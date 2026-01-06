Orbán Viktor a fővárosi jelöltállító gyűlésen: Csak akkor lehetünk a jövőben is erősek, ha erősek maradunk Budapesten is (VIDEÓ)

Roncsköltségvetést kaphat Budapest a csőd után
A Fővárosi Közgyűlés kormánypárti frakciójának vezetője elfogadhatatlannak nevezte a tervezett 2026-os költségvetést, közben a kormány nyújtana mentőövet Budapestnek.
Orban Viktor is részt vett a Fidesz budapesti jelöltállító gyűlésén, ahol „16 olyan kiváló jelöltet indítottak az útjára, akik nem beszélni akarnak Budapestről, hanem dolgozni érte”.
Orbán Viktor miniszterelnök és Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője egy jelöltállító gyűlésen jelentették be, hogy a budapesti választókerületekben kik mérettetik meg magukat áprilisban az országgyűlési választáson.
A kormányfő beszédében elmondta, hogy egy olyan összefüggést igyekszik felvázolni, amiben érdemes elgondolni Budapest jövőjét. Elhangzott, hogy először egy olyan beszédet akart mondani, melynek lényege, hogy képzeljék el Budapestet. Ebben pedig azt sorolta volna fel, hogy az elmúlt 15 évben a kormány mit adott hozzá a magyar fővároshoz.
„El is kezdtem írni ezt a beszédet, és a negyedéig jutottam a felsorolásnak, mikor rájöttem, hogy bőven túl vagyok a tíz percen. S rájöttem, hogy ez nem jó megoldás. Válasszunk valami más szerkezetet. (...) S mivel mi vagyunk Európa legsikeresebb politikai közössége, és ez a mi hazánk, és a mi nemzetünk fővárosa,
csak akkor lehetünk a jövőben is erősek, ha erősek maradunk Budapesten!
Szóval ez itt most egy seregszemle”– húzta alá.
Orbán Viktor azzal folytatta, hogy azt az ellenfeleik is el szokták ismerni, hogy a Fidesz erős, sok szimpatizánsuk, önkéntesük, elszánt támogatójuk van számos vidéki településen. „De úgy szoktak beszélni a Fidesz és Budapest kapcsolatáról, mint amelynek a súlya, jelentősége elmarad a Fidesz vidéki támogatottságától”.
Itt mindenkit emlékeztetett, hogy ez nem igaz. „A helyzet úgy áll, hogy ti, a budapesti Fidesz vagytok a Fidesz-KDNP nagy közösségének legerőebb hadteste. Ti vagytok a legnagyobb közösség, itt van a legtöbb Fidesz-tag – sok száz –, és ha a kihívónkra nézünk akkor azt fogjuk látni, hogy az egy 26 tagot számláló párt. A különbség nem is lehetne nagyobb.
A helyzet úgy áll, hogy nincs Fidesz-kormányzás, nincs parlamenti többség, és nincs Fidesz-kétharmad erős budapesti Fidesz nélkül”
– szögezte le.
A kormányfő beszédében kitért arra, hogy a jelenlévők ismerik ezt a várost, és tusják, hogy nehéz kiérdemelni a bizalmukat, és begyűjteni a szavazatukat. „Hiszen Budapestet független, szabad és önbizalommal teli polgárok lakják. Az ő városuk ez. Ilyen közegben bizalmat szerezni és megtartani különösen nehéz. De a Fidesznek nem lett volna egyszer sem, nem hogy négyszer kétharmada, ha nem kaptuk volna meg azt a fantasztikus támogatást, amit minden parlamenti választáson megadtak nekünk” – idézte fel Orbán.
Hozzátette, ha nem tudtak volna „szót érteni a budapestiekkel”, nem nyerték volna meg kétszer a főpolgármestervákasztást, igaz ez számtalan polgármesteri csatára is. „Semmi okunk arra, hogy Budapestre úgy tekintsünk, mint egy olyan városra, amiről lemondhatunk, ahol szerény eredményekkel is beérhetjük.
Budapestre úgy kell tekintenünk, mint egy olyan városra, ahol nekünk mindig győzelemre kell törekednünk”.
– szögezte le.
A miniszterelnök hozzáfűzte, hogy ez a város hangulatában gyakran változik, „de meggyőződésem, hogy ebben a városban is a színes összetétele ellenére is többségben vannak a nemzeti érzelmű emberek, akik nemcsak otthonuknak tekintik Budapestet, hanem büszkék arra is, hogy ez a nemzet fővárosa. Ők mind a mi potenciális szavazóink” – jegyezte meg.
Orbán Viktor emlékeztette a gyűlésen résztvevőket, hogy a tavalyi EP-választást is megnyerték, a Fidesz volt a legnagyobb párt Budapesten. „Köszönet és hála a budapestieknek a támogtásért, de ez azt is jelenti, hogy nekünk ehhez a teljesítményhez kell felnőnünk a most következő választáson” – jelölte ki a következő hónapok feladatait.
Ezt követően felsorolta, hogy az elmúlt években megújult a Kossuth tér, a Városliget, jelenleg romjaiból épül újjá a Budai vár.
„A baloldali mutyizások után befejeztük Budapest helyett a négyes metró építését, és részt vállaltunk a hármas metró felújításában”
– jelentette ki a kormányfő. Hozzátette, mindeközben a baloldali városvezetés mindent megtett annak érdekében, hogy megakadályozza a főváros fejlesztését.
A kormányfő a jelöltállító gyűlésen azt is kijelentette: Budapesten 2024-ben a GDP az EU-átlag 102 százaléka volt, ezzel meghaladta azt, amit a franciák, az olaszok vagy amit a spanyolok letettek az asztalra.
