Ft
Ft
5°C
2°C
Ft
Ft
5°C
2°C
02. 10.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 10.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
űrhajós kapu tibor hun - ren mars emberiség kutatás magyarország program hold

A brit tudós kijelentette: az emberiség nemcsak eljut a Holdra, hanem ott is marad — a magyaroknak pedig ideje nagyban gondolkodni

2026. február 10. 21:42

A hagyományteremtő szándékkal megrendezett HUN-REN Space Summiton bejelentették a kutatási hálózat átfogó űrkutatási programjának elindítását. De azt is hangsúlyozták, hogy mekkora fordulópont előtt áll az emberiség.

2026. február 10. 21:42
null
Krupincza Mariann
Krupincza Mariann

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat Space Summit 2026 címmel űrkutatási konferenciát rendezett Budapesten. A délután a kerekasztal-beszélgetések és az emberiség jövőjének tervezése jegyében telt.

A HUN-REN Space Summit konferenciáján Nigel John Mason kijelentette, az emberiséget várja a Hold, és ott is fog maradni.
A HUN-REN Space Summit konferenciáján Nigel John Mason kijelentette, az emberiséget várja a Hold, és ott is fog maradni. Fotó: HUN-REN Kommunikáció

„Valamennyien űrtevékenység függők vagyunk”

Elsőként magyar szakemberek beszélgettek a HUN-REN űrkutatási programjáról és az abban rejlő lehetőségekről. A moderátor Kapu Tibor, Magyarország második kutatóűrhajósa volt. Arra kérte a résztvevőket, mondják el, mit jelent számukra az űrkutatás, illetve milyen olyan közös projektet tudnának megvalósítani, amely mögé az űrszektorhoz kapcsolódó hazai intézetek felsorakozhatnának.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Mráz Ágoston Sámuel: Felháborító, amit a Válasz Online-nál megengednek maguknak

Mráz Ágoston Sámuel: Felháborító, amit a Válasz Online-nál megengednek maguknak
Tovább a cikkhezchevron

Heilig Balázs, a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet főigazgató-helyettese rámutatott: az űrkutatás fogalma sokak számára mást és mást jelent. Vannak azonban olyan csomópontok, ahol a különböző tevékenységek találkoznak. Kiemelte a Föld körüli rendszerek és a Naprendszer kutatását, amelyek közvetlen hatással vannak technológiai fejlődésünkre. Hangsúlyozta, hogy a mélyűrkutatás külön területet képez, ahogyan a Föld-megfigyelés is – ideértve az űridőjárási és űréghajlati vizsgálatokat. Kérdésre válaszolva elmondta: léteznek olyan nagy projektek, amelyek mögé idehaza sokan felsorakozhatnának, ugyanakkor célszerűbb lenne két-három kiemelt programban gondolkodni.

Heilig után Szalay Zsolt, a HUN-REN matematikai és természettudományi elnöki főtanácsadója kapott szót. Kiemelte: a kapcsolódó kutatásokra – például a Holdon történő növénytermesztés lehetőségének megteremtésére – ne puszta esélyként, hanem tudatos, szervezett jövőépítésként tekintsünk. A kutatási hálózat megújulása lehetővé teszi, hogy rövid időn belül a 23, űrkutatással foglalkozó kutatócsoport valódi szinergiában működjön együtt.

Lichtenberger János, a HUN-REN–ELTE Űrkutatócsoport vezetője szerint ma már számos tevékenység túlmutat a klasszikus értelemben vett űrkutatáson, és inkább űrtevékenységnek tekinthető. „Magyarországnak van űrstratégiája. Attól, hogy valaki űrtechnológiát alkalmaz, még nem feltétlenül űrkutató” – fogalmazott.

Később hangsúlyozta: a társadalom szinte minden tagja „űrtevékenység-függővé” vált. „Ha nem lennének műholdjaink, nem működnének a telefonok, a helymeghatározás. Ez is bizonyítja, hogy az űrtevékenységeknek komoly társadalmi hatásuk van. Még a legkisebb faluban élő idős emberek is használnak mobiltelefont – így ők is kapcsolódnak az űrtevékenységekhez” – tette hozzá.

Egyetértett abban is, hogy a területen dolgozóknak össze kellene fogniuk, mert jelenleg túl sok helyen, túl kevés ember dolgozik párhuzamosan. „Hozzunk létre egy közös űrkutató műholdat, amelyhez mindenki hozzáadhatja a saját tudását és fejlesztéseit. Így akár a Föld, akár a Hold körül minden szereplő megmutathatná, mire képes” – javasolta.

