09. 02.
kedd
09. 02.
kedd
Dopeman Fidesz Majka Hajdú Péter Puzsér

Majkáról, a családjáról, Puzsérról és a Fideszről – nem akárki látta vendégül Dopemant

2025. szeptember 02. 20:48

A beharangozóból kiderül: a rapper kendőzetlen őszinteséggel beszélt mindenről és mindenkiről.

2025. szeptember 02. 20:48
null

A Beköltözve Hajdú Péterhez című műsor első vendége nem más, mint Dopeman lesz – harangozta be a műsorvezető az Instagram-oldalán.

12 éve még a hungarocell miniszterelnök-fejet rugdosta az utcán, most pedig már a Karmelitából nézte a tűzijátékot a miniszterelnökkel” 

– áll a bejegyzésben.

A posztból az is kiderül, hogy Dopeman kendőzetlen őszinteséggel beszélt mindenről és mindenkiről Hajdú Péter műsorában:

Majkáról, a családjáról, Puzsérról és a Fideszről is.

Premier: péntek este 19:00-kor, a Frizbi TV YouTube-csatornáján.

Nyitókép: képernyőfotó / Hajdú Péter Instagram

 

Összesen 2 komment

cutcopy
•••
2025. szeptember 02. 22:11 Szerkesztve
Egy kiábrándult fideszes, ja nem, beábrándult..
tajtajacsak-2
2025. szeptember 02. 21:11
A műsort támogatta Bán János - az M5 tévécsatorna igazgatója - a fos Hunyadi-sorozat írója.