De arra is rámutatott, hogy „Budapest a legékesebb példája annak, hogy azok is jól járnak a Fidesz-kormánnyal, akik nem rá szavaznak, persze ez nekik sem tilos” – tette hozzá, megjegyezve, hogy a fővárosiak kétharmada a Nagykörúton kívüli területeken él, róluk pedig a főváros vezetésének nincs elképzelése.
Orbán Viktor azt is hangsúlyozta, hogy Budapest egy biztonságos város:
itt nincs iszlám radikalizmus és amíg a Fidesz van kormányon, nem is lesz”.
A zsidó családok és közösségek Európában egyedül itt vannak biztonságban, nem engedik, hogy Izraellel szemben uszító zenekarok lépjenek fel. „Így kell kinéznie egy modern európai fővárosnak” – hangoztatta.
Orbán Viktor ezt követően kiemelte, hogy nagy csalódás, ami ma a budapesti önkormányzat vezetése alatt történik, Budapest bajból bajba botladozó fővárossá vált.
„Sokan azt gondolják, hogy az ország és a főváros egy olyan repülőgép, amely robotpilótával is elrepül, de ez nem így van.
A mostani városvezetés a leggazdagabb magyar települést is képes volt csődbe vinni, ugyanígy az országot is csődbe vinnék, ha rájuk lenne bízva”
– vázolt fel egy negatív forgatókönyvet.
„Gazdasági teljesítmény helyett ideológiai hadviselés zajlik. Baloldali propagandára legalább húsz nemzetközi NGO-n keresztül érkezett pénz, hogy támogassák a kormányellenes erők munkáját. Legalább 20 olyan, külföldről pénzelt NGO-val van kapcsolatban a fővárosi önkormányzat, amelynek célja a kormányzat folyamatos támadása” – hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.
Orbán gondolatmenetét azzal zárta, hogy a Tisza Párt az elmúlt másfél évben is asszisztált ahhoz, hogy csődbe kerüljön a fővárosi önkormányzat. Az ukrajnai helyzettel kapcsolatban a miniszterelnök pedig kijelentette, minden, a fővárost vezető párt megszavazta az Európai parlamentben a háborúpárti javaslatokat.
Orbán Viktor elmondta, „Budapest nem válhat ebek harmincadjává, Magyarország nem keveredhet háborúba”.
Kijelentette, hogy a 2022-es választásokon csaknem 400 ezer ember szavazott a Fidesz–KDNP pártszövetségre, és most is olyan jelölteket indítanak, akik
rátermettek, erősek, és értik a dolgukat.
Végül leszögezte, hogy a budapestiek számíthatnak rájuk, nem árulják el őket, amit vállalnak, azt teljesítik. „Nem lesz adóemelés, nem megy a pénz Ukrajnába, nem viszik el a gyerekeinket az ukrán frontra. A Fidesznél nincs a kormányzásra alkalmasabb politikai közösség Magyarországon. Győzzetek itt Budapesten is!” – hangoztatta Orbán Viktor.
A kományfő után Szentkirályi Alexandra lépett a mikrofonhoz. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője először arról beszélt, hogy hosszú út van mögöttük, „és legalább ilyen kemény munka vár még ránk.
De minden beszélgetésre, minden esőben, hóban végigjárt utcára szükség van a győzelemhez”.
Szentkirályi ezután kijelentette, hogy ma 16 kiváló budapesti jelöltet indítanak az útjukra. „Olyan embereket, akik nem beszéni akarnak Budapestről, hanem dolgozni érte. Azért kérem a támogatásotokat, mert tudom, hogy tűzbe tehetjük értük a kezünket, és ők is tűzbe teszik Budapestért” – hívta fel a figyelmet a frakcióvezető.
Bízzatok bennük, higgyetek bennük, és az elkövetkező hetekben, hónapokban dolgozzunk együtt a győzelemért, mert minden szavazat számít. Budapesten különösen”
– fogalmazott, kiemelve, hogy „a budapesti patrióták munkája és bizalma most is elengedheteten lesz ahhoz, hogy megőrizzük Magyarország és Budapest békéjét és biztonságát”.
A fideszes politikus arra is kitért, hogy Európában a jólét lassan a múlt lesz. „Megszűnt a bizonság, és a nagy európai békeprojekt vezetői éppen háborúba akarják vezetni a közösséget. Ez hosszú évek önfeladásának eredménye” – húzta alá. Valamivel később pedig már arról szót, hogy „a fő feladatunk az, hogy ne engedjük, hogy a morálisan megbukott, baloldali, brüsszeli elit lőremenekülve magával rántsa nemzetünk fővárosát is ebbe a balliberális kísérletbe.
„Már pedig ez a szervezkedés zajlik. (...) Amikor a baloldali brüsszeli elit logikája szerint kormányoznak egy várost, akkor nem fejlődést látunk, hanem csődöt, nem rendet, hanem káoszt, nem büszke fővárost, hanem lepusztult köztereket, súlyosbodó hajléktalanhelyzetet, kezeletlen drogproblémát és egy olyan várost, ami már az ünnepekkor sem tud önmagára mosolyogva ránézni” – sorolta Szentkirályi Alexandra.
A fővárosi Fidesz-frakció vezetője végül arra is kitért, hogy 96 nap múlva döntünk, és a csata az online térben is zajlik, ahol ugyancsak meg kell mutatni, hogy lehet higgadtan, józan ésszel, szeretetből politizálni. „Mutassuk meg, hogy Budapest a béke oldalán áll. Én hiszek ebben a csapatban, és nagyon hiszek a jelöltjeinkben. A mi hitünk és a közös munkánk megmutathatja, hogy Budapest és Magyarország mire képes együtt” – zárta gondolatait.
Nyitókép korábbi felvétel. Fotó: Fidesz Budapest Facebook-oldala
