Németország Brüsszel Magyarország Ukrajna Ursula von der Leyen Orbán Viktor Európai Bizottság Európai Unió Belgium

„Átlépte a vörös vonalat Orbán” – megüzenték Nyugatról, hogy kezd elfogyni a türelmük

2026. február 25. 22:13

A német külügyminiszter egyenesen megdöbbent hazánk döntése miatt.

2026. február 25. 22:13
null

Bírálta a belga és a német külügyminiszter szerdán, hogy Magyarország az Ukrajnának szánt kölcsön megvétózásával fenyeget.

Belga kollégájával, Maxime Prévot-val tartott közös berlini sajtótájékoztatóján Johann Wadephul német külügyminiszter emlékeztetett: „megdöbbent” a magyar kormány magatartása láttán, „amely elárulja a saját függetlenségért folytatott harcát”.

Magyarországnak meg kell értenie, hogy a többi tagállam türelme nagyon gyorsan fogy”

– jelentette ki a belga külügyek irányítója. Az Európai Unió az Ukrajna elleni háború kezdete, 2022. február 24. óta a huszadik szankciócsomag, valamint egy 90 milliárd eurós európai kölcsön elfogadására készül, hogy Ukrajna finanszírozni tudja a 2026. és 2027. évi katonai és pénzügyi szükségleteit.

Egyértelmű üzenetet küldött Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök azonban blokkolja a két terv elfogadását, ha Kijev nem állítja helyre a kőolajszállítást a januárban orosz légicsapásokkal megrongált Barátság kőolajvezetéken – írta az AFP francia hírügynökség.

„Tisztában vagyunk azzal, milyen kényes időszakot jelenthetnek a választások” – tette hozzá Maxime Prévot. Hozzátette, hogy

vörös vonalnak tűnik számára, hogy a magyar kormányfő emiatt túszul ejti a háborúban álló Ukrajnának és a lakosságának a sorsát és szükségleteit”.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, aki kedden látogatott Kijevbe, jelezte, hogy az EU „így vagy úgy” Kijev rendelkezésére bocsátja a hitelt.

(MTI)

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

 

