Orbános verset közölt Dopeman – a célkeresztben Majka

Majkáról, a családjáról, Puzsérról és a Fideszről – nem akárki látta vendégül Dopemant
A beharangozóból kiderül: a rapper kendőzetlen őszinteséggel beszélt mindenről és mindenkiről.
Orbán a nap címmel tette közzé költeményét Pityinger László.
A Dopeman néven ismertté vált rapper a Facebookon tette közzé a verset:
Orbán a nap
(Pityinger László verse)
„Orbán engedte, hogy csurranjon
És ő hagyta, hogy cseppenjen
Orbán kérte, hogy piázzon és bólintott, hogy vezessen
Orbán küldte a szerveket
És intézte az eljárást
Mikor megváltó nélkül maradtál
A sarából gyúrt neked messiást
A választásod tétje az,
hogy neki legyen egy rossz napja
De Orbán búcsúját te leszel,
aki majd átkozódva siratja
Mert neked Orbán a nap
S nélküle csak a Hold marad
Ami fény híján csak sötét éj
És leple alatt már vérszagra sem lel többé az éji vad”
Fotó: Dopeman Facebook-oldala