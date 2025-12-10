Ft
főváros terv önkormányzat Budapest Karácsony Gergely

Roncsköltségvetést kaphat Budapest a csőd után

2025. december 10. 12:30

A Fővárosi Közgyűlés kormánypárti frakciójának vezetője elfogadhatatlannak nevezte a tervezett 2026-os költségvetést, közben a kormány nyújtana mentőövet Budapestnek.

2025. december 10. 12:30
null

Elfogadhatatlannak tartja Budapest 2026-os költségvetését a jelen formájában Szentkirályi Alexandra. A Fővárosi Közgyűlés kormánypárti frakciójának vezetője erről a Magyar Nemzetnek nyilatkozott. Mint rámutatott: fiktív bevételek és kiadások, címkézetlen gyűjtősorok és felelőtlen költekezés jellemzi a tervezetet. A csődben lévő város kiadásai bőven infláció felett, harminc százalékkal nőnek. Ez egyébként 2019 óta folyamatosan így van Karácsony Gergely irányítása alatt, ez vezetett a város fizetésképtelenségéhez. 

A városvezetés legszűkebb körének  és a beavatott szövetségesek kivételével mindenki másnak átláthatatlan és értelmezhetetlen a költségvetés. Gyurcsány Ferenc korábbi államtitkára trükkök százaival igyekszik eltakarni a valóságot, hogy milyen anyagi helyzetben is van Budapest

 – mondta a frakcióvezető. 

Hozzátette: érthetetlen, miért nem hajt be több mint húszmilliárd forintinyi befizetetlen adót a főváros, miközben fizetésképtelenséggel küzdenek. 

A lap megjegyzi: csaknem hetvenmilliárd forintos lyukkal, fiktív bevételi sorral és 403 forintos euróárfolyammal tudta csak összekalapálni Karácsony Gergely Budapest jövő évi költségvetését. Az előterjesztés előszavában maga a főpolgármester is elismeri, hogy a dokumentum írásakor elszakadtak a valóságtól.

Lyukak a tervben

A fővárosi önkormányzat jövő évi bevétele az előirányzat szerint 532 milliárd forint lesz. 

Ugyanakkor a bevételek között szerepel egy, a valóságban nem létező, 63,9 milliárd forintos bevétel, amelynek neve nettó befizetővé válás elkerülését célzó állami támogatás.

Az idei ötvenmilliárd után jövőre a fővárosi önkormányzat egy több mint hatvanmilliárd forintos lyukkal tervezte meg a költségvetését. Fontos kiemelni, hogy ez a 63 milliárd forint a kiadási oldalon szolidaritási hozzájárulás néven jelentkezik a költségvetésben. Szintén a költségvetésben szerepel egy több mint harmincmilliárdos tétel, amelyet 2023. és 2024. évi szolidaritási hozzájárulás kártérítéséből származó bevételnek neveznek.

A bíróság azonban nem határozott úgy, hogy az államnak vissza kellene fizetnie a 2023-ban vagy 2024-ben beszedett szolidaritási adó egyes részleteit. Az ítéletben mindössze a szolidaritási hozzájárulás beszedésének módjára vonatkozóan hozott elítélő határozatot a bíróság. Így pedig ez a bevétel sem teljesülhet a következő évben. Tehát az 532 milliárdosra tervezett költségvetésből már több mint százmilliárd forint hiányzik.

Másoknak is feltűnt a káosz

A költségvetés körüli anomáliákra Vitézy Dávid képviselő is felhívta a figyelmet. Mint közösségi oldalán írta: ember legyen a talpán, aki tisztán lát a Főváros pontos pénzügyi helyzete kapcsán. 

„A Fővárosi Közgyűlés rendszeresen nyilvános likviditási jelentést kap, melyből a legújabb december eleji. Aszerint 16 milliárd forint volt pár napja a főváros számláin, és 30 milliárd forint lesz év végén. A Magyar Hang ma ezügyben kérdezte a főpolgármestert, aki azt mondta, hogy “hiba történt az egyik Excel fájlban”, és valójában nem plusz, hanem mínusz 30 milliárd a helyes szám.
A tájékoztató azonban még most is fellelhető a Budapest Portálon, tehát elég nehezen hihető ez a magyarázat” – tette hozzá.

Közben az Országgyűlés szerda délután rendkívüli ülést tart, amelyen a Budapestnek csőd esetén nyújtandó hitelről döntenek. Karácsony Gergely a problémák ellenére ezt uzsorának nevezte. 

Nyitókép: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

