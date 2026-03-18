„Ijesztő, hogy 2026-ban ilyen megtörténhet Romániában!” – Kovács István miatt lázadnak Bukarestben

Ukrajnában fogják a fejüket: Orbán Viktor zseniális húzása döntheti el a magyarországi választásokat
Kijevben attól tartanak, hogy a magyar választások eredménye hosszabb távon is meghatározhatja Ukrajna uniós esélyeit.
Forrnak az indulatok a román fociban a hétvégi Rapid–Dinamo fővárosi derbit követően. A vesztes vendégek az egyik gól előtt nagyot hibázó erdélyi topbíró fejét követelik – no meg a VAR-beszélgetések nyilvánosságra hozatalát...
Áll a bál Romániában a hétvégi labdarúgó-forduló bukaresti derbijét követően. A Rapid úgy győzte le ugyanis 3–2-re a vendég Dinamót a bajnoki rájátszásban, hogy a hazaiak második egyenlítő gólja sokak szerint a mérkőzést döntően befolyásoló bírói hiba következményeként esett. A Dinamo elöljárói és szurkolói természetesen azonnal nekiesetek Kovács István játékvezetőnek, míg a bírói testület próbálja védeni a nemzetközi tekintélyű szakembert – ám könnyen lehet, így is leveszik néhány meccsre a küldésről...
Történt, hogy a találkozó 67. percében Claudiu Petrila egyébként káprázatos bombagólját jól láthatóan szabálytalanság előzte meg: a rapidos Andrei Borza a tizenhatoson belül úgy szerzett labdát, hogy két kézzel fellökte a vendégek védőjét, Alexandru Musit. Noha a találat ettől függetlenül szemet gyönyörködtető volt, a kommentátorok már a meccs élő közvetítésében sem értették, hogyan engedhette tovább Kovács bíró a messziről is egyértelműnek tűnő esetet (amelyet ezt követően a VAR is érvényben hagyott).
A lefújás után Andrei Nicolescu Dinamo-elnök feldúltan nyilatkozott, az idei bajnoki kiírás legnagyobb játékvezetői hibájának titulálva az esetet:
Az én szememben ez döntően befolyásolta a végeredményt. Egyszerűen érthetetlen, hogy ilyen szintű játékvezetők ekkorát hibázhatnak! Nem is akarok másra gondolni... Nem akarok senkit elfogultsággal vádolni, de ijesztő belegondolni, hogy 2026-ban Romániában még mindig a játékvezetői döntések vagy azok szándékai befolyásolhatják a bajnokságot. Ami ma történt, szinte felfoghatatlan"
– füstölgött a klubelnök, aki egyúttal jelezte, a VAR-beszélgetések kiadását is kérni fogja, hogy elejét vegye a hasonló eseteknek. S bár a román szövetség elnöke, Razvan Burleanu közleményben állt ki Kovács mellett,
„minden idők legjobb román bírójaként” hivatkozva a többek között a tavaly BL-döntőt is dirigáló erdélyi sípmesterre,
a helyi ProSport máris arról ír, hogy az eset következményeként a játékvezetői bizottság ha nem is publikusan, de várhatóan legalább néhány fordulóra leveszi Kovácsot a küldési listáról, aki így nagy eséllyel már nem kap meccset a bajnoki rájátszás további szakaszában...
Kijevben attól tartanak, hogy a magyar választások eredménye hosszabb távon is meghatározhatja Ukrajna uniós esélyeit.