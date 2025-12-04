A drónok forradalma elkezdődött: Itt a NATO titkos fegyvere, ami megváltoztathatja a háború menetét

Pattanásig feszült a helyzet: Lengyelország orosz drónokat lőtt le a saját légterében
A háború kitörése óta ez lehet az első eset, amikor egy NATO-tagállam a saját légterében közvetlenül orosz eszközökre mér csapást.
A lengyelországi és romániai orosz drónincidensek bebizonyították, hogy a háború árnyéka közvetlenül a NATO határait fenyegeti. Miközben a szövetség válaszút elé került, Orbán Viktor a békét, Zelenszkij pedig a drónok elleni harc új stratégiáját sürgeti.
A lengyel hadsereg közlése szerint az szeptember 10. éjszakája folyamán „bizonyos tárgyakat” lőttek le a lengyel légtérben, az incidens miatt NATO-gépeket is riasztottak. A 2022-ben kirobbant háború kezdete óta
ez volt az első eset, amikor egy NATO-tagállam saját légterében közvetlenül orosz eszközökre mért csapást.
Korábban is riasztották már a lengyel vadászgépeket hasonló helyzetekben, ám ezek jellemzően olyan orosz drónok voltak, amelyek a lengyel légtér felett átvonulva Ukrajnát próbálták elérni.
Varsó szerint az akció provokáció volt, a lengyel és a NATO-képességek tesztelése. A poznań–krzesinyi légibázison elhangzott értékelés azt hangsúlyozta, hogy Lengyelország kiállta a katonai és diplomáciai próbát, a pilótáknak és katonáknak köszönet jár a gyors reagálásért.
A NATO európai főparancsnoka ugyanakkor óvatosan fogalmazott:
jelenleg nem ismert, szándékos műveletről vagy véletlen eseményről volt-e szó, és a drónok pontos száma sem megbízható.
Hozzátette: ha egyszerre „százakból álló drónraj” hatolna be a szövetség területére, az támadásnak minősülne és egyértelműen az 5. cikkely kérdését vetné fel;
a mostani inkább a 4. cikkely szerinti konzultációt indokolja.
Szakértői vélemény szerint szinte biztos, hogy nem Lengyelország volt a célpont; az ukrán elektronikai hadviselés (EW) téríthette le a drónokat – az EW a rádió-, radar- és infravörös spektrum megszerzésével, zavarásával védekezik és fosztja meg az ellenfelet e képességektől.
Varsó szerint az oroszok a NATO képességeit is tesztelték az akcióval.
Orbán Viktor az X-en reagált:
Magyarország teljes szolidaritást vállal Lengyelországgal, és a lengyel területi integritás megsértését elfogadhatatlannak tartja.
Szerinte az eset azt bizonyítja, hogy az orosz–ukrán háború kapcsán a béke sürgetése ésszerű és racionális, ezért támogatja Donald Trump elnök béketörekvéseit.
Az ukrán elnök közben arra figyelmeztetett: senkinek sincs annyi rakétája, hogy minden drónt lelőjön; a Patriot-rendszerek túl drágák a tömegesen bevetett olcsó eszközökkel szemben, ezért többrétegű védelemre és innovatív megoldásokra van szükség.
Három nappal később a román védelmi minisztérium is légtérsértést jelentett: riasztás után két F–16-os szállt fel, a repülő tárgyat Chilia Vechétől mintegy 20 km-re délnyugatra követték, majd a cél eltűnt a radarokról.
A lakosság figyelmeztetést kapott, de a hatóságok hangsúlyozták: a drón nem repült lakott terület felett, közvetlen veszélyt nem jelentett.
Később a minisztérium tisztázta: a pilótáknak volt engedélyük a megsemmisítésre, ám az járulékos kockázatok mérlegelése után nem nyitottak tüzet, jóllehet a drón mintegy 50 percig a román légtérben tartózkodott.
A légtérsértés ügyében az orosz nagykövetet másnap berendelte a román Külügyminisztérium. Oroszország bukaresti nagykövetsége visszautasította a román hatóságok állítását, miszerint orosz drón sértette meg Románia légterét. Moszkva közlése szerint Románia valójában egy „azonosítatlan repülő tárgyat” észlelt, nem pedig orosz eszközt. Az orosz narratíva szerint: az incidens hátterében „Kijev provokációja” állhat.
