repülőtér liszt ferenc nemzetközi repülőtér nagy márton terv fejlesztés gyorsforgalmi út forgalom

Újabb rekordok helyett az összeomlás felé tartana a budapesti repülőtér, ha az állam nem vásárolta volna vissza

2026. január 22. 19:14

Tavaly 19,6 millió utast szolgált ki a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, ez több mint 20 százalékkal nagyobb 2019-es forgalomnál. Az állam beavatkozása nélkül rövid idő alatt káoszba torkollnának az eredmények, így viszont indulhatnak a régóta várt fejlesztések.

2026. január 22. 19:14
null

Újabb rekordévet zárt 2025-ben a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér. A forgalom megközelítette a 20 millió utast, 19,6 millió embert szoltált ki a régió egyik legfontosabb összeköttetésévé váló légikikötő.

Nagy Márton korábbi Facebook-bejegyzésében ismét emlékeztetett, hogy a korábban bejelentett infrastruktúra-fejlesztést megalapozza a személy- és áruforgalom terén elért újabb rekordforgalom.

Korábban a Mandiner is beszámolt róla, hogy

az adatokat összehasonlítva a magyar főváros repülőtere a harmadik legnagyobb lett a régiós fővárosok között, Bécs és Varsó után. 

Indul a repülőtér fejlesztése

Nagy Márton nemzetgazdasági és Lázár János építési- és közlekedési miniszter közösen jelentették be tavaly október végén, hogy várhatóan 2028-ra már új gyorsforgalmi úton közelíthetjük meg a repülőteret, de elkezdődik a 3-as terminál és a régóta ígért gyorsvasút építése is.

A következő években 1000 milliárd forintból fejleszti a kormány és az üzemeltető a repülőteret annak érdekében, hogy a jelenlegi, közel 20 milliós utaslétszám növeléséhez az infrastruktúra is igazodjon.

A következő években három, régóta várt beruházás már biztosan kezdetét veheti, a tervek szerint

  • 2028-ig új, egyes szakaszokon kétszer háromsávos gyorsforgalmi út épül, amely összeköti a repülőteret a belvárossal,
  • 2035-ig megépül a repülőtéri gyorsvasút, amely 160 kilométeres sebességre lesz alkalmas, Kőbánya-Kispest állomástól indulna és Monornál csatlakozna a 100a vasútvonalba, a jegyár 3000-4000 forint lenne;
  • de szintén 2035-ig a tervek szerint megépül az új, 3-as terminál is.

Az év elején újabb lépéssel ráadásul közelebb került a beruházások kezdete: a Nemzetgazdasági Minisztérium újabb részleteket közölt két nagy építkezésről, amely a reptér területén valósul meg, vagyis a vasúti összeköttetés és az új terminál építése. A terveket már korábban elfogadták, a környezetvédelmi engedélyek megvannak, ezeket felül kell vizsgálni, de az építési engedélyt újra be kell majd adni. 

A tárca újabb részleteket is megosztott januárt elején a gyorsvasút vonalvezetéséről és a tervezett repülőtéri állomásról, valamint a kapcsolódó kötöttpályás közlekedési fejlesztésekről is.

Az állam nélkül soha nem épülne meg a vasúti összeköttetés

A repülőtér visszavásárlását az ellenzéki sajtó és a baloldal élesen bírálta, a kritikák szerint a vételár az állam számára előnytelen volt és a megtérülés is bizonytalan. 

A kormány ugyanakkor egyrészt az ország szuverenitása szempontjából az egyetlen nemzetközi repülőterünk stratégiai szerepét, másrészt a kapacitás bővítésének lehetőségét hangsúlyozza és sikeresnek tartja az üzletet.

