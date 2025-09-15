Ft
„Drónfalat” építene a NATO Oroszország ellen – de mi is ez?

2025. szeptember 15. 13:30

A Lengyelországot ért légtérsértés, majd a románok tehetetlenkedése komoly figyelmeztetés volt Európának.

2025. szeptember 15. 13:30
null

A lengyel légtérbe belépő 19 orosz drón esete rámutatott: Európa – és tágabban a NATO – kapacitásban nincs felkészülve egy nagy volumenű, hosszan tartó drón- vagy rakétatámadás kivédésére. 

A probléma nem elsősorban a technológia minősége, hanem a mennyisége: az elfogórakéták és más légvédelmi eszközök készletei megcsappantak, a gyártás felfuttatása időigényes, a szállítási idők hosszúak, és erős a függés az Egyesült Államoktól. 

Bár a védelmi kiadások emelése zajlik, a mostani hiányok rövid távon nem orvosolhatók  – véli a Newsweek.

A „drónfal” koncepció erre a mennyiségi kihívásra ad rendszerszintű választ. 

Lényege a rétegezett védelem: egymásra épülő eszközök és eljárások sora fogja meg a beérkező fenyegetést a lehető legolcsóbb és leggyorsabb módon. 

A külső rétegek jellemzően elektronikai hadviselési megoldások (zavarás, jelhamisítás), amelyek már messziről megzavarják vagy eltérítik a drónokat.

Ezt követik az olcsó, nagy tömegben bevethető elfogó drónok és gépágyúk, amelyek közeli zónában semmisítik meg a célokat. Csak a belső rétegekben – kritikus infrastruktúra és nagyvárosok felett – lépnek működésbe a drágább légvédelmi rakéták.

A drónfal célja, hogy az olcsó, tömegesen alkalmazott támadó drónok ellen ne drága, korlátozott készletű rakétákat kelljen pazarlóan használni.

A rétegzett felépítés így költséghatékony, skálázható és fenntartható védelmet teremt: minden fenyegetést a neki „megfelelő árú” eszköz állít meg. 

A piacon már rendelkezésre állnak kulcstechnológiák – hit-to-kill elfogó drónok, integrált érzékelőhálók, hálózatba kötött zavarórendszerek, de ezekből Európában nincs elég, és a rendszerek összehangolt, országokon átívelő telepítése még csak kezdeti fázisban van.

A Newsweek cikke szerint 

Európának gyorsított ütemben kell közös beszerzéseket indítania, feltölteni a készleteket, bővíteni a gyártókapacitásokat, és egységes elvek mentén kiépíteni a drónfalat a keleti szárny mentén.

Rövid távon a legnagyobb kockázat a darabszámhiány: egy párhuzamos, többhullámos támadás kivédéséhez nemcsak korszerű rendszerekre, hanem sok, gyorsan bevethető eszközre van szükség. Középtávon – ha a beruházások felpörögnek – a rétegezett védelem valódi elrettentőképességet adhat, és mérsékelheti a tömeges dróncsapások okozta kitettséget.

Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP

Összesen 13 komment

borsos-2
2025. szeptember 15. 15:37
Már csak pár év és kifejlesztik a replikátor flottát. Azok meg korlátlanul klónozva önmagukat először bekebelezik az ellenséget, majd annak elfogytával a gazdáikat is elpusztítják!
mandarin-890
2025. szeptember 15. 15:08
nigger és arab elfogó fallal mi helyzet
tapir32
2025. szeptember 15. 14:59
Ukrajna lakosait kell megmenteni az elmebeteg, vérgőzös, idióta Zselenszkijtől és csürhéjétől! Le Zselenszkijjel és bandájával! Ki hiszi el, hogy az Ukrajnában élő emberek háborút akarnak? Ki hiszi el, hogy az Ukrajnában élő emberek élvezik, hogy nincs áram, nincs benzin, hogy nincs gáz, nincs olaj, nincs gyógyszer? Ki hiszi el, hogy a kezdeti önvédelmi lelkesedés után az Ukrajnában élő emberek meg akarnak halni, sebesülni, özvegyeket, árvákat akarnak maguk után hagyni? Az Ukrajnában élő emberek nem akarnak háborút! Aki tehette elmenekült, 5 millióan. A hadseregnek nincsenek új katonái, mert nem akarnak tovább harcolni. Erőszakkal kell sorozni. Kb. 200 000 katona dezertált. Az Ukrajnában élő emberek nem akarnak háborút!
Dixtroy
2025. szeptember 15. 14:57
"A lengyel légtérbe belépő 19 orosz drón esete rámutatott: Európa – és tágabban a NATO – kapacitásban nincs felkészülve egy nagy volumenű, hosszan tartó drón- vagy rakétatámadás kivédésére. " És tudod miért nincs? Mert ilyenre nem készült! Az a sok "védelmi" rakéta, amit eddig telepítettek, az Oroszország megsorozására van, nem védelmi szempontból!
