A drónok forradalma elkezdődött: Itt a NATO titkos fegyvere, ami megváltoztathatja a háború menetét

Ipari felpörgés és új technológiák

Európának tehát gyorsított közös beszerzésekre, készletfeltöltésre, gyártókapacitás-bővítésre és egységes elvek mentén a drónfal kiépítésére van szüksége – főleg – a keleti szárny mentén.

A piac már kínál kulcstechnikákat: hit-to-kill elfogó drónok, integrált érzékelőhálók, hálózatba kötött zavarórendszerek, sőt nagy energiájú lézerek is megjelentek.

Egy friss bemutató szerint

az Apollo elnevezésű, akár 150 kW-ra skálázható lézer 360 fokos lefedettséggel, 50 m – 3 km közti hatótávon, percenként 20–50 drón semlegesítésére képes, miközben az optikai érzékelők zavarása akár 15 km-ig lehetséges – és mindezt töredék költségen a több százezer dolláros rakétákhoz képest.

Következő lépések a háború szomszéságában

Ma már aligha kétséges, hogy a drónok határozzák meg a hadviselés jövőjét. Erre válaszul a Rheinmetall kifejlesztette a Skyranger légvédelmi rendszert, amelyet kifejezetten a tömeges dróntámadások visszaverésére terveztek, és amelyet várhatóan rövidesen Ukrajnában is alkalmaznak.

A rendszerre már Magyarország is leadta a rendelését,

valamint Lengyelország, Németország, Ausztria, valamint Dánia szintén érdeklődik iránta. A vállalat vezérigazgatója, Armin Papperger szerint

egy-egy Skyranger körülbelül 4×4 kilométeres zónát képes védőernyő alá vonni, amelyen a drónok nem tudnak átjutni.

Nem meglepő, hogy a cég jelentős – milliárdos – bevételre számít a programból.

A tágabb kérdés azonban változatlan: lesz-e elég és elég gyorsan rendszerbe állítható eszköz a következő, párhuzamos drónhullámok ellen? A válasz azon múlik, hogy a politikai döntések, a katonai doktrína és az ipari kapacitás egyszerre tud-e felpörögni.