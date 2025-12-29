Ft
Ft
5°C
-4°C
Ft
Ft
5°C
-4°C
12. 29.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
friedrich merz ursula von der leyen der spiegel terv eu európai bizottság orbán viktor

Ez visszhangzik Brüsszelben: Orbán mattot adott Von der Leyennek, a következmény máris nyilvánvaló

2025. december 29. 10:26

A Der Spiegel szerint jelentősen gyengült Ursula von der Leyen tekintélye az Európai Unióban, miután Orbán Viktor megakadályozta tervét az orosz vagyon felhasználásával kapcsolatban.

2025. december 29. 10:26
null

Orbán Viktor magyar miniszterelnök az EU-csúcson látványosan szembement Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Friedrich Merz német kancellár tervével, amely a befagyasztott orosz állami vagyon ukrajnai felhasználását célozta.

Orbán – más jobboldali vezetőkkel együtt – akadályozta ezt, ezzel jelentősen gyengítve von der Leyen tekintélyét

– írja a Der Spiegel.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban
Tovább a cikkhezchevron

A cikk kiemeli, hogy Orbán és szövetségesei sikeresen jelenítik meg az EU-t elnyomó „szörnyként”, míg von der Leyen hatalma 2025-ben folyamatosan erodálódott.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Martin Bertrand

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ízisz
2025. december 29. 11:43
Z. Ursula EU értékei!!! Többek között az LMBTQA törvényes használata!!! Minden szexuálisan elfajzott, embernek nem tekinthetők abszolút támogatása!!! Mint a cikkben is szereplő apa és lánya!!!👇 "A 40 éves férfit és 20 éves lányát vérfertőzés miatt letartóztatták. Vérfertőzés vádjával néz szembe egy apa és lánya, miután a DNS-vizsgálatok megerősítették, hogy a férfi a lánya kisfiának az apja. Julius Grant Jackson és a lánya Az Erwin Rendőrkapitányság két nyomozója, Charles Norris és Ethan Core 2024. május 9. óta folytatnak tanúkihallgatásokat és gyűjtenek bizonyítékokat a nyomozás során." Az Erwin Rendőrkapitányság az Egyesült Államokban, Tennessee államban található, Erwin városában. Ők a normálisak közé tartoznak!!!💯❗
Válasz erre
0
0
etosha11
•••
2025. december 29. 11:31 Szerkesztve
A német, a francia, a holland, a brit, a belga stb. kormányok már 4-5 ciklus óta globalisták. Az EP hetvenöt százaléka globalista, ez az arány a Bizottságban még magasabb. Miért van ez így? Mert Nyugat-Európában egy mindent uraló információs monopólium jött létre. Részei a média, a globalista NGO-k és az akadémiai világ. Ezek együtt olyan baromságokat is elfogadtatnak az egyszerű polgárokkal, mint, hogy 52-féle emberi ivar/nem létezik, meg, hogy a multikulturalitás (őshonosok + afrikaiak + muszlimok) fejlettebb mint az eredeti tisztán franciákból, osztrákokból vagy németekből álló nemzetállam. Amíg ez a pusztító, elnyomó monopólium létezik, semmi sem fog változni Nyugat-Európában.
Válasz erre
3
0
Ízisz
2025. december 29. 11:30
Z. Ízisz nuevoreynuevaley 2025. december 29. 11:29 Írják a soros csecsén lógó -veled együtt- FOS médiák!!! 💯 Hiába vergődtök kurva!!! Magyarország🇭🇺 nem lesz iszlamista migráns bevándorló, gender faszt szopó ország!!! Ha erre vágysz, akkor húzzál a hazánkból kurva hazaáruló!!!💯👎❗
Válasz erre
3
0
sanya55-2
2025. december 29. 11:25
Idáig se volt
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!