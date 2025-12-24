„Itt nincsenek sem iszlamisták, sem feketékből álló bandák, biztonságban vagyunk” – így vélekednek a német fiatalok Budapestről (VIDEÓ)

Számokkal bizonyították: ez a párt nyerte a második félévet Magyarországon
Megnzétük, melyik párt várhatja biztosabb pozícióból a 2026-os választást Magyarországon.
Gulyás Virág, a Mandiner influenszere több külföldivel is beszélgetett Budapest utcáin, akik mind-mind pozitívan nyilatkoztak a Magyarországon tapasztaltakról.
Gulyás Virág, a Mandiner munkatársa is hazatért az ünnepekre Magyarországra, és hogy leküzdje a jetlag-ét, kiment a Parlament elé és a Vörösmarty téri karácsonyi vásárba, és megkérdezett pár külföldit, mit gondolnak az országról és az itt uralkodó helyzetről.
Többek között belebotlott néhány német fiatalba, akik egy metálkoncertre érkeztek hazánkba. Kérdésre válaszolva elmondták, hogy
sokkal nagyobb biztonságban érzik magukat a budapesti vásárben, mint odahaza Németországban.
A három férfi közül az egyik kiemelte, hogy itt nincsenek sem iszlamisták, sem feketékből álló bandák. Míg a másikuk azt is elárulta, hogy politikailag aktívak, őmaga pedig az AfD tagja.
Mint fogalmazott, a saját és a környezete biztonsága és védelme érdekében fontos, hogy sportoljon, bokszoljon, illetve, hogy az is, hogy „az elméjét is karban tartsa”.
A társaság harmadik tagja arra is rámutatott, hogy egyértelműen a 2015-ös migránsválság után lett rosszabb a helyzet. Azután kellett a karácsonyi vásárokat betontömbökkel védeni az esetleges támadásoktól, és fokozott rendőri jelenlétet biztosítani az ünnepi rendezvényeken.
Influenszerünk a Parlament előtt egy olyan indiai férfival beszélgetett, aki elmondta, hogy immár második alkalommal tért vissza Budapestre. Arra a kérdésre, hogy miért „duplázott”, azt felelte, hogy „nosztalgiából”, és mindent rendben talál az országban és a városban.
De Gulyás Virág beszédbe elegyedett egy fiatal görög nővel is, aki azért választotta eredetileg úticéljául Budapestet, mert olcsóbb volt, mint egy prágai kirándulás,
de időközben arra is rájött, hogy mennyire biztonságos a magyar főváros.
Arról is szólt, hogy bár szeret Görögországban élni, az ottani fiatalok nem igazán válogathatnak a munkák között, és a generációja számára egy saját lakás vagy ház megvásárlása jóformán csak egy álom.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Nyitókép: Képernyőfotó