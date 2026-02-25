Ezt már nem fogja hagyni Magyarország: így még senki sem osztotta ki Németországot

A kormány visszautasítja a minden korábbinál nyíltabb német támadásokat és beavatkozási kísérleteket a magyar választási kampányba – reagált német kollégája friss nyilatkozatára Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Kiskőrösön.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a városban rendezett lakossági fórumot megelőző sajtótájékoztatóján arra is reagált, hogy Johann Wadephul úgy nyilatkozott az európai uniós szankciók blokkolása kapcsán, hogy „Magyarország elárulja saját szabadságharcát és lábbal tapossa a saját örökségét”.