„Átlépte a vörös vonalat Orbán” – megüzenték Nyugatról, hogy kezd elfogyni a türelmük

Egyértelmű üzenetet küldött Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök azonban blokkolja a két terv elfogadását, ha Kijev nem állítja helyre a kőolajszállítást a januárban orosz légicsapásokkal megrongált Barátság kőolajvezetéken – írta az AFP francia hírügynökség.

„Tisztában vagyunk azzal, milyen kényes időszakot jelenthetnek a választások” – tette hozzá Maxime Prévot. Hozzátette, hogy

vörös vonalnak tűnik számára, hogy a magyar kormányfő emiatt túszul ejti a háborúban álló Ukrajnának és a lakosságának a sorsát és szükségleteit”.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, aki kedden látogatott Kijevbe, jelezte, hogy az EU „így vagy úgy” Kijev rendelkezésére bocsátja a hitelt.