Szabó Róbert, a HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgató-helyettese kiemelte: az űrcsillagászati projektekben azok tudnak komoly eredményeket elérni, akik összefognak, és nagy léptékű programokat valósítanak meg. „Úgy gondolom, ennek az alapjait ma tesszük le” – hangsúlyozta.

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar növények Föld körüli pályán – így terem meg az űrpaprika

Egyre világosabbá válik, hogy az űrbeli élelmiszer-termesztés a közeljövőben az emberes űrmissziók alapvető infrastruktúrájának részévé válik. Hogy terem az űrpaprika? Milyen hatások érik mostoha körülmények között a növényeket? Miként válik valósággá az űrmezőgazdaság? Erről kérdeztük a VITAPRIC-program kutatóit.

A panel résztvevői arra is keresték a választ, miként lehet egy projektet sikeresen előrevinni, illetve szó esett az utánpótlás-nevelésről is. Szalay rámutatott: a hazai tudásbázis erős, és biztató, hogy az egyetemek is aktívan jelen vannak a programokban – erre példa a HUNOR Magyar Űrhajós Program.

Hangsúlyozta: a kormány stratégiai irányt jelöl ki, ugyanakkor az ipari szereplőkkel való együttműködés egyre fontosabbá válik. Meg kell különböztetni a nagyvállalatokat és a spin-off cégeket, és tudatosan keresni kell az űrstratégiához illeszkedő pályázati lehetőségeket is.

Elhangzott, hogy a kutatási hálózat alapfinanszírozása növekedett, és 

a közeljövőben olyan pályázat kiírását tervezik, amely kifejezetten a kutatóhelyek közötti együttműködést ösztönzi.

A szakemberek egyetértettek abban, hogy az űrkutatás, az űrtevékenységek és a mesterséges intelligencia ma már szorosan összefonódnak. Abban is konszenzus volt, hogy a fiatalok számára akkor válhat vonzóvá a kutatói életpálya, ha hiteles példaképeket látnak – mint amilyen Kapu Tibor.

Fotó: HUN-REN kommunikáció

A második panelbeszélgetésen Kapu Tibor Farkas Bertalannal, Sławosz Uznański Wiśniewskivel és Nigel John Masonnel, a HUN-REN Atommagkutató Intézet tudományos tanácsadójával beszélgetett arról, miként formálja az emberi jelenlét az űrkutatást.

Elsőként friss hírekre reagáltak, például arra, hogy a SpaceX hosszú évek után fókuszt váltott, és a Mars helyett ismét a Holdat állította kutatásai középpontjába.

Nigel John Mason felidézte: korábban az „Irány a Mars!” jelszó határozta meg a gondolkodást, és a vörös bolygóra úgy tekintettek, mint arra az égitestre, ahol az emberiség egyszer megtelepedhet. A tudományos tanácsadó szerint ugyanakkor nem elhibázott döntés a Holdra összpontosítani.

Tudományos szempontból is kiemelt jelentőségű a holdraszállás, amelynek megvalósításához mind brit, mind magyar kutatók hozzájárulnak. Egy holdbázis létrehozása, valamint új anyagok űrbeli előállítása komoly előrelépést jelenthet, és korántsem tekinthető elrugaszkodott elképzelésnek

 – hangsúlyozta.

Ezt követően a két fiatal asztronauta, Kapu Tibor és Sławosz Uznański Wiśniewski egyöntetűen kijelentette: amennyiben lehetőséget kapnának rá, mindketten szívesen részt vennének egy holdmisszióban is.

Az elhangzottakra Farkas Bertalan, az első magyar kutatóűrhajós úgy reagált, hogy ő még abban az időszakban került a csapatba, amikor az űrrepülés gyakorlatilag a kezdeti szakaszában járt.

„Amikor az amerikaiak harminc éve megfogalmazták, hogy menjünk a Marsra, mi, űrhajósok már akkor is azt mondtuk: előbb a Holdra kell visszatérni. Jelenleg korszakváltás zajlik: évtizedek után ismét eljutunk a Holdra, idővel pedig a Marsra is. Be kell látnunk, hogy az emberiség és a világűr immár elválaszthatatlan – ez a jövő. Éppen ezért már most arra kell nevelnünk a gyerekeket, hogy nyitottak legyenek erre a világra” – szögezte le.

Az űr mindenkié?

Kapu Tibor ezt követően azt a kérdést is feltette beszélgetőtársainak, vajon valóban mindenkié-e az űr. Farkas Bertalan felidézte, hogy a ’70-es évek végén és a ’80-as években a magyar–szovjet együttműködés feltételei teljesen eltértek a maiaktól.

