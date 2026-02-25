Ft
Németország Magyarország Ukrajna Barátság kőolajvezeték Szijjártó Péter

Ezt már nem fogja hagyni Magyarország: így még senki sem osztotta ki Németországot

2026. február 25. 20:23

Rossz lóra tett a német külügyminiszter.

2026. február 25. 20:23
null

A kormány visszautasítja a minden korábbinál nyíltabb német támadásokat és beavatkozási kísérleteket a magyar választási kampányba – reagált német kollégája friss nyilatkozatára Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Kiskőrösön.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a városban rendezett lakossági fórumot megelőző sajtótájékoztatóján arra is reagált, hogy Johann Wadephul úgy nyilatkozott az európai uniós szankciók blokkolása kapcsán, hogy „Magyarország elárulja saját szabadságharcát és lábbal tapossa a saját örökségét”.

Kifejtette, hogy a német külügyminiszter az elmúlt napokban feltűnően aktivizálta magát Magyarország támadásában.

„Én azt gondolom, hogy azért az kicsit sok, amikor egy német ember a történelmi örökség tekintetében oktatja Magyarországot, a magyarokat” – fogalmazott. „Ezt mi visszautasítjuk, mint ahogyan visszautasítunk minden beavatkozási kísérletet a magyar választás kampányába. A német kormány részéről is ehhez tartsák magukat, azt javaslom a következő időszakban” – tette hozzá.

Illetve úgy vélekedett, hogy Berlin azért támadja az elmúlt napokban „minden eddiginél durvábban és nyíltabban” a magyar kormányt, mert „egész egyszerűen nem engedjük, hogy az ukránok szórakozzanak velünk”.

Szijjártó Péter aláhúzta, hogy semmifajta technikai vagy fizikai akadálya nincsen annak, hogy a Barátság kőolajvezetéken újrainduljon a szállítás, kizárólag Ukrajna „politikai zsarolásáról” van szó.

„És ugyanazok blokkolják a Barátság vezetéken a kőolaj szállítását, mint akik felrobbantották az Északi Áramlat gázvezetéket, és értjük, hogy a németek eltűrik, ha állami terrorizmus keretében veszélyeztetik az energiaellátásuk biztonságát, mi azonban ezt nem tűrjük el” – jelentette ki.

(MTI)

Nyitókép: Facebook / Szijjártó Péter

 

Treeoflife
2026. február 25. 22:12
Annak a bizonyos Északi Áramlat felrobbantásnak azért van egy szépséghibája. Nem nézem ki az ukránokból, hogy egy nyomorult vitorlásról indulva képesek lettek volna végrehajtani a robbantást. Legfeljebb "vízgereblyézést" végezhettek, oda komoly búvártudás, és manőver kellett. De fogadjuk el, hogy segédkeztek, és a nyugati döntés következménye, hogy az ő nyakukba varrják a teljes műveletet. Ki tudja, hogy valaha valóban hiteles forrásból kiderül-e, hogy kik hajtották végre. Esélyesek lehetnek a gyanúra az amcsik, a britek, talán némi ukrán drukk, és a svédek esetleg a dánok..... És hogy a németek miről mondjanak véleményt, ezek után és főként azért, mert már kétszer felégették Európát, jobban tennék, ha hallgatnának.
Válasz erre
1
0
neszteklipschik
•••
2026. február 25. 21:52 Szerkesztve
Se Németországnak, se semelyik politikusának, se a Pfizerkúrvának, se Ukrajnának, se a Zöldtakonynak NEM TARTOZUNK SEMMIVEL. A magyaroknak viszont azzal tartozik az ország vezetése, hogy kiáll értük és védi az országunk érdekeit. Ezt pedig meg is teszik. Bölcsebb lenne, ha az EU országai is ezt tennék és a saját érdekeik mellett állnának ki, nem pedig olyan érdekek mellett, amik a hazájuk és a polgáraik érdekeivel ellentétesek. Ha így tennének, a háborúnak is azonnal vége lenne.
Válasz erre
0
0
Burdisgarage
2026. február 25. 20:40
Elég volt a nácikból, komcsikból, akik egy és ugyanazok, a bankárok csicskái!
Válasz erre
11
0
ittésmost
2026. február 25. 20:33
Köszönjük, Szíjjártó úr!
Válasz erre
15
0
