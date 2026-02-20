Orbán Viktor belevágott: eurómilliárdok mozdulnak meg Budapest határában

– tette hozzá. A fejlesztésekhez természetesen kellett egy jó partner, a Vinci, mint üzemeltető. A reptér egyre nagyobb bevételt generál, a mostani adatok szerint két évvel hamarabb térülhet majd meg az állam befektetése. A terminál építése márciusban kezdődik és várhatóan 1 milliárd eurót tesz ki.

Az évtized végére évente 25 millió utas fordulhat majd meg a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. „Ha minden terv teljesül, akkor az évtized végére a legnagyobb légi központjává válhat a régióban. Erre a legynagyobb veszélyt a háború jelenti, ami nem egy vendégcsalogató dolog, ezért ebből mindenképp ki kell maradni” – mondta.

Ez a járat Budapestről indul és nem kér átszállást Brüsszelbe

– zárta beszédét a kormányfő.