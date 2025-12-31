Megvan Sulyok Tamás kiszemeltje: nem akárkivel köszönti az új évet a köztársasági elnök

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
A legfontosabb feladat az lesz, hogy felhívják a figyelmet az összetartozás erejére.
Sulyok Tamás köztársasági elnök Kapu Tibor kutatóűrhajóssal együtt köszönti az új évet a közmédia csatornáin szerda éjfél után.
Sulyok Tamás Kapu Tiborral együtt fejezi ki jókívánságait a 2026-os évre a magyar családoknak, közösségeknek és az egész nemzetnek, és hívja fel a figyelmet az összetartozás erejére.
A szerdán éjfélkor elhangzó Himnuszt követően a köztársasági elnök és Kapu Tibor beszéde a közmédia M1, M2 Petőfi TV, M5, Duna, Duna World televíziós csatornáin és a Kossuth, Bartók, Dankó és Szakcsi rádió műsoraiban lesz hallható.
(MTI)
Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád