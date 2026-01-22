Újabb rekordok helyett az összeomlás felé tartana a budapesti repülőtér, ha az állam nem vásárolta volna vissza

Az állam nélkül soha nem épülne meg a vasúti összeköttetés

A repülőtér visszavásárlását az ellenzéki sajtó és a baloldal élesen bírálta, a kritikák szerint a vételár az állam számára előnytelen volt és a megtérülés is bizonytalan.

A kormány ugyanakkor egyrészt az ország szuverenitása szempontjából az egyetlen nemzetközi repülőterünk stratégiai szerepét, másrészt a kapacitás bővítésének lehetőségét hangsúlyozza és sikeresnek tartja az üzletet.

A repülőtér a 2000-es évek közepén került magánkézbe, miután a baloldali kormányok először részben privatizálták, nem sokkal később a maradék tulajdonrészétől is megvált az állam. A 2024-es visszavásárlásig a repülőtér korábbi üzemeltetője nem törekedett a kapacitások növelésére és nem volt középtávú stratégiája, így az állami szerepvállalás nélkül hosszú ideig legfeljebb csak terv maradt volna a közúti, vasúti és repülőtéri infrastruktúra bővítése.

Az új tulajdonosi kör célja, hogy Magyarország legyen Közép-Európa légiforgalmi központja, a tavalyi adatok pedig előrevetítik, hogy ez a várakozás reális, ám csak úgy érhető el, ha a jelentősen megnövekedett és tovább erősödő forgalmat képes is magas színvonalon kiszolgálni Ferihegy.