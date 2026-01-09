Ft
Németország erőszak Essen

„Délies” banda vert össze egy német orvostanhallgatót

2026. január 09. 12:46

Miután „délies külsejű” támadói magára hagyták, a 23 éves Paul szembesülhetett a rendőrök és az orvosok felháborító hozzáállásával.

2026. január 09. 12:46
null

Egy fiatal német férfit súlyosan megvert egy csoport „déli kinézetű férfi”, akik fekete hajúak, fekete kecskeszakállasak és teljesen feketében voltak, de a rendőrségnek nem sikerült felvételt szereznie, tanúkat kihallgatnia, a sürgősségi orvos pedig fájdalomcsillapítók nélkül elutasította az áldozatot, annak ellenére, hogy a térde hét helyen is eltört – írja a RMX News.

Az eset Essen városában történt, és a Paul S. orvostanhallgató elleni erőszak tönkreteheti orvosi karrierjét, sőt akár járásképtelenné is válhat. A Bild azt közölte, hogy 

Paul »orvos akart lenni, hogy sérült embereken segítsen, de hogy valaha is képes lesz-e hosszú ideig a műtőben állni, karácsony óta bizonytalan«.

Hét különböző helyen is eltört a térde, amelyet csavarok és lemezek tartanak össze. Továbbra is kórházban van, és egy sürgősségi orvos helytelen értékelése miatt a rendőrség nem hallgatott ki tanúkat, míg a támadás után a rendőrség nem szerzett videofelvételeket.

A férfit december 20-án támadták meg, miután két barátjával elhagyott egy ír kocsmát. Hajnali 3 óra körül egy italra vágytak egy kioszknál Essen Rüttenscheid kerületében. „Valószínűleg 20 ember állt előttem, minden nyugodtnak tűnt, beszélgettek – mondja Paul. – De hirtelen egy srác először a barátomat, majd engem sértegetett. Mondtam neki, hogy kérem, hagyja abba.”

Ekkor az egyik fiatalember a halántékánál ütötte meg Pault, „aztán legalább nyolc ember rám rontott. Minden oldalról ütések és rúgások értek, elestem. Szerencsére a támadók elengedtek és elmenekültek” – mondta a Bild újságíróinak egy kórházi ágyból.

A közelben lévő szemtanúk tömege ellenére senki sem hívta a mentőket, és senki sem sietett segíteni a fiatalembereknek. 

A támadás során a támadók hihetetlen erővel szétzúzták Paul térdét.

A Bild szerint a rendőrségi források szerint a gyanúsítottak 16 és 20 év közöttiek, és 1,75 és 1,85 méter magasak. Mindketten állítólag fekete, göndör hajúak és „dél-európai megjelenésűek”. Az incidens során fekete kabátot és sötét nadrágot viseltek. Két másik bűntársnak bajusza és kecskeszakálla volt. A szemtanúk szerint két nő is volt a csoportban, akik nem vettek részt a támadásban. Az egyik nőnek hosszú, sötét haja volt.

A súlyos verés után Paulnak sikerült saját kezűleg kihívnia a mentőket. A sürgősségi orvos viszont nem ismerte fel a sérülés súlyosságát, és elküldte. „Még fájdalomcsillapítót sem adott nekem” – közölte. 

Még azt is mondta neki, hogy »ne csináljon akkora hűhót«, mondván, hogy csak egy zúzódásról van szó.

A hiba akkor derült ki, amikor Paul megérkezett az esseni Krupp Kórházba, ahol az orvosok megállapították, hogy a térde hét különböző helyen eltört, a meniszkusz elszakadt, és a keresztszalagjai súlyosan megsérültek. „Súlyosabb térdsérülés nem is lehetséges” – közölték az orvosok Paullal. Öt órán át műtötték a fiatalembert, de egyértelművé vált, hogy Paulnak térdprotézisre van szüksége.

Nagyon valószínű, hogy soha többé nem fog tudni kocogni vagy focizni. Édesanyja, aki szintén orvos, 10 ezer eurós jutalmat hirdetett meg azért, ha információval szolgálnak fia támadóinak elfogásához.

„A fiam sebész akar lenni” – jelentette ki a 46 éves Jeanine S.. Megjegyezte, hogy 

az orvosoknak hosszú órákon át kell állniuk a műtőasztalnál, és most nem világos, hogy valaha is képes lesz-e erre. 

„Ezekkel az élethosszig tartó következményekkel senki sem tudja.”

Az esetről szóló első rendőrségi jelentést eltitkolták a nyilvánosság elől, mivel az első sürgősségi orvos a sérülését enyhének minősítette. Ezért a rendőrség nem foglalkozott a felvételek megszerzésével vagy a tanúk kihallgatásával. Mostanra a felvételek már törlődhettek.

Két hétbe telt, mire a rendőrség nyilvános tanúfelhívást tett közzé, annak ellenére, hogy a verés után röviddel rájöttek, milyen súlyosan sérült meg Paul. Most ezek a baklövések egy fájdalmas és sérülésekkel teli életet jelenthetnek egy fiatal német férfi számára – írja az RMX News.

Fotó: Unsplash

 

