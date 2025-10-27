Ft
hétfő
Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztés Lázár János gyorsforgalmi út gyorsvasút Nagy Márton

Óriási fejlesztés indul a Liszt Ferenc repülőtéren: akár 20 perc alatt elérhetővé válik Budapest belvárosa

2025. október 27. 16:24

Várhatóan 2028-ra már új gyorsforgalmi úton közelíthetjük meg a repülőteret, de elkezdődik a 3-as terminál és a régóta ígért gyorsvasút építése is.

2025. október 27. 16:24
null

„Stratégiai vagyon a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, amelyre büszkék vagyunk. Az elmúlt másfél évtizedben az állami vagyon megkétszereződött, ennek keretében visszaszereztük a repülőteret is” – mondta hétfőn Nagy Márton. A nemzetgazdasági miniszter bejelentette, az idén 20 millió főre nőtt az utasforgalom, de a cél az, hogy ezt a számot a következő években megduplázzuk. A miniszter ezért bejelentette, 

2035-ig 2,5 milliárd eurót, azaz nagyjából 1000 milliárd forintot fordít a kormány a repülőtér fejlesztésére, piaci finanszírozásból. 

A koncessziós társaságnak nem csak az építést, de a működtetést is vállalnia kellene, így a beruházások tisztán piaci forrásokból valósulhatnának meg. Az állam is beszállhat, de legfeljebb felügyeleti céllal, kisebbségi tulajdonosként.

Ennek keretében

  • 2028-ig új, egyes szakaszokon kétszer háromsávos gyorsforgalmi út épül, amely összeköti a repülőteret a belvárossal,
  • 2035-ig megépül a repülőtéri gyorsvasút, amely 160 kilométeres sebességre lesz alkalmas, Kőbánya-Kispest állomástól indulna és Monornál csatlakozna a 100a vasútvonalba, a jegyár 3000-4000 forint lenne;
  • de szintén 2035-ig a tervek szerint megépül a 3-as terminál is.

A miniszter kiemelte, a forgalom megduplázódásával a profit 30-40 százalékos emelkedése várható, már 15 év alatt megtérül a légikikötő visszavásárlása. Túlmutató hatása a beruházásoknak, hogy a budapesti és vidéki turizmus tovább erősödhet, 15-ről 18 százalékra nőhet a szektor hozzájárulása a GDP-hez, a jelenlegi 15-ről 18 százalékra. Nagy Márton rámutatott:

80 százalékkal csökkent a járatkésések száma, mióta a repülőtér az állam tulajdonában van.

A további fejlesztésekről elmondta, új holdingban egyesül az üzemeltetés, beleértve a Budapest Airportot a debreceni és a sármelléki repülőtereket, valamint a légiirányításért felelős HungaroControlt is. 

Lázár János, az Építési és Közlekedési Minisztérium vezetője a hétfői bejelentésen világossá tette, a repülőtér visszavásárlása, az új menedzsment munkája és az elért eredmények bizonyítják,

nem igaz, hogy az állam rossz gazda lenne.

A beruházások részleteiről elmondta, az új, 27 kilométeres gyorsvasút a repülőtér területén egy új, föld alatti állomáson állna meg, majd Monor előtt csatlakozna a debreceni fővonalba. Ezzel a fejlesztéssel a belvárosból 20-30 perc alatt megközelíthető lesz a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, de közvetlen vasúti összeköttetés jön létre Győrből, Debrecenből, Békéscsabáról és Szegedről is. Az új vonal nem csak a személy, de az áruforgalom szempontjából is fontos beruházás. Ennek oka, hogy a repülőtér által lebonyolított teherforgalom is jelentősen nőtt. Emellett az autóipar felfutásával jelentősen nő a teherforgalom is, amelyet az Európai Unió szabályai szerint javarészt vasúton kell lebonyolítani.

Lázár János a gyorsforgalmi út megépítésének fontosságát is kiemelte. Ez lesz az egyik legnagyobb horderejű fejlesztés a most bejelentett beruházások közül, mivel az új útszakasz 353 ingatlant érint, ebből 265 kisajátítása várható. A vasútépítés nem jár ekkora változásokkal, mert a budapesti repülőtérnek 300 hektár fejlesztési területe van, ahol megépülhet az új vonal.

Nyitókép: Michaela Stache / AFP

***

 

