„A Tisza elnökének személyével gond van. Szemmel láthatóan nehezen viseli a kritikát. Se szeri, se száma azoknak az eseteknek, amikor a kormánypárti sajtó és média munkatársait alázta meg. Igaz, ha nagyon akarom, félig-meddig értem ezt a hozzáállást: a közmédia, a Hír TV és társaik kezdettől fogva ellenségesen viszonyulnak Magyar Péterhez mint politikushoz, és amikor a Tisza elnöke a színpadról szidalmazza a Hír TV riporterét, a közönsége ujjong és tapsol neki – de hogyan lesz így ebből értelmes párbeszéd?

A nem kormánypárti sajtó is többször megkapta már a magáét: 2024. június 10-én Magyar Péter sértődötten kivonult az ATV stúdiójából, az Egyenes beszéd későbbi interjúiban pedig nemegyszer elkomorodott az arca, és kifogásolta, amikor Szőllősi Györgyi keményebb kérdéseket tett fel neki. Március 15-én este azért sértődött meg, mert az amúgy kormánykritikus Ónody-Molnár Dóra felvetette, hogy az Ukrajna-témával a Fidesz kezdeményező szerepbe került. A Tisza elnöke még a kérdést sem hagyta végigmondani, az újságíró felvetését »marhaságnak« minősítette, és az »ön nem mond igazat« fordulat is elhangzott tőle.