Menczer Tamás Magyarország Ukrajna Barátság kőolajvezeték Andrij Szibiha Szijjártó Péter

Teljesen kiverte a biztosítékot az ukrán külügyminiszter a magyar politikusnál

2025. augusztus 25. 12:31

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint Andrij Szibiha hazug és lekezelő módon válaszolt Szijjártó Péternek.

2025. augusztus 25. 12:31
null

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója elutasította Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter kijelenéseit, aki hazug és lekezelő módon reagált Szijjártó Péter magyar külügyminiszter kijelentéseire. Menczer szerint

Ukrajna folyamatosan veszélyezteti Magyarország energiabiztonságát, miközben hazánkat egy olyan háborúba próbálják belerángatni, amelyhez nincs közünk.

Szijjártó Péter korábban arra szólította fel Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy hagyjon fel Magyarország fenyegetésével. Erre válaszul Szibiha az X platformon rendkívül udvariatlan hangnemben azt írta: „Magyarosan fogok válaszolni! Nem kell megmondanod az ukrán elnöknek, hogy mit tegyen vagy mondjon és hogy mikor! Ő Ukrajna elnöke, nem Magyarországé! Magyarország energiabiztonsága a ti kezetekben van. Diverzifikáljatok és váljatok függetlenné Oroszországtól, mint Európa többi része.”

Menczer Tamás Facebook-posztjában cáfolta Szibiha állításait, kiemelve, hogy az ukrán külügyminiszter nem „magyar módra”, hanem „hazug módra” válaszolt. Szibiha szerint a magyaroknak nincs közük Zelenszkij kijelentéseihez, de Menczer szerint nagyon is van, hiszen az ukrán elnök Magyarország energiabiztonságát fenyegeti.

Menczer hangsúlyozta, Magyarország tengerpart nélküli ország, így energiaellátása a meglévő vezetékektől függ, amelyek Oroszországból indulnak. Enélkül nincs magyar energiabiztonság.

Szibiha diverzifikációra tett javaslatára Menczer azt válaszolta, hogy Magyarország már diverzifikálta energiaellátását, például a Török Áramlaton keresztül Szerbiából érkező földgázbeszerzéssel. Menczer szerint Ukrajna szándékosan támadja Magyarország energiabiztonságát, hogy belesodorja az országot a háborúba. Hozzátette, Ukrajna egy Tisza-párti kormányt szeretne látni Magyarországon, amit az ukrán sajtó is nyíltan támogat. Menczer végül úgy fogalmazott: „A két Zelenszkij, a komédiás és a ripacs szövetségét mindenki látja, ahogy azt is, hogy Brüsszel őket támogatja. Magyarországot velük szemben is meg fogjuk védeni.”

Nyitókép forrása: KISBENEDEK Attila / AFP

