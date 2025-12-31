Megvan Sulyok Tamás kiszemeltje: nem akárkivel köszönti az új évet a köztársasági elnök

Kapu Tibornak sikerült, ami már jó ideje senkinek: egyesített egy nemzetet és azt hirdeti, nem létezik lehetetlen

Van, hogy az út a Nyírségből a csillagok közé vezet. Erre Magyarországon két példa is van: Farkas Bertalan és Kapu Tibor kutatóűrhajósok. Utóbbi 45 év után, 2025 nyarán 20 napot töltött a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén. Hazatérése óta pedig tartalékosával járja az országot, és azt az üzenetet közvetíti, hogy lehetetlen nem létezik!