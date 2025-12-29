Ez visszhangzik Brüsszelben: Orbán mattot adott Von der Leyennek, a következmény máris nyilvánvaló

Brüsszel súlyos kudarcot vallott Európa vezető hírügynöksége szerint
Az uniós csúcs végén nem az eredeti forgatókönyv valósult meg.
A Der Spiegel szerint jelentősen gyengült Ursula von der Leyen tekintélye az Európai Unióban, miután Orbán Viktor megakadályozta tervét az orosz vagyon felhasználásával kapcsolatban.
Orbán Viktor magyar miniszterelnök az EU-csúcson látványosan szembement Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Friedrich Merz német kancellár tervével, amely a befagyasztott orosz állami vagyon ukrajnai felhasználását célozta.
Orbán – más jobboldali vezetőkkel együtt – akadályozta ezt, ezzel jelentősen gyengítve von der Leyen tekintélyét
– írja a Der Spiegel.
A cikk kiemeli, hogy Orbán és szövetségesei sikeresen jelenítik meg az EU-t elnyomó „szörnyként”, míg von der Leyen hatalma 2025-ben folyamatosan erodálódott.
Ezt is ajánljuk a témában
Az uniós csúcs végén nem az eredeti forgatókönyv valósult meg.
Nyitókép: AFP/Martin Bertrand
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.