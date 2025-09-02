Majkáról, a családjáról, Puzsérról és a Fideszről – nem akárki látta vendégül Dopemant

A Beköltözve Hajdú Péterhez című műsor első vendége nem más, mint Dopeman lesz – harangozta be a műsorvezető az Instagram-oldalán.

12 éve még a hungarocell miniszterelnök-fejet rugdosta az utcán, most pedig már a Karmelitából nézte a tűzijátékot a miniszterelnökkel”

– áll a bejegyzésben.

A posztból az is kiderül, hogy Dopeman kendőzetlen őszinteséggel beszélt mindenről és mindenkiről Hajdú Péter műsorában:

Majkáról, a családjáról, Puzsérról és a Fideszről is.

Premier: péntek este 19:00-kor, a Frizbi TV YouTube-csatornáján.

Nyitókép: képernyőfotó / Hajdú Péter Instagram