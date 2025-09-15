„Drónfalat” építene a NATO Oroszország ellen – de mi is ez?

Pattanásig feszült a helyzet: Lengyelország orosz drónokat lőtt le a saját légterében
A háború kitörése óta ez lehet az első eset, amikor egy NATO-tagállam a saját légterében közvetlenül orosz eszközökre mér csapást.
A Lengyelországot ért légtérsértés, majd a románok tehetetlenkedése komoly figyelmeztetés volt Európának.
A lengyel légtérbe belépő 19 orosz drón esete rámutatott: Európa – és tágabban a NATO – kapacitásban nincs felkészülve egy nagy volumenű, hosszan tartó drón- vagy rakétatámadás kivédésére.
A probléma nem elsősorban a technológia minősége, hanem a mennyisége: az elfogórakéták és más légvédelmi eszközök készletei megcsappantak, a gyártás felfuttatása időigényes, a szállítási idők hosszúak, és erős a függés az Egyesült Államoktól.
Bár a védelmi kiadások emelése zajlik, a mostani hiányok rövid távon nem orvosolhatók – véli a Newsweek.
A „drónfal” koncepció erre a mennyiségi kihívásra ad rendszerszintű választ.
Lényege a rétegezett védelem: egymásra épülő eszközök és eljárások sora fogja meg a beérkező fenyegetést a lehető legolcsóbb és leggyorsabb módon.
A külső rétegek jellemzően elektronikai hadviselési megoldások (zavarás, jelhamisítás), amelyek már messziről megzavarják vagy eltérítik a drónokat.
Ezt követik az olcsó, nagy tömegben bevethető elfogó drónok és gépágyúk, amelyek közeli zónában semmisítik meg a célokat. Csak a belső rétegekben – kritikus infrastruktúra és nagyvárosok felett – lépnek működésbe a drágább légvédelmi rakéták.
A drónfal célja, hogy az olcsó, tömegesen alkalmazott támadó drónok ellen ne drága, korlátozott készletű rakétákat kelljen pazarlóan használni.
A rétegzett felépítés így költséghatékony, skálázható és fenntartható védelmet teremt: minden fenyegetést a neki „megfelelő árú” eszköz állít meg.
A piacon már rendelkezésre állnak kulcstechnológiák – hit-to-kill elfogó drónok, integrált érzékelőhálók, hálózatba kötött zavarórendszerek, de ezekből Európában nincs elég, és a rendszerek összehangolt, országokon átívelő telepítése még csak kezdeti fázisban van.
A Newsweek cikke szerint
Európának gyorsított ütemben kell közös beszerzéseket indítania, feltölteni a készleteket, bővíteni a gyártókapacitásokat, és egységes elvek mentén kiépíteni a drónfalat a keleti szárny mentén.
Rövid távon a legnagyobb kockázat a darabszámhiány: egy párhuzamos, többhullámos támadás kivédéséhez nemcsak korszerű rendszerekre, hanem sok, gyorsan bevethető eszközre van szükség. Középtávon – ha a beruházások felpörögnek – a rétegezett védelem valódi elrettentőképességet adhat, és mérsékelheti a tömeges dróncsapások okozta kitettséget.
Miközben az USA és Kína száguld, az EU egy bonyolult MI-rendelettel hátráltatja saját techiparát.
Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP