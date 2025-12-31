Véres évet zárt Európa: összeszedtük a legbrutálisabb migránstámadásokat

Decemberben pedig az EU bejelentette: hét országot „biztonságos származási országnak” minősít, így onnan a kérelmeket gyorsított eljárásban kezelnék – ez a politika szintjén annak beismerése, hogy a rendszer eddig túl sokszor volt lassú és visszaélhető.
Papíron 2025-ben valóban több kedvező fejlemény is látható volt. A Frontex előzetes adatai szerint
az irreguláris határátlépések száma az év első tizenegy hónapjában mintegy 25 százalékkal csökkent az előző esztendőhöz képest.
Emellett politikai szinten is érzékelhető elmozdulás történt: egyre több ország vezetett be gyorsított menekültügyi eljárásokat, bővítette a biztonságos származási országok listáját, és hangsúlyosabban beszél a kitoloncolások végrehajtásáról, valamint a származási országokkal kötött visszafogadási megállapodásokról.
Mindez azonban önmagában még nem bizonyul elegendőnek.
Az idei év tapasztalata azt mutatja, hogy nem elég csupán a beáramlás mérséklése, ha a jogellenesen tartózkodók eltávolítására vonatkozó szabályok továbbra is lassúak, következetlenek vagy könnyen kijátszhatók. A politikai megállapodások és nyilatkozatok mit sem érnek, ha azok végrehajtása a gyakorlatban elakad, vagy nem jár kézzelfogható következményekkel.