A minisztérium szakértői a drón esetleges maradványainak felkutatására indulnak.
Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programvezetője kérdésünkre kifejtette, hogy
a csataterek urává a drón vált: a modern hadviselés radikális átalakulásban van, középpontjában a dróntechnológia és a mesterséges intelligencia áll.
A drónok napjaink leghalálosabb fegyverei közé tartoznak: egyes becslések szerint a háborús halálos áldozatok 70 százalékáért felelősek.
Nyílt terepen a katonák túlélési esélye minimális: egy felmérés 92 százalékos halálozási arányt jelzett dróntámadás esetén, ha nincs fedezék.
A biztonságpolitikai szakértő hangsúlyozta, hogy ma a drónokat jellemzően emberek működtetik, de az mesterséges intelligencia (MI) szerepe gyorsan nő: megjelentek az esetek, ahol a támadást gyakorlatilag az MI „fejezte be”, és
a jövőben az MI akár a célkijelölésről is dönthet, az emberi beavatkozás pedig az indításra korlátozódhat.
A lengyel légtérsértés és a román döntési dilemma Európának is figyelmeztetés:
a tömeges, olcsó drónfenyegetésre rendszerszintű, ár- és mennyiségalapú megoldás kell.
Ezt ígéri a „drónfal” koncepció, amely rétegezett védelem: a külső zónában elektronikai hadviselés (zavarás, jelhamisítás) bontja meg a támadást; a középső gyűrűben olcsó, nagy számban telepíthető elfogó drónok és gépágyúk dolgoznak; a belső, városok és kritikus infrastruktúrák feletti gyűrűben lépnek működésbe a drága légvédelmi rakéták.
A cél, hogy minden fenyegetést a „megfelelő árú” eszköz állítson meg, és ne merüljenek ki a rakétakészletek egyetlen többhullámos támadásban.
A Lengyelországot ért légtérsértés, majd a románok tehetetlenkedése komoly figyelmeztetés volt Európának.
Európának tehát gyorsított közös beszerzésekre, készletfeltöltésre, gyártókapacitás-bővítésre és egységes elvek mentén a drónfal kiépítésére van szüksége – főleg – a keleti szárny mentén.
A piac már kínál kulcstechnikákat: hit-to-kill elfogó drónok, integrált érzékelőhálók, hálózatba kötött zavarórendszerek, sőt nagy energiájú lézerek is megjelentek.
Egy friss bemutató szerint
az Apollo elnevezésű, akár 150 kW-ra skálázható lézer 360 fokos lefedettséggel, 50 m – 3 km közti hatótávon, percenként 20–50 drón semlegesítésére képes, miközben az optikai érzékelők zavarása akár 15 km-ig lehetséges – és mindezt töredék költségen a több százezer dolláros rakétákhoz képest.
Ma már aligha kétséges, hogy a drónok határozzák meg a hadviselés jövőjét. Erre válaszul a Rheinmetall kifejlesztette a Skyranger légvédelmi rendszert, amelyet kifejezetten a tömeges dróntámadások visszaverésére terveztek, és amelyet várhatóan rövidesen Ukrajnában is alkalmaznak.
A rendszerre már Magyarország is leadta a rendelését,
valamint Lengyelország, Németország, Ausztria, valamint Dánia szintén érdeklődik iránta. A vállalat vezérigazgatója, Armin Papperger szerint
egy-egy Skyranger körülbelül 4×4 kilométeres zónát képes védőernyő alá vonni, amelyen a drónok nem tudnak átjutni.
Nem meglepő, hogy a cég jelentős – milliárdos – bevételre számít a programból.
A tágabb kérdés azonban változatlan: lesz-e elég és elég gyorsan rendszerbe állítható eszköz a következő, párhuzamos drónhullámok ellen? A válasz azon múlik, hogy a politikai döntések, a katonai doktrína és az ipari kapacitás egyszerre tud-e felpörögni.
Nyitókép: Olesya KURPYAYEVA / AFP