A repülőtér a 2000-es évek közepén került magánkézbe, miután a baloldali kormányok először részben privatizálták, nem sokkal később a maradék tulajdonrészétől is megvált az állam. A 2024-es visszavásárlásig a repülőtér korábbi üzemeltetője nem törekedett a kapacitások növelésére és nem volt középtávú stratégiája, így az állami szerepvállalás nélkül hosszú ideig legfeljebb csak terv maradt volna a közúti, vasúti és repülőtéri infrastruktúra bővítése.

Az új tulajdonosi kör célja, hogy Magyarország legyen Közép-Európa légiforgalmi központja, a tavalyi adatok pedig előrevetítik, hogy ez a várakozás reális, ám csak úgy érhető el, ha a jelentősen megnövekedett és tovább erősödő forgalmat képes is magas színvonalon kiszolgálni Ferihegy.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Reszelő Aladár
2026. január 23. 08:08
Az talán kimondható, hogy az egyszeri Bokros Lajos elégedetten csettintene, amikor kormányra kerülve letennék elé a privatizálható állami tulajdonrészeket. Van itt energetika, bankok, közszolgáltatások és a legtöbbje rendesen nyereséges. Amúgy igen, még a Fidesz vált meg 2012 környékén attól a kisebbségi részesedéstől, ami irányításba beleszólással nem járt és a többségi tulajdonos döntése alapján profitot sem fizetett. Amúgy volna egy tipikus Lázárinfós felvetésem. Lehetne a reptéren egy olyan ingyenes várakozó helyet létesíteni, ahol azok állhatnak meg, akik csak felvenni szándékoznak valamely érkező utast? Nem parkolni vagyonokért, csak megállni és várakozni, ha pedig megjött az utas, felvenni a terminál előtt és hajrá? Jelenleg ők csak a tilosban/M4-en a leállósávban/a közeli benzinkúton/Market Central parkolóban tudnak megállni. Ha már közpénzből megy a buli, ennyi közszolgálat férjen már bele. Bánom is én, legyen ott pár LED-es óriásplakát, az is termel pénz.
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
2026. január 22. 21:00
"Újabb rekordok helyett az összeomlás felé tartana a budapesti repülőtér, ha az állam nem vásárolta volna vissza" Pedig a lippsik szerint: "az állam rossz gazda" és ezért MINDEN állami tulajdont el kell adni az utolsó szögig. Akkor most a lippsik HAZUDTAK NEKÜNK??? Jaaaj ne! Egy VILÁG dőlt most össze bennem. "csalódtamalippsikben" Pedig úgy volt, hogy rájuk szavazok, de most már biztos, hogy nem. Most már a Gonosz Zorbánra szavazok! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
4
0
masikhozzaszolo
•••
2026. január 22. 19:55 Szerkesztve
A vásárlásról. Most már a 3. vonatbaleset van a spanyoloknál. Most nem tudom eldönteni, miért nem adták el nekünk a Talgót, vagy ha ilyen Tréé(n), akkor jobb is hogy nem vettük meg? Egyébkén a szlovákoknál is volt vonatbaleset. Hozzá is szóltak, hogy miért nem állítódott meg a vonat. Ezek szerint a spanyoloknál sincs vonatbefolyásoló szerkezet, ami pl. a piroson áthaladás után megállít? Egyébként már azt iszem az Integra Dominó rendszernél is volt ilyen. Csak olyan mozdony kellett hozzá, amin van befolyásoló.
Válasz erre
3
0
nuevoreynuevaley
2026. január 22. 19:45
"A repülőtér a 2000-es évek közepén került magánkézbe, miután a baloldali kormányok először részben privatizálták, nem sokkal később a maradék tulajdonrészétől is megvált az állam" xddd Ezt a fogalmazast Mandiner dijra jelolom ! A baloldali kormanyok utan a maradek tulajdonreszt eladta a ORBAN ! Par evvel kesobb a 20xosaert visszavasarolta a penzunkbol ! A buta magyar meg elmegy a gyarba, lehuzza a muszakot, fizeti az adot :)
Válasz erre
0
7
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!