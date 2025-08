Ezt a választókerületet (is) jó eséllyel meg fogja nyerni a Fidesz – egyelőre még sok a bizonytalan

Az Index birtokába jutott annak a belső közvélemény-kutatásnak több részlete, amelyre Orbán Viktor tusnádfürdői beszédében hivatkozott. A kormányfő azt állította, hogy ha most vasárnap tartanák a választásokat, a Fidesz–KDNP akár nyolcvan egyéni választókerületet is megnyerhetne. A lap ennek a kutatásnak a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei 5-ös számú választókerületre vonatkozó adatait mutatta be.

A felmérés nem az egyelőre be nem jelentett jelöltek támogatottságát mérte, hanem kizárólag a pártok jelenlegi népszerűségére kérdezett rá a térségben. Az 500 fő telefonos megkérdezésével, CATI-módszerrel (számítógéppel támogatott telefonos interjú) készült kutatás szerint a sátoraljaújhelyi központú választókerületben

jelenleg 38 százalék támogatja a Fidesz–KDNP-t, míg a második helyen a Tisza Párt áll 27 százalékkal.

A többi párt jóval gyengébben szerepel. A Mi Hazánk 3,2, az MSZP 2,1, a DK 1,9, a Jobbik 1,8, a Momentum 1, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 0,6, az LMP pedig 0,5 százalékot ért el, míg a Párbeszéd támogatottsága nulla százalék volt. A válaszadók 0,4 százaléka más pártokat említett. Jelentős ugyanakkor a passzív vagy bizonytalan választói csoport is. 8,6 százalék mondta, hogy nem menne el vagy nem árulja el, kire szavazna, 14,9 százalék pedig azt válaszolta, hogy nem tudja vagy bizonytalan.

Összevetésképpen érdemes felidézni a 2022-es országgyűlési választás eredményét. Akkor a Fidesz–KDNP ebben a választókerületben listán 61,87 százalékot kapott, az egyéni mandátumot pedig Hörcsik Richárd szerezte meg a szavazatok 60,60 százalékával. Az ellenzéki összefogás jelöltje, Erdei Sándor Zsolt 29,99 százalékon végzett.

A szakma megosztott

Ha valóban – ahogy mondta – 80 helyen nyerne ma is a Fidesz a 106 körzetből, akkor akár elég is lenne a technikai finomhangolás, de bizony itt még a kormányhoz közel álló intézetek felméréseiből sem ez jön ki”.

– reagált Török Gábor politológus a kormányfő állításaira.

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője a lap kérdésére reagált Török Gábor szavaira: „Szamárság, amit Török Gábor mond. Az országos listákra vonatkozó közvélemény-kutatások és a 106 egyéni választókerület teljesen eltérő dolog. Az országos kutatási adatokból nem lehet olyan következtetést levonni, amelyet Török Gábor tett. Ha jól értelmezem, a miniszterelnök 106 egyéni választókerületben elvégzett kutatási eredmény alapján tette a nyolcvan választókerületre vonatkozó állítását. A DK és a Tisza már bejelentette, hogy minden választókerületben elindul, a Kutyapártnak is lesz önálló listája, ami legalább 71 egyéni jelöltet feltételez, illetve ott van még a Mi Hazánk is. Orbán Viktor szavai arra vonatkoztak, hogy ebből a mezőnyből az egyéni választókerületekben kiknek van a legnagyobb esélye, egyébként a Nézőpont Intézet országos kutatási eredményei relatív Fidesz-többséget mutatnak, és relatív többséggel is lehet nyerni a választókerületekben.”

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

***