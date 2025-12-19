Brüsszel súlyos kudarcot vallott Európa vezető hírügynöksége szerint

A Reuters is arról számolt be, hogy az uniós vezetők pénteken megállapodtak egy 90 milliárd eurós hitel felvételéről Ukrajna támogatására a következő két évben. A döntés Brüsszelben született meg, többórás egyeztetés után, miután az orosz befagyasztott állami vagyon felhasználására épülő terv politikailag és jogilag is túl megosztónak bizonyult.

A Reuters szerint is Brüsszel súlyos kudarcot vallott: elbukott az orosz vagyon elkobzása, az európai háborús elit terve nem valósult meg / Forrás: Olivier HOSLET / POOL / AFP

Az Európai Unió eredetileg azt a lehetőséget vizsgálta, hogy Ukrajna finanszírozását az Európában befagyasztott, mintegy 210 milliárd euróra becsült orosz állami vagyonból oldja meg. Ez a konstrukció azonban végül lekerült a napirendről, mivel több tagállam komoly kockázatokat látott benne.