Ft
Ft
11°C
2°C
Ft
Ft
11°C
2°C
02. 25.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 25.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
demszky geszti marx budapest

Kenyérmaradékot, maradék gyógyszert is elfogad! – Demszky jól láthatóan kezd teljesen szétesni

2026. február 25. 17:51

A nénivé öregedett Geszti meg rappel alá.

2026. február 25. 17:51
null
Mező Gábor
Mező Gábor
Facebook

„Kenyérmaradékot, maradék gyógyszert is elfogad! – hozza a szellő valamerről.  Elképesztő, hogy ez az alak irányította évtizedekig Budapestet. A képet elnézve éppen posztol. A fotó címe legyen:  »Sosemvoltmaoista – kukászsákkal«. 

Olvasgatom az oldalát, írogat Marxról, meg az álmairól, osztja a tiszás propagandát, tele helyesírási hibákkal, összefüggéstelen szövegekkel, elütésekkel, zavaros fejtegetésekkel. Senki sem szól rá. Talán törődésből, szeretetből, szolidaritásból: addig jó, amíg posztolgat, meg az olajbogyóról, no meg az újmúltról (a makkról) álmodik, nem szabad felidegesíteni, mert tudjuk, milyen a Gábor, ha felmérgesedik... 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Pár éve volt néhány »Mónika-sós« pillanata. 

Illegalitásban megőszült közönsége néha kötelességszerűen tapsol (azaz lájkol, hozzászól), de már Vásárhelyi Mari vagy Dés Laci is ritkán jön gratulálni. Közös álmukban talán még együtt éneklik az Internacionálé jazz-változatát. 

A nénivé öregedett Geszti meg rappel alá. 

Aztán felébrednek: még mindig fasizmus van! Még mindig a Rózsadombon rettegnek! S közben Trianonról tanulnak az oskolákban a gaz magyarok! Még ilyet! Ez a Horthy-fasizmus! Ők meg egy volt fideszes nemzeti menetén menetelnek! Kényszerből! Nemzeti meneten! 

Jujjj! Karácsony Gergely nyelvvizsgája, segíts! Engels el nem olvasott Összes művei, segítsetek! 

Demszky jól láthatóan kezd teljesen szétesni. Viaskodik a múltjával. Gondolom, ír majd egy velejéig hazug memoárt, vagy egy kilúgozott családregényt »Kepes-módra«, ahogyan a nagy elődök, a többi elvtárs is megtette. Kádergyerek voltam, de nekem meg lett bocsájtva! A könyv címe lehetne: »Az nem úgy volt, majd én megmondom, hogyan is volt«. 

Tulajdonképpen ügyesen csinálja: a fejlődés tagadhatatlan. Amíg Demszky nagypapája még a Szovjetunióban „építette” a „Keleti Édent” (az eredmény: halottak, köztük csecsemők, gyerekek), addig ő már Horvátországban lébecolva tengeti a napjait. A nagypapa meg az unoka között meg ott volt az elmaradhatatlan impexes kapocs. A papa. Aki a fia egy-egy posztját olvasva szinte hőssé, szinte ötvenhatossá nemesedik. Hát igen, a kommunistáknál így ment ez. Illetve Kurt, teljesen igazad volt: így megy ez.  Várok még tőle egy-két »nagy« pillanatot.”

Nyitókép: Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
altercat1
2026. február 25. 18:54
A szadesz kisstílű ravaszkodása volt ennek a figurának is az előretolása. A pesti nyanyák kedvence volt, mint most karógeli, a hülyeprolik meg elfogadták. Amúgy egy keresztül gazszálat nem tett, a maszop irányított. Anno a Bazilika hátsó részére, a Bajcsy-Zsilinszky úton maoista jelszavakat festett a lábazatra valami marha. No, mondom magamban, még ilyen hülyebarom is van? Hát, mint kiderült, ez a jómadár volt a tettes.
Válasz erre
0
0
21 gramm
2026. február 25. 18:53
Jól értem, hogy mások maradékain tengődik? Mi lett a tengerparti villával, a terepjárókkal? Lehet, nem kellett volna 5x, 6x nősülni, vén fejjel is, egyre fiatalabb nőkkel... Így járt.
Válasz erre
0
0
FeketeFehér
2026. február 25. 18:43
Jesszus, Mező Gabi egészen ostobán hazudozik. Már megint. :)))
Válasz erre
0
0
Sróf
2026. február 25. 18:42
:D Annyira plasztikus, fantasztikus! Köszönöm! Egyedül a "nénivé öregedett Geszti" képet tartom igazságtalanul bántónak. Az öregecskedő nénikre nézve.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!