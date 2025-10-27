Óriási fejlesztés indul a Liszt Ferenc repülőtéren: akár 20 perc alatt elérhetővé válik Budapest belvárosa

„Stratégiai vagyon a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, amelyre büszkék vagyunk. Az elmúlt másfél évtizedben az állami vagyon megkétszereződött, ennek keretében visszaszereztük a repülőteret is” – mondta hétfőn Nagy Márton. A nemzetgazdasági miniszter bejelentette, az idén 20 millió főre nőtt az utasforgalom, de a cél az, hogy ezt a számot a következő években megduplázzuk. A miniszter ezért bejelentette,

2035-ig 2,5 milliárd eurót, azaz nagyjából 1000 milliárd forintot fordít a kormány a repülőtér fejlesztésére, piaci finanszírozásból.

A koncessziós társaságnak nem csak az építést, de a működtetést is vállalnia kellene, így a beruházások tisztán piaci forrásokból valósulhatnának meg. Az állam is beszállhat, de legfeljebb felügyeleti céllal, kisebbségi tulajdonosként.

Ennek keretében