12. 31.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Kapu Tibor Magyarország köztársasági elnök Magyar Péter Sulyok Tamás Kohán Mátyás

Egy ilyen platformot bűn szabadon hagyni

2025. december 31. 11:00

Nem Magyar Péter miatt, hanem általában.

2025. december 31. 11:00
null
Kohán Mátyás
Kohán Mátyás
Facebook

„Örülök, hogy a köztársasági elnök korrigált az újévi beszéddel kapcsolatban, és egy még jobb tradíciót teremt annál, amit felhagyott.

Mindegy, kinek mi illik a személyiségéhez, és kinek mennyire smakkol, hogy az ország zöme félspiccesen, háttérzajként hallgatja: az elnök újévi beszéde egy milliók által követett esemény. (Nem túlzok, nézettségi adatok birtokában mondom ezt.)

Egy ilyen platformot bűn szabadon hagyni. Nem Magyar Péter miatt, hanem általában. Egyedül ilyenkor bírja a magyar köztársasági elnök szinte minden magyar fülét. Kötelessége valamit belesúgni.”

Nyitókép: Ferencz Orsolya Facebook-oldala

 

pugacsov-0
2025. december 31. 12:18
Kapu Tibort köztársasági elnöknek !
ThunderDan
2025. december 31. 12:06
Megjnt, ezredszerre: ilyen sem volt soha, Poloska fellépéséig, hogy PÁRTVEZÉR nyomja az agitpropot még szilveszter éjfélkor is. És persze nemgogy semmilyen reflexió nincs erre SEM a független-objektív médiában, hanem kb. lelkesen ünneplik. Szóval megint, ezredszerre: képzeljük el, hogy pl. Orbán Viktor tartott volna valaha szilveszter éjféli fejtágítást... képzeljúk el az ŐRJÖNGÉST...
yalaelnok
2025. december 31. 11:29
Kohn Úr nagyon bölcs
