tisza fidesz Magyar Péter miniszterelnök orbán viktor

„Szombaton letoltuk őket a pályáról" – Orbán Viktor kemény üzenetet küldött Magyar Péternek (VIDEÓ)

2026. február 24. 17:42

A miniszterelnök szerint a Fidesz 190 ezer leadott aláírással fölényesen megelőzte a Tiszát.

2026. február 24. 17:42
null

Orbán Viktor miniszterelnök egy videót osztott meg a közösségi oldalán, amelyben arról írt, hogy szombaton fölényesen megverte a Fidesz a Tiszát az aláírásgyűjtések versenyében.

A miniszterelnök által megosztott videóban Magyar Péter elmondja, hogy több mint 300 ezer magyar ember támogatta a politikai közösségüket, a Tiszát.

Magyar Péter a gátlástalanságot szégyentelenséggel kombinálja. 

– mondta Orbán Viktor Magyar Péter kapcsán, majd hozzátette, hogy „amikor lebukik, azt sem szégyelli, hanem állandóan kidumálja, sőt még büszke is rá”.

Ugyanis Orbán Viktor szerint a Tisza által közölt számok nem stimmelnek. A miniszterelnök szerint a Tisza ívein még akkor sem lehetne több mint 110 ezer ember, ha minden leadott ívet kitöltöttek volna, és mindegyik teljes lenne. Orbán Viktor szerint ezt követően Magyar Péterék lhíresztelték, hogy több mint 250 ezer aláírást sikerült szerezniük.

„Mi összegyűjtöttünk 190 ezer aláírást, és ezeket mind leadtuk. A valóságban szombaton letoltuk őket a pályáról. 190 ezer nálunk, 110 ezer náluk. Ez a valóság” – tette hozzá Orbán Viktor.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

***