„Nagy öröm volt számomra, hogy Magyarország ilyen lehetőséget kapott. Felkerültünk arra a térképre, amelyre elődeink is szerettek volna, csak nem adatott meg nekik. 1975-ben egy nemzetközi program is kibontakozott, és a világűr kitárult a nemzetek előtt. Innen indult el az a folyamat, amelynek Tibiék is részesei lettek. Ez vitte előre a fejlődést. Ma pedig ott tartunk, hogy az amerikaiak ismét a világűrbe készülnek, de ez is nemzetközi együttműködésben valósul meg. A holdprogramban például kanadai űrhajós is részt vesz majd” – sorolta.

Hozzátette: azt sem tartja kizártnak, hogy néhány éven belül Kapu Tibornak is felajánlják az újabb repülés lehetőségét.

A lengyel küldetésspecialista is csatlakozott ehhez a gondolathoz, hangsúlyozva, hogy egy űrmisszió számtalan embert képvisel.

„Onnan fentről csak a gyönyörű Föld látszik, országhatárok nélkül. Őszintén hiszem, hogy amikor az űrbe mentünk, az egész emberiséget képviseltük”

fogalmazott Sławosz Uznański Wiśniewski.

Fordulópont előtt az emberiség

A panelbeszélgetést Nigel John Mason zárta, aki több, reálisan elérhető jövőképet is felvázolt a magyar tudományos közösség számára. Kiemelte: a mesterséges intelligencia nem fogja kiváltani az űrhajósokat, és az emberiség nemcsak eljut a Holdra, hanem tartósan jelen is lesz ott.

Hozzátette: a valódi kérdés az, hogy Magyarország milyen szerepet kíván betölteni ebben az új korszakban.

„Rendkívüli tehetség és lehetőség rejlik Magyarországon. A tudósok számos irányba indulhatnak el, de szükség van világos stratégiára: mindent egyszerre akarunk, vagy egy területre összpontosítunk? 

Magabiztosság kell ahhoz, hogy ne csupán egy konzorcium tizenhetedik tagjai legyünk, hanem annak élére álljunk. Az igazi kihívás, hogy ezt öt éven belül meg is valósítsuk”

 – fogalmazott.

A tanácsadó hozzátette: a politikusok az együttműködés terén példát vehetnének az űrhajósokról.

Fotó: HUN-REN Kommunikáció

Elindul a HUN-REN átfogó űrkutatási programja

Gulyás Balázs, a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat elnöke bejelentette: február 10-én elindul a HUN-REN átfogó űrkutatási programja, összhangban 

  • a 2021-ben elfogadott magyar űrstratégiával 
  • és a 2023-ban meghirdetett nemzeti kutatási programmal, a Neumann János Programmal.

Kiemelte: az űrkutatás és az űrgazdaság nemzetközi és hazai jelentőségének ugrásszerű növekedése, valamint az eddigi eredmények indokolttá teszik, hogy a kutatóhálózaton belüli és azon kívüli – különösen az egyetemi szférában meglévő – erőforrásokat egyesítsék.

Elmondta: a jelenleg még széttagolt, ám jelentős tudásbázist egységes, ütőképes stratégiává kívánják formálni, támaszkodva a HUNOR program eredményeire és együttműködve annak szakembereivel.

„Célunk egyértelmű: a HUN-REN-t a nemzetközi űrkutatási és űripari értéklánc megkerülhetetlen szereplőjévé tenni” – hangsúlyozta Gulyás Balázs.

Nyitókép: HUN-REN Kommunikáció

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
socialismo-e-muerte
2026. február 10. 23:22
Most már értem, hogy mit jelente a Tegyük Magyarországot újra naggyá. Vagyis Óbán urunk szavajárása alapján a magyar nagyterv. Az űrben. Ennyi erővel lehetne egy Magyar Királyságnyi méretű szigetet létrehozni, hegyek által övezett medencében a Csendes-óceánon 14 milliónyi magyarral. A zsidók megtették Palesztínában.
Válasz erre
0
0
nuevoreynuevaley
2026. február 10. 23:20
"Nyakig vagyunk a koronavírus-járvány negyedik hullámában, de a neheze még hátra van: emelkedi fognak a számok, mindenki elkaphatja a vírust, akik pedig nincsenek beoltva, azok életveszélyben vannak. Ők nem csak magukat, hanem másokat is veszélyeztetnek – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök" ebben is hazudott
Válasz erre
0
0
bagoly-29
2026. február 10. 23:20
Még egy brit hülye, aki tudósnak képzeli magát! Milyen alapon?
Válasz erre
0
0
zolotarjov-2
2026. február 10. 23:12
Az nem lehetne, hogy ők maradjanak ott a Holdon az űrlotyóval? Hátha, a Holdat sikerülne jobban teleszülni nekik, mint a Kárpát-medencét!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!