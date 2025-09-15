„Drónfalat” építene a NATO Oroszország ellen – de mi is ez?

A lengyel légtérbe belépő 19 orosz drón esete rámutatott: Európa – és tágabban a NATO – kapacitásban nincs felkészülve egy nagy volumenű, hosszan tartó drón- vagy rakétatámadás kivédésére.

A probléma nem elsősorban a technológia minősége, hanem a mennyisége: az elfogórakéták és más légvédelmi eszközök készletei megcsappantak, a gyártás felfuttatása időigényes, a szállítási idők hosszúak, és erős a függés az Egyesült Államoktól.

Bár a védelmi kiadások emelése zajlik, a mostani hiányok rövid távon nem orvosolhatók – véli a Newsweek.