatta a politikai közösségüket, a Tiszát.