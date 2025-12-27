Ft
Ft
4°C
-3°C
Ft
Ft
4°C
-3°C
12. 27.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 27.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
vance egyesült királyságban iszlamista franciaország nukleáris fegyver

Amerikai rémálom: mi lesz, ha európai nukleáris fegyverek iszlamista kézbe kerülnek?

2025. december 27. 11:29

Ami eddig csak provokatív regény volt, most amerikai nemzetbiztonsági kockázattá vált – véli J. D. Vance alelnök.

2025. december 27. 11:29
null

Egy korábban disztópikus irodalmi víziónak tartott forgatókönyv ma már az amerikai nemzetbiztonsági gondolkodás része – legalábbis J. D. Vance szerint. Az amerikai alelnök a brit konzervatív UnHerd portálnak adott interjúban kijelentette: „egyáltalán nem elképzelhetetlen”, hogy 

15 éven belül Franciaországban muszlim elnököt, az Egyesült Királyságban pedig muszlim miniszterelnököt válasszanak. 

Vance ezzel nyíltan visszautalt Behódolás című regényére, amelyben Michel Houellebecq épp egy ilyen politikai fordulat következményeit ábrázolta.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Három ország szembeszállt az Európai Unióval: Orbán Viktor fontos szövetségeseket szerzett

Három ország szembeszállt az Európai Unióval: Orbán Viktor fontos szövetségeseket szerzett
Tovább a cikkhezchevron

Az alelnök szerint a kérdés messze túlmutat Európa belügyein, mivel Franciaország és Nagy-Britannia nukleáris fegyverekkel rendelkező államok. Mint fogalmazott: „Ha ezek az országok hagyják, hogy rendkívül romboló erkölcsi eszmék uralkodjanak el rajtuk, akkor a nukleáris fegyverek olyan emberek kezébe kerülhetnek, akik nagyon-nagyon súlyos károkat okozhatnak az Egyesült Államoknak.” 

Vance szerint ez a kilátás nem elméleti vita, hanem „nagyon közvetlen fenyegetés” Washington számára, különösen akkor, ha az iszlamista ideológiákhoz közel álló szereplők egyre nagyobb befolyást szereznek.

Az interjúban Vance reagált XIV. Leó pápa közelmúltbeli kijelentéseire is, amelyek szerint Donald Trump szét akarja rombolni a NATO szerkezetét és háttérbe szorítaná Európát. 

A hívő katolikus alelnök ezzel nem értett egyet, és kemény kritikát fogalmazott meg az európai elit felé: „Úgy gondolom, hogy az európai gazdaságpolitikák széles körű kontinentális stagnálást eredményeztek. A bevándorlási politikájuk pedig heves ellenreakciót váltott ki az őshonos lakosság körében.” Hozzátette: 

Európának jelenleg nincs jó önképe. Mi azt akarjuk, hogy Európa megújuljon, sokkal autonómabb és magabiztosabb legyen.”

Vance szerint már most is vannak Európában „az iszlamistákhoz közel álló vagy velük egy vonalban lévő személyek”, akik ugyan jelenleg alacsony szintű pozíciókat töltenek be, de „egyáltalán nem elképzelhetetlen”, hogy 10–15 éven belül jelentős befolyást szerezzenek egy európai nukleáris hatalom döntéshozatalában. 

Mint hangsúlyozta: „Ez a forgatókönyv teljes mértékben reális 15 éven belül, és nagyon közvetlen fenyegetést jelentene az Amerikai Egyesült Államokra.”

Nem először fogalmazott ilyen élesen: 

2025 elején Nagy-Britanniát már „az első iszlamista országnak nevezte, amely nukleáris fegyverrel rendelkezik”,

és korábban azt állította, hogy a Muszlim Testvériség beszivárgott a brit közigazgatás különböző szintjeire.

Ezt is ajánljuk a témában

Térképen mutatjuk, a NATO logisztikai rémálmát Európában

Videó

Papíron az Észak-atlanti Szerződés Szervezete a világ legerősebb katonai szövetsége. A valóságban azonban akár 45 napba is telhet, mire egy komolyabb katonai erőt Európa nyugati feléből a keleti frontra juttatnak. Omladozó hidak, szűk alagutak, eltérő vasúti nyomtávok és bénító bürokrácia állják útját a védelemnek – miközben keleten már háború dúl.

Nyitókép: Takayuki Fuchigami / AFP

 

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lemez
2025. december 27. 14:45
Mi már családi körben felvetettúk ezt a témát.Akkor mi is jó helyen járunk.
Válasz erre
0
0
canadian-deplorable
2025. december 27. 14:39
Egy iszlamista (miniszter)elnök az európai atomfegyvereket azonnal Izrael és Amerika ellen fordítaná és Amerika kénytelen lenne beavatkozni, Európa elleni atom csapással. Amerika ezt nem fogja megvárni. Egy iszlamista vezető hivatalba lépése előtt bedobnák az illető országban állomásozó amerikai katonákat és leszerelnék az összes atomfegyvert.
Válasz erre
1
0
hátakkor
2025. december 27. 13:55
Atomtudósok..
Válasz erre
0
0
Uff-uff
2025. december 27. 13:40
Ezt hívják bölcs előrelátásnak. Jó lenne ha minden eltunyult nyugati választópolgárhoz eljutna a gondolat és megértenék miről van szó. Jut eszembe, ezzel mi a helyzet ? : " A muszlim Zohran Mamdani rendkívül fiatalon, mindössze 34 évesen lett a 8,5 milliós New York polgármestere. "
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!