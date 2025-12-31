Megvan Sulyok Tamás kiszemeltje: nem akárkivel köszönti az új évet a köztársasági elnök
A legfontosabb feladat az lesz, hogy felhívják a figyelmet az összetartozás erejére.
Nem Magyar Péter miatt, hanem általában.
„Örülök, hogy a köztársasági elnök korrigált az újévi beszéddel kapcsolatban, és egy még jobb tradíciót teremt annál, amit felhagyott.
Mindegy, kinek mi illik a személyiségéhez, és kinek mennyire smakkol, hogy az ország zöme félspiccesen, háttérzajként hallgatja: az elnök újévi beszéde egy milliók által követett esemény. (Nem túlzok, nézettségi adatok birtokában mondom ezt.)
Egy ilyen platformot bűn szabadon hagyni. Nem Magyar Péter miatt, hanem általában. Egyedül ilyenkor bírja a magyar köztársasági elnök szinte minden magyar fülét. Kötelessége valamit belesúgni.”
