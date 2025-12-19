Merz és von der Leyen tátott szájjal nézhették, ahogy a tagállamok megálljt parancsolnak nekik

A brüsszeli csúcstalálkozó tizenhat órán át tartott, és végül hajnali háromkor ért véget, amikor António Costa, az Európai Tanács elnöke bejelentette: megállapodás született Ukrajna 2026–2027 közötti pénzügyi támogatásáról. A döntés azonban nem azt hozta, amit Ursula von der Leyen és Friedrich Merz hetek óta próbált keresztülvinni. Az Európában befagyasztott orosz állami vagyon felhasználására épülő konstrukció elbukott, és Brüsszel egy kényszermegoldással volt kénytelen előállni.

Az uniós csúcson Brüsszel falnak ment az orosz vagyon ügyében, Orbán Viktor szerint Európa ezzel háborúba sodródott volna / Forrás: JOHN THYS / AFP

A Politico beszámolója szerint az uniós kormányfők nem tudtak dűlőre jutni abban, hogy az akár 210 milliárd euróra rúgó orosz vagyonból finanszírozzák Ukrajna támogatását. Bár a csúcs végén mindegyik fél igyekezett győzelmi narratívát építeni, a háttérben egyértelmű politikai vereség rajzolódott ki Berlin és az Európai Bizottság számára.