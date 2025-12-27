Fogynak a napok: hamarosan 30 ezer migránst kellene befogadnia Magyarországnak – csak egy módon kerülhető el
A jövő évi választásnak is súlyos tétje van. Magyarországnak még van lehetősége megakadályozni a brüsszeli terv beteljesedését.
Most képzeljük el azt az abszurdot, hogy egy bajszos osztráknémet kancellár felháborodottan ordít a kristályéjszaka után, hogy „el a kezekkel zsidóktól”!
Na, ezt a produkciót adja elő Pöttöm Pöti a nővédelemmel.”
