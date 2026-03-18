„Ijesztő, hogy 2026-ban ilyen megtörténhet Romániában!” – Kovács István miatt lázadnak Bukarestben

Áll a bál Romániában a hétvégi labdarúgó-forduló bukaresti derbijét követően. A Rapid úgy győzte le ugyanis 3–2-re a vendég Dinamót a bajnoki rájátszásban, hogy a hazaiak második egyenlítő gólja sokak szerint a mérkőzést döntően befolyásoló bírói hiba következményeként esett. A Dinamo elöljárói és szurkolói természetesen azonnal nekiesetek Kovács István játékvezetőnek, míg a bírói testület próbálja védeni a nemzetközi tekintélyű szakembert – ám könnyen lehet, így is leveszik néhány meccsre a küldésről...

Kovács István itt éppen Szoboszlai Dominikkel diskurál a Liverpool BL-meccsén (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)

Kovács ezt most benézte?

Történt, hogy a találkozó 67. percében Claudiu Petrila egyébként káprázatos bombagólját jól láthatóan szabálytalanság előzte meg: a rapidos Andrei Borza a tizenhatoson belül úgy szerzett labdát, hogy két kézzel fellökte a vendégek védőjét, Alexandru Musit. Noha a találat ettől függetlenül szemet gyönyörködtető volt, a kommentátorok már a meccs élő közvetítésében sem értették, hogyan engedhette tovább Kovács bíró a messziről is egyértelműnek tűnő esetet (amelyet ezt követően a VAR is érvényben hagyott).