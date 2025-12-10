Roncsköltségvetést kaphat Budapest a csőd után

A lap megjegyzi: csaknem hetvenmilliárd forintos lyukkal, fiktív bevételi sorral és 403 forintos euróárfolyammal tudta csak összekalapálni Karácsony Gergely Budapest jövő évi költségvetését. Az előterjesztés előszavában maga a főpolgármester is elismeri, hogy a dokumentum írásakor elszakadtak a valóságtól.

Lyukak a tervben

A fővárosi önkormányzat jövő évi bevétele az előirányzat szerint 532 milliárd forint lesz.

Ugyanakkor a bevételek között szerepel egy, a valóságban nem létező, 63,9 milliárd forintos bevétel, amelynek neve nettó befizetővé válás elkerülését célzó állami támogatás.

Az idei ötvenmilliárd után jövőre a fővárosi önkormányzat egy több mint hatvanmilliárd forintos lyukkal tervezte meg a költségvetését. Fontos kiemelni, hogy ez a 63 milliárd forint a kiadási oldalon szolidaritási hozzájárulás néven jelentkezik a költségvetésben. Szintén a költségvetésben szerepel egy több mint harmincmilliárdos tétel, amelyet 2023. és 2024. évi szolidaritási hozzájárulás kártérítéséből származó bevételnek neveznek.