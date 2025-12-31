Ft
Ft
0°C
-6°C
Ft
Ft
0°C
-6°C
12. 31.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 31.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
sulyok tamás kapu tibor köszöntő Magyarország nemzet új év

Megvan Sulyok Tamás kiszemeltje: nem akárkivel köszönti az új évet a köztársasági elnök

2025. december 31. 09:58

A legfontosabb feladat az lesz, hogy felhívják a figyelmet az összetartozás erejére.

2025. december 31. 09:58
null

Sulyok Tamás köztársasági elnök Kapu Tibor kutatóűrhajóssal együtt köszönti az új évet a közmédia csatornáin szerda éjfél után.

Sulyok Tamás Kapu Tiborral együtt fejezi ki jókívánságait a 2026-os évre a magyar családoknak, közösségeknek és az egész nemzetnek, és hívja fel a figyelmet az összetartozás erejére.

A szerdán éjfélkor elhangzó Himnuszt követően a köztársasági elnök és Kapu Tibor beszéde a közmédia M1, M2 Petőfi TV, M5, Duna, Duna World televíziós csatornáin és a Kossuth, Bartók, Dankó és Szakcsi rádió műsoraiban lesz hallható.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

(MTI)

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rocktoberi-2
2025. december 31. 11:57
Nem is értem, hogy Sulyok Tamás miért nem Noárt kérte fel……
Válasz erre
1
0
madre79
2025. december 31. 11:20
Nagyon remélem, hogy ütős lesz, nehogy ez MP féreg ismét megszólaljon!
Válasz erre
3
0
csendbiztos-2
2025. december 31. 10:34
A messiás meg Szili Nórával!!
Válasz erre
2
0
gullwing
2025. december 31. 10:19
Akkor már a szarosgatyásnak csak a lottószámok maradnak...🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!