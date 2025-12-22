Térképen mutatjuk, a NATO logisztikai rémálmát Európában

Ennek nehézségét illusztrálta, amikor Franciaország nem tudta Leclerc harckocsijait a legrövidebb szárazföldi útvonalon, Németországon keresztül Romániába küldeni. A német hatóságok túl nehéznek ítélték a tankokat az infrastruktúrához, így a szállítmányt Marseille-ből a Földközi-tengeren át Görögországba hajózták, majd vasúton vitték tovább. Ami gyors erődemonstrációnak indult, hetekig tartó logisztikai kerülőúttá vált.

Uniós becslések szerint jelenleg akár 45 napba is telhet, mire egy nyugati stratégiai kikötőkből induló NATO-erő eléri az orosz vagy ukrán határ közelében fekvő szövetséges országokat. A katonai mobilitás új terveinek célja ezt 3–5 napra csökkenteni. Alexander Sollfrank német altábornagy szerint mindennek „svájci óraműként” kellene működnie,

mert az elrettentés csak akkor hiteles, ha gyors és kiszámítható.

A probléma azonban már az első lépésnél jelentkezik: időben felismerni, hogy valódi válság közeleg. 2022 elején több nyugati vezető sem hitte el, hogy Vlagyimir Putyin valóban támadni fog. Hodges szerint a döntéshozatal sebessége kulcskérdés: mikor adják ki a mozgósítási parancsot, mikor nyitják meg a lőszerraktárakat, mikor indulhatnak el a konvojok. Ehhez az is kell, hogy az európai vezetők és az amerikai elnök ugyanúgy értelmezzék a fenyegetést.