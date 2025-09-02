Majkáról, a családjáról, Puzsérról és a Fideszről – nem akárki látta vendégül Dopemant

Nincs több fejbelövés Majka koncertjein
Mennyi minden meg tud változni egy nyár alatt!
A beharangozóból kiderül: a rapper kendőzetlen őszinteséggel beszélt mindenről és mindenkiről.
A Beköltözve Hajdú Péterhez című műsor első vendége nem más, mint Dopeman lesz – harangozta be a műsorvezető az Instagram-oldalán.
12 éve még a hungarocell miniszterelnök-fejet rugdosta az utcán, most pedig már a Karmelitából nézte a tűzijátékot a miniszterelnökkel”
– áll a bejegyzésben.
A posztból az is kiderül, hogy Dopeman kendőzetlen őszinteséggel beszélt mindenről és mindenkiről Hajdú Péter műsorában:
Majkáról, a családjáról, Puzsérról és a Fideszről is.
Premier: péntek este 19:00-kor, a Frizbi TV YouTube-csatornáján.
Nyitókép: képernyőfotó / Hajdú Péter Instagram