Véres évet zárt Európa: összeszedtük a legbrutálisabb migránstámadásokat

Van egy pont, amikor a migrációról szóló vita túllép a statisztikákon és a szakpolitikai dokumentumokon. Amikor a százalékok, grafikonok és uniós közlemények helyét konkrét közbiztonsági esetek veszik át, és egyre több európai városban válik megkerülhetetlenné a kérdés:

kik tartózkodnak az ország területén jogszerűen, és kik maradtak ott anélkül, hogy a hatóságok érdemben érvényt szereztek volna a döntéseiknek?

Fotó: Samir Yordamovic / AFP

Az illegális és irreguláris migrációval szembeni kritikus álláspont nem ideológiai kiindulópont, hanem gyakorlati tapasztalatokból fakad. Az elmúlt években újra és újra ugyanaz a minta rajzolódott ki: