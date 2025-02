Kiderült: afgán migráns a müncheni gázoló!

Autó hajtott emberek közé München belvárosában csütörtökön, többen megsérültek – közölte a müncheni rendőrség az X közösségi oldalon. Rendőrök és mentők nagy erőkkel vonultak a helyszínre. A Bild című német lap honlapján megjelent értesülés szerint

az incidensnek legkevesebb 20 sérültje van.

Fotó: Michaela STACHE / AFP

A rendőrség közlése szerint az autót egy 24 éves afgán menedékkérő férfi vezette, akit elfogtak, további veszélyt már nem jelent. Az eset a Verdi szakszervezeti szövetség demonstrációján történt. Egy rendőrségi szóvivő elmondása szerint az autó a demonstrálók és egy rendőrautó mögött haladt, amelyet aztán megelőzött, felgyorsított, és az emberek csoportjába hajtott.

Rendőrök és mentők nagy erőkkel vonultak a helyszínre. Több sérült állapota súlyos. Markus Söder bajor kormányfő, a jobbközép Keresztényszociális Unió (CSU) vezetője azt mondta, feltehetően merénylet történt.

A BBC értesülése szerint az autó vezetője lopás és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt nem volt ismeretlen a hatóságok előtt. Az egyelőre nem világos, hogy a demonstrálók sérültek-e meg, illetve a rendőrök még azt is vizsgálják, hogy szándékos támadás történt-e. Dieter Reiter müncheni polgármester azt mondta, sokkolták a történtek. Közölte azt is, hogy a sérültek között gyerekek is vannak.

Nyitókép: Michaela STACHE / AFP