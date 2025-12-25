Ft
Orbános verset közölt Dopeman – a célkeresztben Majka

2025. december 25. 22:03

Orbán a nap címmel tette közzé költeményét Pityinger László.

2025. december 25. 22:03
A Dopeman néven ismertté vált rapper a Facebookon tette közzé a verset:

Orbán a nap 
(Pityinger László verse)

„Orbán engedte, hogy csurranjon 
És ő hagyta, hogy cseppenjen 
Orbán kérte, hogy piázzon és bólintott, hogy vezessen 
Orbán küldte a szerveket 
És intézte az eljárást 
Mikor megváltó nélkül maradtál 
A sarából gyúrt neked messiást 
A választásod tétje az, 
hogy neki legyen egy rossz napja 
De Orbán búcsúját te leszel, 
aki majd átkozódva siratja 
Mert neked Orbán a nap 
S nélküle csak a Hold marad 
Ami fény híján csak sötét éj 
És leple alatt már vérszagra sem lel többé az éji vad”

Fotó: Dopeman Facebook-oldala

 

mihint
2025. december 25. 22:56 Szerkesztve
"Mondták: „Az Igazság a Hatalom éke! Igazságból pedig lesz a földi Béke. Igazság és Tudás – Isten ajándéka. Csak is ezzel élhet ember s ivadéka. Így jött a sugallat táltosok fejébe: „Az ég oroszlánja – Hatalom jelképe”. Hiszen a Napkirály legerősebb fénye Oroszlán csillagból jön földtetejére. Megtudták a bölcsek, hogy mi oroszlánok A Napkirályt védjük és az Igazságot. Az Igazság s a Fény így örök testvérek, Nélkülük nincsen más csak bűn, szenny és vétek. De a földi fényhez, hogy az teljes legyen Tizennégy nap is kell. Tizenötödiken A tele-holdfénye éjjel is jól éltet. Napkirály nem tűri az ármányt, sötétet. " (Badinyi Ferenc: Az egyetlen megmaradt Ister-gami oroszlán himnusza, részlet)
simakutya
2025. december 25. 22:37
Dopeman jó srác lett,nem mindig volt az de rendesen bepótolta a hiányosságait az évek alatt ,nagyon értelmes gondolatai vannak ,a komment című műsorban értelmet sugároz.Egyik kedvencem ebben a műsorban. Izlelgetem a versét,beakadt valami nálam és arra gondolok hogy majkának voltak egészségügyi problémái, Lehetséges hogy Orbán intézett neki donor szervet,és eljárást(átültetést)? A külügyminiszternek volt egy nyilatkozata korábban hogy csalódott majkában mert mikor bajban volt és segítséget kért segítettek neki.De nem derült ki milyen jellegű segítség volt ez ,szponzos vagy valami más.
kalyibagaliba
2025. december 25. 22:33 Szerkesztve
Egy kicsit puffan!, Egy kicsit reccsen! Naggyűlés lesz holnap Recsken.! Vááárunk minden tiszást, Ki oly sok-sok gödröt ás, Itt a messZiás és nem lesz többé beleszólás! Kiindulási alapnak ez sem lenne rossz :) Rakjunk össze a Lacinak egy klipp alapot a Mandineren :)) A moderátorok úgyis kiszűrik a "szemetet". Legyen egy szép sokak által ihletett Nemzeti szöveg!!! Folytassátok:
survivor
2025. december 25. 22:32 Szerkesztve
simakutya Nem csak ez. Majka Orbanbol el mint Krubi,Azahriah...fadz tudja.Orban UTAN mit csinal ? Poloskat fogja szidni ?
