Tisza Párt bántalmazás Magyar Péter

Ezt a produkciót adja elő Pöttöm Pöti a nővédelemmel

2025. december 27. 13:10

Most képzeljük el azt az abszurdot, hogy egy bajszos osztráknémet kancellár felháborodottan ordít a kristályéjszaka után, hogy „el a kezekkel zsidóktól”!

2025. december 27. 13:10
null
Megadja Gábor
Megadja Gábor
„Most képzeljük el azt az abszurdot, hogy egy bajszos osztráknémet kancellár felháborodottan ordít a kristályéjszaka után, hogy »el a kezekkel zsidóktól«! 

Na, ezt a produkciót adja elő Pöttöm Pöti a nővédelemmel.”

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

