Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
tisza kritika Magyar Péter újságíró

Mi a bajom Magyar Péterrel?

2026. március 18. 09:47

Szemmel láthatóan nehezen viseli a kritikát.

Nagy Attila Tibor
Index

„A Tisza elnökének személyével gond van. Szemmel láthatóan nehezen viseli a kritikát. Se szeri, se száma azoknak az eseteknek, amikor a kormánypárti sajtó és média munkatársait alázta meg. Igaz, ha nagyon akarom, félig-meddig értem ezt a hozzáállást: a közmédia, a Hír TV és társaik kezdettől fogva ellenségesen viszonyulnak Magyar Péterhez mint politikushoz, és amikor a Tisza elnöke a színpadról szidalmazza a Hír TV riporterét, a közönsége ujjong és tapsol neki – de hogyan lesz így ebből értelmes párbeszéd?

A nem kormánypárti sajtó is többször megkapta már a magáét: 2024. június 10-én Magyar Péter sértődötten kivonult az ATV stúdiójából, az Egyenes beszéd későbbi interjúiban pedig nemegyszer elkomorodott az arca, és kifogásolta, amikor Szőllősi Györgyi keményebb kérdéseket tett fel neki. Március 15-én este azért sértődött meg, mert az amúgy kormánykritikus Ónody-Molnár Dóra felvetette, hogy az Ukrajna-témával a Fidesz kezdeményező szerepbe került. A Tisza elnöke még a kérdést sem hagyta végigmondani, az újságíró felvetését »marhaságnak« minősítette, és az »ön nem mond igazat« fordulat is elhangzott tőle.

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét

Arra is volt példa, hogy az ellenzéki Telex újságírójának kérdését kifogásolta. Ez a politikus nehezen tűri a kritikát: ha olyan kérdést kap, amelyre nincs előre megfogalmazott válasza, könnyen ingerültté válik.”

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 33 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
sagirdilsiz-2
2026. március 18. 11:57 Szerkesztve
YouTube youtube.com/watch?v=mQpAsshbr3Y Sajtóvadászat | A Magyar Péter-hatás: agresszió, fenyegetés, zaklatás 2026. márc. 8., · A Sajtóvadászat című dokumentumfilm olyan történeteket mutat be, amelyek az utóbbi időben egyre gyakrabban kerülnek elő a magyar közéletben: fenyegetések, zaklatások és fizikai erőszak.
tapir32
2026. március 18. 11:51
A Zselenszkij diktatúra az ellenzékieket megfenyegette, bebörtönöztette, megkínoztatta, a frontra vitette és/vagy kivégeztette. A Zselenszkij diktatúra a kisebbségeket bántalmazza, totális a cenzúra és minden békét vagy tűzszünetet akaró, kritikus vagy ellenzéki megnyilvánulást betiltott. Zselenszkij és bandája az ukrán menekülteket az Ukrajnában maradt rokonaikkal zsarolja. Az ukrajnai korrupció egyik fő haszonélvezője Zselenszkij és bandája. A világ legkorruptabb országa Ukrajna. Zselenszkij és bűntársai az ukrán katonák halálán nyerészkednek.
ügyvéd
2026. március 18. 11:36
A "bajod" ellenére azért te is beköltöztél a fostos valagába, a "kritikád" ezért büdös!
zakar zoltán béla
2026. március 18. 11:30
natinka ön egy ritka zseni.........
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!