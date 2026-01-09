„Délies” banda vert össze egy német orvostanhallgatót

A Bild szerint a rendőrségi források szerint a gyanúsítottak 16 és 20 év közöttiek, és 1,75 és 1,85 méter magasak. Mindketten állítólag fekete, göndör hajúak és „dél-európai megjelenésűek”. Az incidens során fekete kabátot és sötét nadrágot viseltek. Két másik bűntársnak bajusza és kecskeszakálla volt. A szemtanúk szerint két nő is volt a csoportban, akik nem vettek részt a támadásban. Az egyik nőnek hosszú, sötét haja volt.

A súlyos verés után Paulnak sikerült saját kezűleg kihívnia a mentőket. A sürgősségi orvos viszont nem ismerte fel a sérülés súlyosságát, és elküldte. „Még fájdalomcsillapítót sem adott nekem” – közölte.

Még azt is mondta neki, hogy »ne csináljon akkora hűhót«, mondván, hogy csak egy zúzódásról van szó.

A hiba akkor derült ki, amikor Paul megérkezett az esseni Krupp Kórházba, ahol az orvosok megállapították, hogy a térde hét különböző helyen eltört, a meniszkusz elszakadt, és a keresztszalagjai súlyosan megsérültek. „Súlyosabb térdsérülés nem is lehetséges” – közölték az orvosok Paullal. Öt órán át műtötték a fiatalembert, de egyértelművé vált, hogy Paulnak térdprotézisre van szüksége.

Nagyon valószínű, hogy soha többé nem fog tudni kocogni vagy focizni. Édesanyja, aki szintén orvos, 10 ezer eurós jutalmat hirdetett meg azért, ha információval szolgálnak fia támadóinak elfogásához.