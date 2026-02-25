Ezt már nem fogja hagyni Magyarország: így még senki sem osztotta ki Németországot

Felfedték Magyarország ellenfeleinek kilétét: hárman vannak, és mindannyian kérnének egy szívességet Magyar Pétertől
„Ez lesz a parlamenti választás tétje” – árulta el Szijjártó Péter.
Rossz lóra tett a német külügyminiszter.
A kormány visszautasítja a minden korábbinál nyíltabb német támadásokat és beavatkozási kísérleteket a magyar választási kampányba – reagált német kollégája friss nyilatkozatára Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Kiskőrösön.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a városban rendezett lakossági fórumot megelőző sajtótájékoztatóján arra is reagált, hogy Johann Wadephul úgy nyilatkozott az európai uniós szankciók blokkolása kapcsán, hogy „Magyarország elárulja saját szabadságharcát és lábbal tapossa a saját örökségét”.
Kifejtette, hogy a német külügyminiszter az elmúlt napokban feltűnően aktivizálta magát Magyarország támadásában.
„Én azt gondolom, hogy azért az kicsit sok, amikor egy német ember a történelmi örökség tekintetében oktatja Magyarországot, a magyarokat” – fogalmazott. „Ezt mi visszautasítjuk, mint ahogyan visszautasítunk minden beavatkozási kísérletet a magyar választás kampányába. A német kormány részéről is ehhez tartsák magukat, azt javaslom a következő időszakban” – tette hozzá.
Illetve úgy vélekedett, hogy Berlin azért támadja az elmúlt napokban „minden eddiginél durvábban és nyíltabban” a magyar kormányt, mert „egész egyszerűen nem engedjük, hogy az ukránok szórakozzanak velünk”.
Szijjártó Péter aláhúzta, hogy semmifajta technikai vagy fizikai akadálya nincsen annak, hogy a Barátság kőolajvezetéken újrainduljon a szállítás, kizárólag Ukrajna „politikai zsarolásáról” van szó.
„És ugyanazok blokkolják a Barátság vezetéken a kőolaj szállítását, mint akik felrobbantották az Északi Áramlat gázvezetéket, és értjük, hogy a németek eltűrik, ha állami terrorizmus keretében veszélyeztetik az energiaellátásuk biztonságát, mi azonban ezt nem tűrjük el” – jelentette ki.
