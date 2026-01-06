Orbán Viktor a fővárosi jelöltállító gyűlésen: Csak akkor lehetünk a jövőben is erősek, ha erősek maradunk Budapesten is (VIDEÓ)

A jelöltek értik a dolgukat

Orbán Viktor elmondta, „Budapest nem válhat ebek harmincadjává, Magyarország nem keveredhet háborúba”.

Kijelentette, hogy a 2022-es választásokon csaknem 400 ezer ember szavazott a Fidesz–KDNP pártszövetségre, és most is olyan jelölteket indítanak, akik

rátermettek, erősek, és értik a dolgukat.

Végül leszögezte, hogy a budapestiek számíthatnak rájuk, nem árulják el őket, amit vállalnak, azt teljesítik. „Nem lesz adóemelés, nem megy a pénz Ukrajnába, nem viszik el a gyerekeinket az ukrán frontra. A Fidesznél nincs a kormányzásra alkalmasabb politikai közösség Magyarországon. Győzzetek itt Budapesten is!” – hangoztatta Orbán Viktor.

„Minden beszélgetésre szükség van a győzelemhez”

A kományfő után Szentkirályi Alexandra lépett a mikrofonhoz. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője először arról beszélt, hogy hosszú út van mögöttük, „és legalább ilyen kemény munka vár még ránk.

De minden beszélgetésre, minden esőben, hóban végigjárt utcára szükség van a győzelemhez”.

Szentkirályi ezután kijelentette, hogy ma 16 kiváló budapesti jelöltet indítanak az útjukra. „Olyan embereket, akik nem beszéni akarnak Budapestről, hanem dolgozni érte. Azért kérem a támogatásotokat, mert tudom, hogy tűzbe tehetjük értük a kezünket, és ők is tűzbe teszik Budapestért” – hívta fel a figyelmet a frakcióvezető.

Bízzatok bennük, higgyetek bennük, és az elkövetkező hetekben, hónapokban dolgozzunk együtt a győzelemért, mert minden szavazat számít. Budapesten különösen”

– fogalmazott, kiemelve, hogy „a budapesti patrióták munkája és bizalma most is elengedheteten lesz ahhoz, hogy megőrizzük Magyarország és Budapest békéjét és biztonságát”.

A fideszes politikus arra is kitért, hogy Európában a jólét lassan a múlt lesz. „Megszűnt a bizonság, és a nagy európai békeprojekt vezetői éppen háborúba akarják vezetni a közösséget. Ez hosszú évek önfeladásának eredménye” – húzta alá. Valamivel később pedig már arról szót, hogy „a fő feladatunk az, hogy ne engedjük, hogy a morálisan megbukott, baloldali, brüsszeli elit lőremenekülve magával rántsa nemzetünk fővárosát is ebbe a balliberális kísérletbe.

„Már pedig ez a szervezkedés zajlik. (...) Amikor a baloldali brüsszeli elit logikája szerint kormányoznak egy várost, akkor nem fejlődést látunk, hanem csődöt, nem rendet, hanem káoszt, nem büszke fővárost, hanem lepusztult köztereket, súlyosbodó hajléktalanhelyzetet, kezeletlen drogproblémát és egy olyan várost, ami már az ünnepekkor sem tud önmagára mosolyogva ránézni” – sorolta Szentkirályi Alexandra.

A fővárosi Fidesz-frakció vezetője végül arra is kitért, hogy 96 nap múlva döntünk, és a csata az online térben is zajlik, ahol ugyancsak meg kell mutatni, hogy lehet higgadtan, józan ésszel, szeretetből politizálni. „Mutassuk meg, hogy Budapest a béke oldalán áll. Én hiszek ebben a csapatban, és nagyon hiszek a jelöltjeinkben. A mi hitünk és a közös munkánk megmutathatja, hogy Budapest és Magyarország mire képes együtt” – zárta gondolatait.

Nyitókép korábbi felvétel. Fotó: Fidesz Budapest Facebook-oldala