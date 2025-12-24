Ft
Ft
5°C
1°C
Ft
Ft
5°C
1°C
12. 24.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 24.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
biztonság afd gulyás virág Németország parlament budapest

„Itt nincsenek sem iszlamisták, sem feketékből álló bandák, biztonságban vagyunk” – így vélekednek a német fiatalok Budapestről (VIDEÓ)

2025. december 24. 10:35

Gulyás Virág, a Mandiner influenszere több külföldivel is beszélgetett Budapest utcáin, akik mind-mind pozitívan nyilatkoztak a Magyarországon tapasztaltakról.

2025. december 24. 10:35
null

Gulyás Virág, a Mandiner munkatársa is hazatért az ünnepekre Magyarországra, és hogy leküzdje a jetlag-ét, kiment a Parlament elé és a Vörösmarty téri karácsonyi vásárba, és megkérdezett pár külföldit, mit gondolnak az országról és az itt uralkodó helyzetről.

Többek között belebotlott néhány német fiatalba, akik egy metálkoncertre érkeztek hazánkba. Kérdésre válaszolva elmondták, hogy 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hoppá: a Tisza legszűkebb vezetése olyan információhoz jutott, ami nagy hatással lesz az áprilisi választásokra

Hoppá: a Tisza legszűkebb vezetése olyan információhoz jutott, ami nagy hatással lesz az áprilisi választásokra
Tovább a cikkhezchevron

sokkal nagyobb biztonságban érzik magukat a budapesti vásárben, mint odahaza Németországban. 

A három férfi közül az egyik kiemelte, hogy itt nincsenek sem iszlamisták, sem feketékből álló bandák. Míg a másikuk azt is elárulta, hogy politikailag aktívak, őmaga pedig az AfD tagja.

Mint fogalmazott, a saját és a környezete biztonsága és védelme érdekében fontos, hogy sportoljon, bokszoljon, illetve, hogy az is, hogy „az elméjét is karban tartsa”.

A társaság harmadik tagja arra is rámutatott, hogy egyértelműen a 2015-ös migránsválság után lett rosszabb a helyzet. Azután kellett a karácsonyi vásárokat betontömbökkel védeni az esetleges támadásoktól, és fokozott rendőri jelenlétet biztosítani az ünnepi rendezvényeken.

Biztonságban érzik magukat a turisták Budapesten

Influenszerünk a Parlament előtt egy olyan indiai férfival beszélgetett, aki elmondta, hogy immár második alkalommal tért vissza Budapestre. Arra a kérdésre, hogy miért „duplázott”, azt felelte, hogy „nosztalgiából”, és mindent rendben talál az országban és a városban. 

De Gulyás Virág beszédbe elegyedett egy fiatal görög nővel is, aki azért választotta eredetileg úticéljául Budapestet, mert olcsóbb volt, mint egy prágai kirándulás, 

de időközben arra is rájött, hogy mennyire biztonságos a magyar főváros.

Arról is szólt, hogy bár szeret Görögországban élni, az ottani fiatalok nem igazán válogathatnak a munkák között, és a generációja számára egy saját lakás vagy ház megvásárlása jóformán csak egy álom.

 

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Képernyőfotó

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zrx8
2025. december 24. 11:06
Mindeközben a nyugati téri "közösségi tér", amit anno Tarlós alatt hoztak létre, úgy néz ki, mint egy mocskos szemétdomb, a Nagymező utcát hányás és fosfoltok tarkítják. Gelgayke választói így szeretik, Európa legmocskosabb fővárosa. Köszönjük, blibsik.
Válasz erre
2
0
ezredes-2
2025. december 24. 10:49
A lényeg. Nagyon-nagyon sajnálom a rendkivűl jól szituált német srácokat. nem tudom, hogyan segithetnénk rajtuk. egy, rohadt érzés lehet, amikor a saját hazádban nem érzed magad, már OTTHON! Amikor, KRISZTUS után 9-ben a germán törzsek legyőzték Quintilius Varus római Proconsul 3 teljes légióját a Teutoburgi erdőben,akkor nem hitték volna a mai Germániát. Egyébként, germán szokás szerint annyit jelentett győzni, hogy a csata végén, még a sebesülteket is likvidálták! Hermann(Arminius) törzsfőnök utódai nem ússzák meg az infernót a nagyvárosaikban. Sajnos...
Válasz erre
4
1
gullwing
2025. december 24. 10:46
Itt csak agyhalott tiszaszarok vannak...🤣🤣🤣🤣 De rendezzük őket, legkésőbb tavasszal!
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!