Roncsköltségvetést kaphat Budapest a csőd után

Csodát tettek Karácsony Gergelyék a költségvetéssel: erre még a legnagyobb bűvészek sem lennének képesek
Még Houdini is csak csettinteni tudna ezt látva.
A Fővárosi Közgyűlés kormánypárti frakciójának vezetője elfogadhatatlannak nevezte a tervezett 2026-os költségvetést, közben a kormány nyújtana mentőövet Budapestnek.
Elfogadhatatlannak tartja Budapest 2026-os költségvetését a jelen formájában Szentkirályi Alexandra. A Fővárosi Közgyűlés kormánypárti frakciójának vezetője erről a Magyar Nemzetnek nyilatkozott. Mint rámutatott: fiktív bevételek és kiadások, címkézetlen gyűjtősorok és felelőtlen költekezés jellemzi a tervezetet. A csődben lévő város kiadásai bőven infláció felett, harminc százalékkal nőnek. Ez egyébként 2019 óta folyamatosan így van Karácsony Gergely irányítása alatt, ez vezetett a város fizetésképtelenségéhez.
Ezt is ajánljuk a témában
Még Houdini is csak csettinteni tudna ezt látva.
A városvezetés legszűkebb körének és a beavatott szövetségesek kivételével mindenki másnak átláthatatlan és értelmezhetetlen a költségvetés. Gyurcsány Ferenc korábbi államtitkára trükkök százaival igyekszik eltakarni a valóságot, hogy milyen anyagi helyzetben is van Budapest
– mondta a frakcióvezető.
Hozzátette: érthetetlen, miért nem hajt be több mint húszmilliárd forintinyi befizetetlen adót a főváros, miközben fizetésképtelenséggel küzdenek.
A lap megjegyzi: csaknem hetvenmilliárd forintos lyukkal, fiktív bevételi sorral és 403 forintos euróárfolyammal tudta csak összekalapálni Karácsony Gergely Budapest jövő évi költségvetését. Az előterjesztés előszavában maga a főpolgármester is elismeri, hogy a dokumentum írásakor elszakadtak a valóságtól.
A fővárosi önkormányzat jövő évi bevétele az előirányzat szerint 532 milliárd forint lesz.
Ugyanakkor a bevételek között szerepel egy, a valóságban nem létező, 63,9 milliárd forintos bevétel, amelynek neve nettó befizetővé válás elkerülését célzó állami támogatás.
Az idei ötvenmilliárd után jövőre a fővárosi önkormányzat egy több mint hatvanmilliárd forintos lyukkal tervezte meg a költségvetését. Fontos kiemelni, hogy ez a 63 milliárd forint a kiadási oldalon szolidaritási hozzájárulás néven jelentkezik a költségvetésben. Szintén a költségvetésben szerepel egy több mint harmincmilliárdos tétel, amelyet 2023. és 2024. évi szolidaritási hozzájárulás kártérítéséből származó bevételnek neveznek.
A bíróság azonban nem határozott úgy, hogy az államnak vissza kellene fizetnie a 2023-ban vagy 2024-ben beszedett szolidaritási adó egyes részleteit. Az ítéletben mindössze a szolidaritási hozzájárulás beszedésének módjára vonatkozóan hozott elítélő határozatot a bíróság. Így pedig ez a bevétel sem teljesülhet a következő évben. Tehát az 532 milliárdosra tervezett költségvetésből már több mint százmilliárd forint hiányzik.
A költségvetés körüli anomáliákra Vitézy Dávid képviselő is felhívta a figyelmet. Mint közösségi oldalán írta: ember legyen a talpán, aki tisztán lát a Főváros pontos pénzügyi helyzete kapcsán.
„A Fővárosi Közgyűlés rendszeresen nyilvános likviditási jelentést kap, melyből a legújabb december eleji. Aszerint 16 milliárd forint volt pár napja a főváros számláin, és 30 milliárd forint lesz év végén. A Magyar Hang ma ezügyben kérdezte a főpolgármestert, aki azt mondta, hogy “hiba történt az egyik Excel fájlban”, és valójában nem plusz, hanem mínusz 30 milliárd a helyes szám.
A tájékoztató azonban még most is fellelhető a Budapest Portálon, tehát elég nehezen hihető ez a magyarázat” – tette hozzá.
Közben az Országgyűlés szerda délután rendkívüli ülést tart, amelyen a Budapestnek csőd esetén nyújtandó hitelről döntenek. Karácsony Gergely a problémák ellenére ezt uzsorának nevezte.
Ezt is ajánljuk a témában
Budapest lesz szerdán főleg terítéken a Parlamentben, de más fontos döntéseket is hozhat az Országgyűlés, például szavaznak a képviselők a 14. havi nyugdíj bevezetéséről.
Nyitókép: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA