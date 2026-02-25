Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
„A szuvereintás jobb üzlet” – jelentette ki a Nézőpont Intézet vezetője.
A nénivé öregedett Geszti meg rappel alá.
„Kenyérmaradékot, maradék gyógyszert is elfogad! – hozza a szellő valamerről. Elképesztő, hogy ez az alak irányította évtizedekig Budapestet. A képet elnézve éppen posztol. A fotó címe legyen: »Sosemvoltmaoista – kukászsákkal«.
Olvasgatom az oldalát, írogat Marxról, meg az álmairól, osztja a tiszás propagandát, tele helyesírási hibákkal, összefüggéstelen szövegekkel, elütésekkel, zavaros fejtegetésekkel. Senki sem szól rá. Talán törődésből, szeretetből, szolidaritásból: addig jó, amíg posztolgat, meg az olajbogyóról, no meg az újmúltról (a makkról) álmodik, nem szabad felidegesíteni, mert tudjuk, milyen a Gábor, ha felmérgesedik...
Pár éve volt néhány »Mónika-sós« pillanata.
Illegalitásban megőszült közönsége néha kötelességszerűen tapsol (azaz lájkol, hozzászól), de már Vásárhelyi Mari vagy Dés Laci is ritkán jön gratulálni. Közös álmukban talán még együtt éneklik az Internacionálé jazz-változatát.
Aztán felébrednek: még mindig fasizmus van! Még mindig a Rózsadombon rettegnek! S közben Trianonról tanulnak az oskolákban a gaz magyarok! Még ilyet! Ez a Horthy-fasizmus! Ők meg egy volt fideszes nemzeti menetén menetelnek! Kényszerből! Nemzeti meneten!
Jujjj! Karácsony Gergely nyelvvizsgája, segíts! Engels el nem olvasott Összes művei, segítsetek!
Demszky jól láthatóan kezd teljesen szétesni. Viaskodik a múltjával. Gondolom, ír majd egy velejéig hazug memoárt, vagy egy kilúgozott családregényt »Kepes-módra«, ahogyan a nagy elődök, a többi elvtárs is megtette. Kádergyerek voltam, de nekem meg lett bocsájtva! A könyv címe lehetne: »Az nem úgy volt, majd én megmondom, hogyan is volt«.
Tulajdonképpen ügyesen csinálja: a fejlődés tagadhatatlan. Amíg Demszky nagypapája még a Szovjetunióban „építette” a „Keleti Édent” (az eredmény: halottak, köztük csecsemők, gyerekek), addig ő már Horvátországban lébecolva tengeti a napjait. A nagypapa meg az unoka között meg ott volt az elmaradhatatlan impexes kapocs. A papa. Aki a fia egy-egy posztját olvasva szinte hőssé, szinte ötvenhatossá nemesedik. Hát igen, a kommunistáknál így ment ez. Illetve Kurt, teljesen igazad volt: így megy ez. Várok még tőle egy-két »nagy« pillanatot.”
