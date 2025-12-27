Amerikai rémálom: mi lesz, ha európai nukleáris fegyverek iszlamista kézbe kerülnek?

Vance szerint ez a kilátás nem elméleti vita, hanem „nagyon közvetlen fenyegetés” Washington számára, különösen akkor, ha az iszlamista ideológiákhoz közel álló szereplők egyre nagyobb befolyást szereznek.

Az interjúban Vance reagált XIV. Leó pápa közelmúltbeli kijelentéseire is, amelyek szerint Donald Trump szét akarja rombolni a NATO szerkezetét és háttérbe szorítaná Európát.

A hívő katolikus alelnök ezzel nem értett egyet, és kemény kritikát fogalmazott meg az európai elit felé: „Úgy gondolom, hogy az európai gazdaságpolitikák széles körű kontinentális stagnálást eredményeztek. A bevándorlási politikájuk pedig heves ellenreakciót váltott ki az őshonos lakosság körében.” Hozzátette:

Európának jelenleg nincs jó önképe. Mi azt akarjuk, hogy Európa megújuljon, sokkal autonómabb és magabiztosabb legyen.”

Vance szerint már most is vannak Európában „az iszlamistákhoz közel álló vagy velük egy vonalban lévő személyek”, akik ugyan jelenleg alacsony szintű pozíciókat töltenek be, de „egyáltalán nem elképzelhetetlen”, hogy 10–15 éven belül jelentős befolyást szerezzenek egy európai nukleáris hatalom döntéshozatalában.