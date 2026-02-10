A brit tudós kijelentette: az emberiség nemcsak eljut a Holdra, hanem ott is marad — a magyaroknak pedig ideje nagyban gondolkodni

Heilig Balázs, a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet főigazgató-helyettese rámutatott: az űrkutatás fogalma sokak számára mást és mást jelent. Vannak azonban olyan csomópontok, ahol a különböző tevékenységek találkoznak. Kiemelte a Föld körüli rendszerek és a Naprendszer kutatását, amelyek közvetlen hatással vannak technológiai fejlődésünkre. Hangsúlyozta, hogy a mélyűrkutatás külön területet képez, ahogyan a Föld-megfigyelés is – ideértve az űridőjárási és űréghajlati vizsgálatokat. Kérdésre válaszolva elmondta: léteznek olyan nagy projektek, amelyek mögé idehaza sokan felsorakozhatnának, ugyanakkor célszerűbb lenne két-három kiemelt programban gondolkodni.

Heilig után Szalay Zsolt, a HUN-REN matematikai és természettudományi elnöki főtanácsadója kapott szót. Kiemelte: a kapcsolódó kutatásokra – például a Holdon történő növénytermesztés lehetőségének megteremtésére – ne puszta esélyként, hanem tudatos, szervezett jövőépítésként tekintsünk. A kutatási hálózat megújulása lehetővé teszi, hogy rövid időn belül a 23, űrkutatással foglalkozó kutatócsoport valódi szinergiában működjön együtt.

Lichtenberger János, a HUN-REN–ELTE Űrkutatócsoport vezetője szerint ma már számos tevékenység túlmutat a klasszikus értelemben vett űrkutatáson, és inkább űrtevékenységnek tekinthető. „Magyarországnak van űrstratégiája. Attól, hogy valaki űrtechnológiát alkalmaz, még nem feltétlenül űrkutató” – fogalmazott.

Később hangsúlyozta: a társadalom szinte minden tagja „űrtevékenység-függővé” vált. „Ha nem lennének műholdjaink, nem működnének a telefonok, a helymeghatározás. Ez is bizonyítja, hogy az űrtevékenységeknek komoly társadalmi hatásuk van. Még a legkisebb faluban élő idős emberek is használnak mobiltelefont – így ők is kapcsolódnak az űrtevékenységekhez” – tette hozzá.

Egyetértett abban is, hogy a területen dolgozóknak össze kellene fogniuk, mert jelenleg túl sok helyen, túl kevés ember dolgozik párhuzamosan. „Hozzunk létre egy közös űrkutató műholdat, amelyhez mindenki hozzáadhatja a saját tudását és fejlesztéseit. Így akár a Föld, akár a Hold körül minden szereplő megmutathatná, mire képes” – javasolta.